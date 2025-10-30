España

Juan Bidart, arquitecto: “Usar pinturas clásicas puede alterar el oxígeno de tu casa durante semanas”

El arquitecto Juan Bidart alerta sobre los riesgos de las pinturas de solventes en interiores

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
El color de las paredes
El color de las paredes permite tener más oxígeno. (Freepik)

Pintar tu casa suele ser los primeros pasos para sentirte en tu nuevo hogar. Pero lo que poca gente sabe es que las pinturas tienen un impacto directo en la calidad del aire interior, una relación que suele pasar desapercibida.

El arquitecto Juan Bidart, especialista en arquitectura residencial orientada a la salud, advierte que “el aire que respiras en casa será más limpio si, en lugar de pintar las paredes con pinturas clásicas impermeabilizantes a base de solventes, utilizas pinturas de agua”.

El peligro de las pinturas sintéticas

Bidart señaló en un vídeo de Instagram que las pinturas sintéticas, ampliamente utilizadas en interiores, contienen “derivados del petróleo, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles (COVs) como el xileno, el tolueno o el formaldehído”.

Estos elementos “se evaporan lentamente a temperatura ambiente, impregnando el aire que respiramos cada día y contribuyendo a una exposición continua a contaminantes domésticos”, explicó el arquitecto. La exposición prolongada a estas sustancias puede afectar especialmente a niños, personas mayores y quienes padecen alergias o sensibilidades químicas.

“Al igual que la piel humana, las paredes de una vivienda necesitan transpirar. Cuando se recubren con pinturas sintéticas, se forma una barrera hermética que impide la circulación natural del vapor de agua”, detalló Bidart.

Esto favorece “la acumulación de humedad, la aparición de moho en las paredes y el crecimiento de bacterias en el interior de los muros”, lo que genera un aire más denso y menos saludable.

Pintar la casa. (Freepik)
Pintar la casa. (Freepik)

Pinturas al agua: una alternativa segura

Para mejorar la calidad del aire sin realizar reformas complejas, Bidart recomienda pinturas al agua, compuestas por resinas naturales o sintéticas disueltas en agua.

“Estas pinturas reducen significativamente la emisión de COVs y, por lo tanto, son más respetuosas con la salud y el entorno. Eliminan la necesidad de disolventes químicos, tienen un olor menos intenso y facilitan la limpieza de los utensilios”, indicó el arquitecto.

Además, las pinturas al agua permiten que la casa se pueda utilizar con normalidad en menor tiempo tras el secado, a diferencia de las pinturas clásicas que pueden afectar la ventilación y la sensación de frescor durante semanas.

Pinturas naturales: estética y bienestar

Además, para quienes buscan equilibrio entre estética y salud, las pinturas naturales representan la mejor opción. Bidart recordó que “nuestros antepasados usaban materiales como la cal, la arcilla, la caseína o los pigmentos minerales naturales para dar color y protección a sus viviendas”.

Estas fórmulas tradicionales, adaptadas a las necesidades contemporáneas, “permiten mantener el equilibrio natural del ambiente, reducen la acumulación de moho y evitan la liberación de sustancias tóxicas”.

Sin embargo, el arquitecto advirtió que “las pinturas de arcilla con minerales son las mejores, pero no podrás aprovechar todas sus cualidades si las paredes se han pintado antes con pinturas sintéticas, puesto que estas no permitirán que el material que hay debajo respire”. Por ello, recomienda valorar la posibilidad de retirar la pintura antigua y consultar a un profesional con sensibilidad ecológica.

Pintar la casa. (Freepik)
Pintar la casa. (Freepik)

Consejos prácticos para un hogar saludable

Para reducir la exposición a contaminantes derivados de la pintura, Bidart recomendó:

  • Ventilar bien durante la aplicación y los días posteriores.
  • Evitar pintar en espacios cerrados o con poca circulación de aire.
  • Escoger pinturas etiquetadas como “bajas en COV” o “ecológicas”.
  • Mantener una limpieza regular de paredes y techos para reducir polvo, humedad y riesgo de moho.

“Usar pinturas clásicas puede alterar el oxígeno de tu casa durante semanas”, concluyó Bidart. “Por eso, la elección de la pintura adecuada se convierte en una medida de bienestar tan relevante como cualquier otra intervención en el hogar”, añadió.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaMeioambienteSanidad EspañaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado

No uses limpiacristales para tu televisor: estos son los motivos que dan los expertos

Recurrir a productos de limpieza convencionales puede ser perjudicial para el aparato electrónico

No uses limpiacristales para tu

Tarta de uvas, una receta fácil y perfecta para otoño

Estos son los pasos que debes seguir para que te quede en el punto perfecto

Tarta de uvas, una receta

Cuál es el santo que se celebra el 31 de octubre

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los errores que debes evitar al ver un piso, según un agente inmobiliario: “Fíjate en los enchufes”

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

DEPORTES

El portero de un club

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera