Muere Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y socio durante siete décadas, desde 1957, falleció este jueves, según informó la entidad merengue en su página web.

"El Real Madrid, su presidente, Florentino Pérez, y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva de nuestro club. Asimismo, muestran sus condolencias a su esposa, Beatriz Martínez de Medinilla Moro, a sus hijos, Marta, Rocío, Santiago, Enrique y Belén, y a sus familiares y seres queridos", escribió el conjunto merengue en un comunicado.

Santiago Aguado fue socio del Real Madrid durante siete décadas, desde 1957, y formó parte de las Juntas Directivas presididas por Florentino Pérez desde el 12 de julio de 2004 hasta el 2 de julio de 2006 y desde el 1 de junio de 2009 hasta la actualidad.

"Siempre mostró su compromiso con la Fundación Real Madrid", destacó el club de Aguado, que fue patrono de la entidad desde el 9 de septiembre de 2004 hasta el 2 de julio de 2006 y desde el 4 de noviembre de 2009 hasta ahora.

Durante el tiempo en el que Santiago Aguado ha sido miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, el club merengue ha conseguido 59 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto.

"Santiago Aguado ha sido en todo momento un ejemplo de lealtad, compromiso y pasión hacia el Real Madrid. Su fallecimiento supone una gran pérdida para el Real Madrid y para todo el madridismo. Ha fallecido a los 89 años de edad. Descanse en paz", concluyó el comunicado.

