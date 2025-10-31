España

Una niña de 14 años y su padre caen 10 pisos en ascensor con las puertas abiertas: “De verdad pensé que iba a morir”

El hombre de 80 años, ingeniero electromecánico jubilado, había informado repetidamente sobre la antigüedad de ciertas piezas del ascensor y un problema con los frenos

Guardar
Los dos pasajeros pensaron que
Los dos pasajeros pensaron que iban a morir. (Composición fotográfica/Canva)

Alfons, de 83 años, no teme a las alturas; incluso practica puenting. Sin embargo, la aterradora experiencia que vivió en el ascensor de su edificio de más de 20 plantas en Genk, Bélgica, le ha dejado traumatizado y le ha llevado incluso a emprender acciones legales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de octubre, un miércoles como cualquier otro. Ese día, Alfons y su hija de 14 años entraron en el ascensor con otras dos personas. Sin embargo, al llegar a su destino, no pudieron salir. Peor aún, el elevador se sacudió repentinamente y comenzó a descender. “En un instante, estábamos cayendo”, ha contado Alfons al medio local GVA. “Las puertas aún estaban abiertas. Pensamos que íbamos a estrellarnos. De verdad pensé que iba a morir”, ha declarado la adolescente al mismo medio. Pero no solo se trató del susto durante la caída.

De pronto, el ascensor descontrolado redujo la velocidad y se detuvo entre el undécimo y el décimo piso, quedando atrapado entre dos plantas y activándose las medidas de seguridad. Pero las personas que se encontraban dentro tuvieron que esperar otros 50 minutos hasta que por fin consiguieron reparar el daño y dejarlas salir. “Tuvimos que esperar otros cincuenta minutos antes de que el técnico pudiera liberarnos”, han relatado. Al final lograron escapar sanos y salvos. Sin embargo, la adolescente está traumatizada. En cuanto a su padre, no pegó ojo en toda la noche.

“El ascensor ha sido reparado y ya funciona correctamente”, aseguró el administrador del edificio a GVA: “Comprendemos que los afectados se hayan llevado un buen susto, pero queremos recalcar que los mecanismos de seguridad integrados están diseñados específicamente para este tipo de situaciones”.

Medidas legales

El hombre de 80 años, ingeniero electromecánico jubilado, explicó al diario belga que había informado repetidamente sobre la antigüedad de ciertas piezas del ascensor y un problema con los frenos. Todo fue en vano. Desde el incidente, se ha visto obligado a usar el mismo ascensor, que ya ha sido reparado, porque no puede subir las escaleras hasta su apartamento en el vigésimo piso. “Pero al menor ruido de la puerta, me pongo en alerta”, afirmó.

“Este tipo de incidentes son extremadamente raros”, según Lien Meurisse, portavoz del Servicio Público Federal de Economía de Bélgica. “Los ascensores están diseñados para que no puedan caer varios pisos sin control. Tienen un cable en un extremo, un contrapeso en el otro y un dispositivo de seguridad mecánico en la parte superior con engranajes que interviene si el ascensor cae demasiado rápido. En este caso, podría tratarse de un movimiento descendente, incontrolado”, explica Meurisse. “Una caída libre real provocaría lesiones graves”.

Alfons no piensa dejar el asunto así: espera mudarse con su hija y emprender acciones legales. “He contratado a un abogado y voy a iniciar un proceso legal por negligencia; es una auténtica irresponsabilidad”. El Servicio Público Federal de Economía de Bélgica ha anunciado la apertura de una investigación interna y sostiene que este tipo de accidentes siguen siendo poco frecuentes.

Temas Relacionados

BélgicaAscensorAccidenteMedidas legalesEdificioRescateEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de

Prohibido caminar rápido: el país europeo que ha impuesto un límite de velocidad a los peatones

La norma, aprobada esta semana, se convierte en pionera en Europa y se asemeja a otras leyes que rozan lo absurdo

Prohibido caminar rápido: el país

<p>Autoridades sanitarias advierten sobre alimento con alérgeno no declarado </p>

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que alerta sobre el contenido potencialmente peligroso para personas con alergias en un producto alimenticio

<p>Autoridades sanitarias advierten sobre alimento

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Cada semana trae nuevas etapas en el ciclo de la Luna. Descubre que nos depara en las siguientes noches

Calendario lunar: fases de la

Dolores de la Puerta, doctora experta en microbiota, destaca los mejores alimentos para mantenerse saludable: “Son muy normales y corrientes”

La especialista ofrece una lista de productos para cuidar el sistema digestivo

Dolores de la Puerta, doctora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a Mapfre

La Justicia condena a Mapfre a pagar 5.475 euros por negar sin pruebas un robo de coche a uno de sus clientes

España reconoce el “dolor e injusticia” causados a los pueblos mexicanos: “Es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla”

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

ECONOMÍA

Unicaja descarta llevar a cabo

Unicaja descarta llevar a cabo fusiones y adquisiciones: “No están en nuestro mapa”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

La tarifa de la luz en España para este sábado

Sergio Menéndez, carpintero de 28 años: “Los jóvenes prefieren empleos menos físicos y exigentes, pero es una lástima, porque esta profesión está bien pagada”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo