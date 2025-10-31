España

Si vas a maquillar y disfrazar a tus hijos en Halloween, antes sigue estos 8 consejos de la OCU: “Cuidado con las lentillas de fantasía”

Estos son los riesgos de ciertos cosméticos, disfraces inflamables y lentillas de fantasía en los niños pequeños

Por Clara Barceló

Guardar
Un grupo de niños, vestidos
Un grupo de niños, vestidos con disfraces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Halloween es una de las fiestas más esperadas del año por los más pequeños. Sin embargo, el uso de disfraces, maquillajes y complementos puede tener riesgos si no se toman las precauciones adecuadas. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado una serie de recomendaciones para garantizar que esta noche sea segura para los más pequeños.

El organismo recuerda que los productos de maquillaje para adultos y la sangre falsa pueden contener sustancias químicas capaces de provocar reacciones alérgicas o irritaciones. También advierte de que los esmaltes de uñas y los sprays para teñir el pelo no son recomendables en los niños pequeños, ya que muchos de ellos incluyen disolventes y componentes que pueden resultar tóxicos.

El primer consejo es comprobar que el maquillaje infantil lleve el marcado CE, lo que garantiza que cumple con la normativa de seguridad. Además, debe incluir el dibujo de un bote abierto con la fecha de duración y la lista completa de ingredientes.

Lo ideal es evitar los productos que contengan perfumes, fragancias, parabenos, BHA o BHT, sustancias que pueden irritar la piel sensible de los niños. También se desaconseja el uso de maquillaje en menores de tres años y de sangre falsa en menores de 14, ya que este tipo de productos pueden contener ingredientes tóxicos que resultan peligrosos si se ingieren por accidente.

La OCU recomienda, además, realizar una pequeña prueba unos días antes de Halloween, aplicando una mínima cantidad de producto en la piel del niño para comprobar que no se produce ninguna reacción alérgica.

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Disfraces: evitar piezas pequeñas y materiales inflamables

El disfraz perfecto no solo debe ser bonito o divertido, sino también seguro. La OCU aconseja asegurarse de que el disfraz tenga también el marcado CE y esté fabricado con materiales no inflamables. Aunque la normativa exige que no se prenda con facilidad, conviene mantener a los niños alejados de fuentes de calor o fuego, como velas, mecheros o estufas.

Otro aspecto importante es evitar los disfraces con cordones largos, cintas colgantes o piezas pequeñas, sobre todo en menores de tres años, ya que pueden provocar estrangulamientos o atragantamientos. También se deben revisar los adornos y espumas para asegurarse de que no se rompan con facilidad.

Comprar en tiendas de confianza y cuidado con las lentillas

La OCU recuerda que lo mejor es adquirir los disfraces en tiendas especializadas en lugar de hacerlo a través de marketplaces o bazares online. En cualquier caso, el etiquetado debe incluir siempre la dirección del fabricante o importador.

Otro de los puntos más destacados de las recomendaciones es el uso de lentillas de fantasía ,como las de zombi, gato o vampiro. Estas solo deben comprarse en ópticas autorizadas, donde un profesional pueda supervisar la venta y garantizar que el producto es seguro para la vista. Comprar estas lentillas por internet o en tiendas no especializadas puede suponer un riesgo serio para la salud de los ojos, desde infecciones hasta lesiones permanentes.

Con estos ocho consejos, la OCU busca que las familias puedan disfrutar de un Halloween seguro, divertido y sin imprevistos.

Temas Relacionados

MaquillajeHalloweenEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los cinco radares que más multas ponen en España: una comunidad ha puesto ya más de 1 millón de multas

Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2024 los radares de la DGT formularon cerca de 10.000 denuncias diarias

Los cinco radares que más

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

El progenitor, tras una condena penal leve, carecía del derecho de ver a sus cuatro hijos menores. El tribunal fija una pensión alimenticia en 800 euros mensuales y la repartición de gastos al 50%

La Audiencia de Navarra permite

El ejercicio recomendado por Harvard con el que las mujeres de 60 años pueden trabajar la fuerza y cuidar los huesos

La práctica regular de esta actividad también mejora la flexibilidad y la movilidad y potencia la memoria y la concentración

El ejercicio recomendado por Harvard

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Navarra permite

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jaime Palomera, antropólogo económico, sobre las subidas de impuestos a los más ricos: “La gente dice que se irán, pero la realidad es que eso no pasa”

Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”