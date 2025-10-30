Mar Lucas, creadora de contenido: “Con una campaña publicitaria anual en TikTok podría comprarme un buen piso”

Mar Lucas (Instagram)

Mar Lucas se ha convertido en una de las influencers más conocidas de España. Con tan solo 23 años, la catalana acumula más de 15 millones de seguidores en TikTok. En una reciente entrevista en el pódcast Zodiac, de Vanitatis, la creadora de contenido ha hablado con total naturalidad sobre el dinero, el trabajo y el amor, tres pilares que han marcado su vida desde muy joven.

Mar empezó a aparecer en redes con apenas 13 años. Mientras otros adolescentes aún estaban en el instituto sin saber qué querían hacer con su futuro, ella ya estaba facturando sus primeros ingresos. “Yo escuché a mi corazón, aunque a mis padres no les pareciese buena idea esto”, recuerda. A los 18 años, ya era completamente independiente económicamente, un logro que pocos consiguen tan temprano.

En la entrevista, la influencer reconoció que el éxito económico llegó pronto, pero que aprendió a gestionarlo con madurez. A sus 23 años, sus cifras económicas son tan altas como su número de seguidores. “Facturar en redes depende de muchos factores: los seguidores, la constancia, los intereses de las marcas… No es tan fácil como parece desde fuera”, ha explicado en el podcast.

Aun así, Mar Lucas no ha ocultado la dimensión de las cifras que mueve el mundo de las redes sociales. “Con una campaña anual podría comprarme un buen piso”, confesó, dejando ver el nivel de ingresos que manejan los grandes influencers dentro de este sector.

De influencer a cantante: “Lo imposible solo está en la mente”

Más allá de las redes, Mar Lucas ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños: dedicarse a la música. Gracias a su visibilidad en TikTok, pudo lanzar sus primeros temas y poder entrar en el mundo de la industria musical.

“La palabra ‘imposible’ siempre es un techo que cada uno se pone a sí mismo. Cuando uno sueña algo, si trabaja, no es imposible. Tienes que volar alto y creer en ti”, afirmó. La joven artista explicó que las redes sociales se convirtieron en su medio para alcanzar metas que antes veía lejanas.

Una relación tóxica

En su vida personal, Mar Lucas también se ha mostrado vulnerable. En 2024 publicó la canción “Rota”, donde habló por primera vez sobre una relación tóxica que le dejó profundas huellas emocionales.

“Quise taparlo durante años, me costaba hablar de ello porque me sentía tonta, que tenía yo la culpa, porque así me lo había hecho creer”, confesó. Sus seguidores, que fueron testigos de parte de esa historia a través de las redes, aplaudieron su valentía al contarla abiertamente.

Desde entonces, Mar asegura que no ha vuelto a darle una oportunidad al amor y que prefiere centrarse en su bienestar personal y su carrera artística.

Un ejemplo de constancia y madurez

A pesar de ser tan joven, Mar Lucas ha demostrado una gran madurez. Ha convertido las redes sociales en una plataforma para crear, inspirar y compartir su evolución personal y profesional.

Con una carrera en evolución, millones de seguidores y una mentalidad centrada en el trabajo, Mar Lucas ha demostrado que es capaz de combinar éxito, seguridad y aprendizaje.