Un niño de 10 años demanda a su padre por gastar su dinero para financiar su segunda boda

Dinero dentro de un sobre rojo del Año Nuevo Lunar. (Freepik)

Un niño de 10 años de la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan (China), demandó a su padre por utilizar los ahorros que había acumulado durante años gracias a los sobres rojos del Año Nuevo Lunar para financiar su segunda boda.

El menor, llamado Xiaohui, vivía con su padre desde que sus progenitores se divorciaron dos años antes. Como es tradición, durante el Año Nuevo Lunar se entregan sobres rojos con dinero a los niños, cantidad que el menor fue guardando hasta reunir unos 9.800 euros (80.000 yuanes). El dinero estaba depositado en una cuenta bancaria abierta por su padre a su nombre.

Sin embargo, tras casarse con su nueva esposa, el padre permitió que el niño se mudara a vivir con su madre. Tiempo después, ambos descubrieron que el hombre había retirado alrededor de 10.200 euros (82.750 yuanes) de la cuenta para pagar los gastos de la boda, según informó VnExpress.

Al darse cuenta, Xiaohui pidió a su padre que le devolviera el dinero, pero este se negó. El progenitor alegó que los fondos habían sido entregados por familiares y amigos y que él los custodiaba hasta que el menor alcanzara la mayoría de edad. Ante la negativa, Xiaohui presentó una demanda judicial contra su padre, quien argumentó que el niño había sido influenciado por su madre.

El tribunal dictaminó que el dinero pertenecía legalmente al menor y concluyó que la retirada y el uso de los fondos sin el consentimiento del titular, a pesar de que el padre fuera su tutor legal, vulneraban sus derechos de propiedad. Por ello, ordenó la devolución íntegra del importe, incluidos el capital y los intereses generados.

Monedas y billetes del yuan chino. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

El dinero es propiedad del menor

Según el Código Civil de China, los bienes obtenidos por donación pertenecen al destinatario. Por ello, el dinero entregado en los sobres rojos durante el Año Nuevo Lunar se considera una donación y pasa a ser propiedad del menor, no de sus padres.

El reglamento establece además que los menores de ocho años no pueden disponer del dinero por sí mismos, mientras que los mayores de ocho años sí pueden usarlo para compras acordes a su edad. Aunque para gastos mayores requieren el consentimiento del tutor.

Por su parte, los padres, como tutores legales, tienen la obligación de proteger los bienes del menor. Pueden administrarlos y custodiar el dinero, pero no pueden apropiárselo ni utilizarlo para fines personales.

¿Qué es el sobre rojo?

El sobre rojo, llamado Hongbao, es una bolsa de papel carmesí llena de dinero que se entrega a los jóvenes durante el Año Nuevo Chino. Su tradición, que data al menos del siglo X, forma parte de la rica cultura china y están rodeados de mitos sobre sus orígenes. El color rojo simboliza buena fortuna, y los sobres suelen decorarse con caracteres chinos e imágenes.

Sobre rojo del Año Nuevo Lunar. (Freepik)

Al dar o recibir un Hongbao, se tiene en cuenta la edad y el estatus del donante y del receptor. En la cultura china, los mayores suelen entregarlos a los más jóvenes como símbolo de buena suerte para el año nuevo. Es habitual que abuelos, padres o hermanos mayores se los den a los miembros más jóvenes de la familia, fomentando respeto y continuidad entre generaciones.

También es común que los recién casados reciban Hongbao de sus invitados como símbolo de prosperidad, mientras que las personas casadas pueden entregárselos a sus hermanos o parientes solteros. Además, los Hongbao se utilizan en contextos profesionales, reforzando buenos deseos y cortesía en distintas situaciones, según relata el Chinese Language Institute.