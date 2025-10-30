España

Mar Lucas, creadora de contenido: “Con una campaña publicitaria anual en TikTok podría comprarme un buen piso”

La influencer, con más de 15 millones de seguidores, se sincera sobre su éxito económico, su independencia y las heridas emocionales que dejó una relación pasada

Por Clara Barceló

Guardar
Mar Lucas (Instagram)
Mar Lucas (Instagram)

Mar Lucas se ha convertido en una de las influencers más conocidas de España. Con tan solo 23 años, la catalana acumula más de 15 millones de seguidores en TikTok. En una reciente entrevista en el pódcast Zodiac, de Vanitatis, la creadora de contenido ha hablado con total naturalidad sobre el dinero, el trabajo y el amor, tres pilares que han marcado su vida desde muy joven.

Mar empezó a aparecer en redes con apenas 13 años. Mientras otros adolescentes aún estaban en el instituto sin saber qué querían hacer con su futuro, ella ya estaba facturando sus primeros ingresos. “Yo escuché a mi corazón, aunque a mis padres no les pareciese buena idea esto”, recuerda. A los 18 años, ya era completamente independiente económicamente, un logro que pocos consiguen tan temprano.

En la entrevista, la influencer reconoció que el éxito económico llegó pronto, pero que aprendió a gestionarlo con madurez. A sus 23 años, sus cifras económicas son tan altas como su número de seguidores. “Facturar en redes depende de muchos factores: los seguidores, la constancia, los intereses de las marcas… No es tan fácil como parece desde fuera”, ha explicado en el podcast.

Aun así, Mar Lucas no ha ocultado la dimensión de las cifras que mueve el mundo de las redes sociales. “Con una campaña anual podría comprarme un buen piso”, confesó, dejando ver el nivel de ingresos que manejan los grandes influencers dentro de este sector.

Mar Lucas
Mar Lucas

De influencer a cantante: “Lo imposible solo está en la mente”

Más allá de las redes, Mar Lucas ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños: dedicarse a la música. Gracias a su visibilidad en TikTok, pudo lanzar sus primeros temas y poder entrar en el mundo de la industria musical.

“La palabra ‘imposible’ siempre es un techo que cada uno se pone a sí mismo. Cuando uno sueña algo, si trabaja, no es imposible. Tienes que volar alto y creer en ti”, afirmó. La joven artista explicó que las redes sociales se convirtieron en su medio para alcanzar metas que antes veía lejanas.

¿Cuánto gana un Influencer?

Una relación tóxica

En su vida personal, Mar Lucas también se ha mostrado vulnerable. En 2024 publicó la canción “Rota”, donde habló por primera vez sobre una relación tóxica que le dejó profundas huellas emocionales.

“Quise taparlo durante años, me costaba hablar de ello porque me sentía tonta, que tenía yo la culpa, porque así me lo había hecho creer”, confesó. Sus seguidores, que fueron testigos de parte de esa historia a través de las redes, aplaudieron su valentía al contarla abiertamente.

Desde entonces, Mar asegura que no ha vuelto a darle una oportunidad al amor y que prefiere centrarse en su bienestar personal y su carrera artística.

Mar Lucas en el podcast
Mar Lucas en el podcast Zodiac

Un ejemplo de constancia y madurez

A pesar de ser tan joven, Mar Lucas ha demostrado una gran madurez. Ha convertido las redes sociales en una plataforma para crear, inspirar y compartir su evolución personal y profesional.

Con una carrera en evolución, millones de seguidores y una mentalidad centrada en el trabajo, Mar Lucas ha demostrado que es capaz de combinar éxito, seguridad y aprendizaje.

Temas Relacionados

Gente EspañaTikTokCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

Jenson Button dejará las competiciones profesionales este próximo fin de semana en Baréin para dedicar más tiempo a su familia y oficios

Un campeón de F1 anuncia

Juana Rivas insiste en denunciar los malos tratos de Arcuri en su declaración por presunta sustracción de su hijo menor: “No me voy a rendir”

La mujer de Macarena se ha presentado en los juzgados de Granada este jueves como investigada, tras la denuncia de su expareja, que tiene la custodia de Daniel

Juana Rivas insiste en denunciar

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

El presidente de la Generalitat lo ha afirmado ante los medios en las puertas del Museo de las Ciencias

Mazón anuncia una “reflexión más

Pablo Urdangarin, ante su debut con la Selección Española: “En partidos muy calientes recibo insultos, me dicen cosas sobre mis apellidos”

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha hablado ante los medios con motivo de su estreno con los Hispanos

Pablo Urdangarin, ante su debut

Las claves de Luis Zahera para mantenerse joven: “Puede ser la solución que transforme tu rutina”

El intérprete ha revelado su rutina de salud definitiva que le ha proporcionado serenidad, disciplina y equilibrio

Las claves de Luis Zahera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón anuncia una “reflexión más

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

ECONOMÍA

Amancio Ortega amplía su fortuna

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

DEPORTES

El equipo de fútbol del

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin