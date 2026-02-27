El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias (Rober Solsona - Europa Press)

El Consell de la Generalitat Valenciana ha decidido retirar a Irene Rodríguez el cargo de secretaria autonómica de Emergencias e Interior, un puesto que a partir de ahora ocupará Fernando Las Heras, quien hasta este momento ejercía como comisario principal de la Policía Local de València. De acuerdo con información de Europa Press, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha comunicado la decisión tras la habitual reunión semanal del ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca.

Junto a este relevo, también se ha formalizado el cese de Raúl Quílez como director general de Innovación de Emergencias, cargo que asumirá Miriam Gil, ingeniera informática por la Universidad Politécnica de València y miembro de un grupo de investigación especializado en inteligencia artificial.

Durante la comparecencia, Barrachina ha agradecido tanto a Rodríguez como a Quílez “la dedicación y los servicios prestados para todos los valencianos”. El portavoz ha explicado, al ser preguntado por las razones de los ceses, que Quílez había presentado su renuncia días antes y que Rodríguez “ha hecho una magnífica labor”, remitiendo a los periodistas al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para más detalles.

*en ampliación