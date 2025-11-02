Un chico de 23 años con problemas psiquiátricos prende fuego a su colchón: las vecinas le describen como “un drogadicto que sigue a las chicas hasta el ascensor”

Bomberos franceses en un incendio en Marsella (REUTERS/Stringer)

Un joven de 23 años fue detenido el pasado jueves en Toulouse (Francia) después de provocar un incendio en su propio apartamento al prender fuego a un colchón, según confirmaron fuentes policiales francesas. El fuego, que se originó en el quinto piso de un edificio de ocho plantas situado en el número 87 de la avenida de Grande-Bretagne, obligó a evacuar a una cuarentena de residentes. Seis personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas un bebé de seis meses que fue trasladado al hospital Purpan, aunque recibió el alta pocas horas más tarde.

La Policía ha abierto una investigación por “degradación de bien por medio peligroso para las personas”. El detenido, que según las autoridades sufre trastornos psiquiátricos asociados al consumo de drogas, fue trasladado al hospital Purpan, donde permanece ingresado bajo custodia médica tras levantarse su detención el viernes.

Una alarma que no sonó

La madrugada del jueves estuvo marcada por el pánico y la confusión. “Una amiga llamó a mi novia a las siete de la mañana para decirle que había fuego. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba lleno de humo. Tuvimos que poner un trapo mojado bajo la puerta”, relata Mamadou, un vecino de 30 años que vive con su pareja en el mismo bloque. Como él, decenas de personas se vieron obligadas a salir precipitadamente del edificio mientras los bomberos del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento de Alta Garona (SDIS 31) luchaban contra las llamas.

Los residentes denuncian que el sistema de alarma contra incendios no llegó a activarse. “La alarma no sonó”, se queja Mamadou. “He llamado al propietario del edificio, Patrimoine, y dicen que no sonó porque los bomberos controlaron rápido el fuego. Pero eso es mentira. Mi pareja vive en el piso donde empezó el incendio, y el vecino gritaba ¡socorro! mientras nosotros estábamos atrapados dentro”.

Las paredes ennegrecidas por el humo y las marcas del agua utilizada por los bomberos son todavía visibles en la escalera principal del edificio, un bloque de vivienda social de construcción reciente con vistas al Zénith de Toulouse. En apenas un año desde su inauguración, los vecinos acumulan quejas sobre el estado del inmueble: infestaciones de insectos, humedad, ascensores averiados y desperfectos en baños y ventanas. “Hay cucarachas, moho, orina en las zonas comunes y las duchas se hunden”, enumera Anaïs, otra vecina del quinto piso. “Pero esto ya es demasiado. Vivimos con miedo”.

09/05/2023 Imagen de archivo de los bomberos de Francia (Europa Press/Contacto/Gerard Bottino)

“Un toxicómano que acecha a las chicas”

Según varios residentes consultados por La Dépêche du Midi y actu Toulouse, el autor del incendio es bien conocido en el bloque. “Es un joven de 23 años, toxicómano, que sigue a las chicas en el ascensor para saber en qué piso viven y luego llama a sus puertas por la noche. Todas estamos asustadas”, asegura Anaïs, que afirma haber sido evacuada también en junio, cuando el mismo individuo provocó un fuego en su balcón durante la Fête de la Musique.

Las versiones de los vecinos coinciden: el joven vivía solo y su comportamiento había generado inquietud desde hace meses. “Me he enfrentado a él varias veces”, dice Mamadou. “Cuando nos quejamos, nos responden que no pueden hacer nada. Pero ya ha puesto nuestras vidas en peligro dos veces. ¿Qué pasará la tercera?”.

Rasel, otro inquilino de 28 años que trabaja como responsable de restaurante, grabó con su móvil la evacuación del jueves. “Vivo aquí desde 2024 y los problemas son constantes. Pero esta vez no se trata de moho ni de cucarachas, sino de seguridad. Tenemos miedo de volver a dormir aquí mientras él siga cerca”, lamenta.

Reincidente y con antecedentes de fuego

De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, el sospechoso ya había sido señalado en verano por haber “prendido fuego a su balcón”, aunque el incidente no pasó entonces a mayores. En esta ocasión, los bomberos llegaron a tiempo para evitar que el incendio se propagara a otras plantas, pero los daños materiales y el trauma de los residentes son considerables.

El grupo de apoyo judicial Rive Gauche se ha hecho cargo de las pesquisas para determinar si el incendio fue deliberado y si el autor puede ser considerado penalmente responsable, teniendo en cuenta su estado mental. Las primeras evaluaciones apuntan a un cuadro psiquiátrico grave agravado por el consumo de estupefacientes.