Muere a los 41 años Coco Trucker Girl, la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres dentro del sector

La creadora de contenido, que compartía su día a día como transportista de mercancías, sufrió un derrame cerebral

Marta Sierra

Marta Sierra

La 'influencer' camionera Coco Trucker
La 'influencer' camionera Coco Trucker Girl ha fallecido a los 41 años por un derrame cerebral.

Oti Cabadas, creadora de contenido con más de 330.000 seguidores en TikTok y 38.000 en Instagram, ha fallecido a los 41 años de forma repentina, tras sufrir un derrame cerebral. Conocida en internet como Coco Truck Girl, la influencer compartía con su comunidad los secretos, vivencias y su día a día como camionera.

Sacó a la palestra una cuestión que en los últimos años está comenzando a ganar fuerza en las redes sociales: la importancia de dar voz y visibilidad a las mujeres que se dedican a profesiones que han sido tradicionalmente dominadas por hombres.

Según ha publicado La Comarca, periódico digital del Bajo Aragón Histórico, la mujer se encontraba el fin de semana en la 10.ª Quedada de Camiones Clásico y Americanos de Alcañiz, que reúne a camioneros de toda España. Oti Cabadas comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, por lo que le pidió a su marido que condujese de vuelta a casa. Sin embargo, antes de salir del circuito, se desmayó y fue trasladada en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza. Allí falleció por un derrame cerebral.

Su pasión y dedicación por la carretera

“Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”, explicó Santiago Gracia, organizador de la Quedada, a La Comarca. Cabadas, natural de Fornelos de Montes (Pontevedra), llevaba más de 20 años trabajando como camionera. En los últimos años, se había convertido en un rostro bastante conocido gracias a la viralidad de sus contenidos en redes sociales.

Coco Trucker Girl, camionera y
Coco Trucker Girl, camionera y creadora de contenido.

Durante la Quedada, que este año reunía a dos mujeres dentro del sector (ella y otra camionera más), habló con los periodistas de La Comarca, a quienes explicó que, cuando empezó a crear contenido, comenzó a recibir muchos mensajes de chicas interesadas en ingresar en el sector: “Me di cuenta de que hacía falta difundir que este trabajo lo puede hacer cualquiera”.

Además, demostró que, pese a lo que generalmente se piensa, en la carretera también hay un gran espacio para las mujeres: “Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”.

Figuras destacables y grandes empresas dedicadas al sector han comenzado a mostrar sus condolencias y tristeza por la muerte de Coco Trucker Girl, cuya positividad y alegría eran su bandera en su trabajo. “Hoy la carretera se nos hace un poco más larga”, ha escrito el grupo industrial IVECO, dedicado al diseño, construcción y comercialización de furgonetas y camiones, a través de Linkedin. “Desde 2019, tuvimos la suerte de cruzarnos con una mujer que empezó compartiendo su día a día al volante como un hobby… y acabó inspirando a toda una comunidad. Al principio conocimos a Coco, pero para IVECO pronto dejó de ser un nombre en redes para convertirse en Oti: compañera, amiga y parte de nuestra familia en la carretera”.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

Entre las características que más destacan de Oti Cabadas son su “dedicación”, “pasión” y “sonrisa”, que eran habituales en su día a día. “Hoy la familia IVECO te llora, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque en cada curva, en cada horizonte, seguirá tu rastro… con ese morrete rojo que dejó huella en todos nosotros".

