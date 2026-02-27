España

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

Así, Irene Rodríguez será sustituida como secretaria autonómica de Emergencias por Fernando Las Heras; y Raúl Quílez, hasta ahora director general de Innovación de Emergencias, por Miriam Gil

Guardar
El Gobierno valenciano releva a
El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias (Rober Solsona - Europa Press)

El Consell de la Generalitat Valenciana ha decidido retirar a Irene Rodríguez el cargo de secretaria autonómica de Emergencias e Interior, un puesto que a partir de ahora ocupará Fernando Las Heras, quien hasta este momento ejercía como comisario principal de la Policía Local de València. De acuerdo con información de Europa Press, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha comunicado la decisión tras la habitual reunión semanal del ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca.

Junto a este relevo, también se ha formalizado el cese de Raúl Quílez como director general de Innovación de Emergencias, cargo que asumirá Miriam Gil, ingeniera informática por la Universidad Politécnica de València y miembro de un grupo de investigación especializado en inteligencia artificial.

Durante la comparecencia, Barrachina ha agradecido tanto a Rodríguez como a Quílez “la dedicación y los servicios prestados para todos los valencianos”. El portavoz ha explicado, al ser preguntado por las razones de los ceses, que Quílez había presentado su renuncia días antes y que Rodríguez “ha hecho una magnífica labor”, remitiendo a los periodistas al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para más detalles.

*en ampliación

Temas Relacionados

Comunidad ValencianaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

La comparativa interanual revela un abaratamiento muy pronunciado. Frente a los 108,3 euros por MWh alcanzados al cierre de febrero de 2025, el precio medio se ha reducido en torno al 85%

El precio de la luz

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Los atragantamientos, entre las principales causas de muerte en la infancia: “No existe un conocimiento suficiente ni correcto en la población general”

La Asociación Española de Pediatría resalta la importancia de enseñar primeros auxilios en la escuela

Los atragantamientos, entre las principales

Harry y Meghan en sus horas más bajas: ‘ignorados’ por dos importantes personalidades en su gira por Oriente Medio

El duque y la duquesa de Sussex visitaron Jordania para conocer diferentes proyectos humanitarios

Harry y Meghan en sus

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Desde el ámbito agrario, las reacciones han sido mayoritariamente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, ha indicado que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa”

El campo rechaza el acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Te dejo como un trozo

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions