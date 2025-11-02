España

Se despide de España el famoso embajador influencer de Japón: “He disfrutado de las croquetas, el chocolate con churros, el cocido y el queso”

El diplomático japonés Takahiro Nakamae deja el cargo y pone rumbo a Tokio

Takahiro Nakamae, embajador japonés en
Takahiro Nakamae, embajador japonés en España entre finales de 2022 y finales de octubre de 2025. / Freepick - Instagram

Tras tres años en el cargo, el diplomático japonés Takahiro Nakamae es relevado en su puesto de embajador nipón en España “lleno de emoción”, según un vídeo que publica en su canal de Instagram. Lo cierto es que Nakamae se ha convertido en todo un influencer durante su mandato, en el que, además, ha podido disfrutar de los manjares culinarios españoles. “He disfrutado de croquetas, chocolate con churros, cocido, queso, así como los exquisitos vinos de cada región”, explicaba en su vídeo de despedida. Con la tripa llena, se despedía ayer en Instagram “rumbo a Tokio”.

Takahiro Nakamae llegó a España para ocupar el puesto de embajador de Japón a finales de 2022 y aquí ha permanecido hasta que el pasado mes de octubre fue sustituido por Hiroshi Yamauchi, expresidente de Nintendo. Yamauchi se incorporará a su puesto en las próximas semanas, según indicaba Nakamae en Instagram. Ante el traspaso de poder, quedaba la incógnita sobre si el embajador influencer continuaría generando contenido en redes. La respuesta no tardó en llegar, ya que Nakamae indica en sus feed que sus cuentas de X e Instagram las traspasará a su sucesor.

A lo largo del vídeo, el diplomático ha destacado que ha podido “conocer varios lugares, su historia, su cultura, su geografía”, así como “a muchos amigos con los que lo he pasado maravillosamente bien”. No obstante, no solo ha disfrutado de su estancia en el Estado español, Nakamae también ha querido recalcar que “mientras tanto, las relaciones de nuestros países han marcado un avance notable, pero con la esperanza de que en el futuro se avance aún más”.

Políticos ‘tiktoker’ para ganar adeptos

Cada vez son más los políticos y las figuras influyentes que se abren perfiles en redes sociales a través de las cuales solicitar el voto o movilizar a la ciudadanía. Uno de los últimos casos es el de Zohran Mamdani, postulante a alcalde de Nueva York por el Partido Demócrata y opositor a Donald Trump. Este, con un español impecable, lanzaba un vídeo hace unos días para insistir a los votantes de habla hispana de la importancia de localizar un colegio electoral y acercarse a votar. Otro ejemplo es la compañera de partido de Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su perfil de Instragram, Ocasio-Cortez ha colgado contenido que va desde lo más personal hasta lo profesional, ya que se la puede ver mostrando a su mascota o explicando el funcionamiento de algún asunto estadounidense.

En el continente europeo, por su parte, también hay numerosos ejemplos de políticos que emplean sus redes sociales para facilitar la difusión de su discurso. En España, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez opinan sobre lecturas que recomiendan en Instagram; o, por su lado, Alberto Núñez Feijóo se cuelga en karaokes. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son los presidentes autonómicos con más seguidores en las redes sociales. A estos, le siguen Juan Manuel Moreno, presidente andaluz; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

