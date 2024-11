Mar Lucas pasa página del infierno vivido con Naim Darrechi

A pesar de que todo lo que mostraban en redes sociales era idílico, el fin de la relación no tardó en llegar. Mar Lucas y Naim Darrechi decidieron tomar caminos diferentes, tanto personales como profesionales. Mientras la carrera de uno se ha visto empañada por sus constantes polémicas, ella ha ido subiendo como la espuma.

La influencer ha enfocado su carrera al ámbito musical y ha publicado su primera canción hace unas semanas. En ella hemos conocido una historia de abusos y maltrato por parte de su expareja que desconocíamos y que ha supuesto una revolución por redes sociales.

Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y nos ha confesado que "esa canción fue mi punto y final a todo, y de una manera que me encanta hacerlo y que me hizo muy feliz, que fue esa canción. Luego tuve que hablar lo que tuve que hablar, porque no me quedó otra", explicaba refiriéndose a que tuvo que confirmar que hablaba de su relación con Naim.

Ahora, la joven "quiero como intentar cerrar un poco el tema, creo que he dicho todo lo que tenía que decir y ya me siento libre, feliz y tranquila. Ahora quiero centrarme en mi música, en mis sueños, en mi trabajo".

Una canción en la que se desahogó, que hizo "por mí, yo lo que sé es contarlo en una canción, por y para mí y si encima podía ayudar a alguien, para mí era perfecto". Por eso espera que "al menos lo que yo viví, lo que sufrí pudiera servir de algo, para mí era ya algo maravilloso".

Además, nos explicaba que gracias Ángela Mármol, quien también fue pareja de Naim, ha tenido el valor de alzar la voz: "También vivió un infierno y gracias a que ella también habló, yo también y muchas mujeres".

En cuanto a las amenazas por parte del influencer, Mar nos desvelaba que "de momento" sí han parado "y espero que siga así... A mí y a cualquier persona".

Después de ese infierno que vivió, la joven nos asegura estar "muy bien, muy tranquila" aunque "al principio sí tienes un poco de miedo, pero al final también es tiempo, yo siempre digo que todo lo cura el tiempo".

Tras este sufrimiento, Mar saca un aprendizaje y es que "lo más importante es, para mí, saber poner límites siempre, a tus necesidades, a tu felicidad, saber realmente qué es lo que quieres y saber qué es lo que no te hace feliz y qué es lo que te hace feliz y a partir de ahí que la otra persona realmente cumpla esos límites y esas expectativas que tú tienes... Y si no te hace feliz, irte".

Por último, la influencer nos comentaba que su nuevo álbum "es algo, una parte como un poco más madura de mi, una parte como más reflexiva, un poco de más aprendizajes, y bien, yo creo que simplemente con mi música explico un poco mi vida en general".