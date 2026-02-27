Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Cristiano Ronaldo se convierte en accionista del Almería (Europa Press)

El desembarco de futbolistas en activo en la gestión y propiedad de clubes de fútbol se ha consolidado como una tendencia en expansión en la industria deportiva. Este fenómeno responde tanto a la búsqueda de nuevas oportunidades empresariales como a la proyección de un legado más allá del campo de juego.

La noticia de la compra del 25 % de la Unión Deportiva Almería por parte de Cristiano Ronaldo, anunciada ayer, ejemplifica el creciente interés de grandes estrellas en influir directamente en las decisiones y el rumbo de las instituciones deportivas.

Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % del equipo de la Segunda División española, mediante su sociedad CR7 Sports Investments. La inversión, valorada entre 20 y 25 millones de euros, refuerza su perfil como empresario global. Además, suma esta participación a su reciente compra de un 15 % en el Al-Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que milita actualmente.

Futbolistas en activo con inversiones

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se convirtió en julio de 2024 en el accionista mayoritario del SM Caen francés, tras adquirir el 80 % del club por una cifra situada entre 15 y 20 millones de euros, operación realizada a través de Coalition Capital.

Sergio Ramos, defensa del Sevilla FC, mantiene negociaciones junto al holding estadounidense Five Eleven Capital para ingresar en el accionariado del club donde se formó. La oferta ronda los 400 millones de euros.

Vinícius Júnior dio un paso similar en 2025, al adquirir junto a un grupo de inversores cerca del 80 % del FC Alverca portugués, en una operación estimada en 10 millones de euros, con el objetivo de desarrollar talento emergente en Portugal y Brasil. Además, su compañero Thibaut Courtois, portero belga, se sumó recientemente al accionariado minoritario del Le Mans FC francés a través de la plataforma NxtPlay Capital.

Otro jugador con pasado madridista y actualmente en el AC Milán, Luka Modric, centrocampista croata, ha invertido varios millones de euros en el Swansea City del Reino Unido, donde posee entre el 5 y el 10 % de las acciones junto a un grupo de inversores norteamericanos.

Por su parte, N’Golo Kanté, actual centrocampista del Fenerbache, compró en 2023 el 100 % del Royal Excelsior Virton belga, asumiendo el reto de estabilizar y reestructurar el club. Al igual que Juan Mata, aunque ya retirado de la alta competencia europea, sigue en actividad en Australia y es accionista minoritario del San Diego FC de la MLS desde noviembre de 2024, con una participación inferior al 5 %.

Exfutbolistas propietarios de clubes

Numerosos exfutbolistas han canalizado su experiencia y recursos hacia la gestión de equipos una vez finalizada su carrera profesional. Gerard Piqué asumió en 2018 el control del FC Andorra, club que ascendió a Segunda División en 2022 gracias al impulso de su empresa Kosmos.

Ronaldo Nazario dirigió el Real Valladolid durante siete años, hasta la venta del club en 2025 al fondo estadounidense Inexo Sports, tras un descenso a Segunda División. Su excompañero David Beckham figura también como uno de los copropietarios del Inter Miami CF de la MLS desde 2018, con un rol estratégico en la gestión y en fichajes internacionales.

Didier Drogba se incorporó en 2017 al accionariado del Phoenix Rising FC, donde concluyó su carrera un año después. Paolo Maldini fue cofundador del Miami FC (NASL) en 2015 y Zlatan Ibrahimović mantiene una participación en el Hammarby IF sueco.

De igual forma, Fernando Sanz presidió y gestionó el Málaga CF entre 2006 y 2010, periodo en el que el club ascendió a Primera División. Cesc Fàbregas, tras incorporarse en 2022 al Como 1907 de la Serie B italiana como jugador y accionista, asumió luego la dirección técnica y lideró el ascenso a la Serie A en 2024.

La creciente implicación de futbolistas en la gestión y liderazgo de clubes revela una industria en transformación, donde las grandes fortunas acumuladas durante la carrera deportiva se canalizan hacia la expansión empresarial y el desarrollo de nuevos modelos de gestión, con casos como el de Cristiano Ronaldo.