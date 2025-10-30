España

¿Cepillo eléctrico o manual? Un dentista despeja la duda: “Gana por goleada”

Rober, conocido en redes por compartir consejos sobre salud dental, explica por qué el cepillo eléctrico es más eficaz

Por Clara Barceló

@eldentistarober (TikTok)
@eldentistarober (TikTok)

El mundo de la salud bucodental está lleno de costumbres heredadas, trucos caseros y dudas que se repiten una y otra vez. Una de las más comunes es si es mejor utilizar un cepillo eléctrico o uno manual. En TikTok, esta pregunta ha generado un auténtico debate entre usuarios, y ahora un dentista español conocido como Rober (@eldentistarober) ha querido aclarar la cuestión con un vídeo que se ha vuelto viral.

Con un tono cercano, el especialista lo tiene claro: “El cepillo eléctrico gana por goleada”. Según explica, la clave está en que el cepillo eléctrico “permite una limpieza más eficaz, uniforme y menos agresiva para las encías”, mientras que el manual requiere una técnica más precisa que la mayoría de personas no aplica correctamente.

Rober explica que uno de los principales errores al cepillarse los dientes es aplicar demasiada fuerza o no dedicar el tiempo suficiente a cada zona. Con el cepillo manual, esto es habitual.

En cambio, el cepillo eléctrico realiza automáticamente los movimientos adecuados y solo requiere que el usuario lo desplace lentamente por la superficie de los dientes. Con el eléctrico, la técnica es más simple y el resultado suele ser mucho mejor, incluso para aquellos que no tienen una gran destreza manual.

Además, muchos modelos actuales incorporan sensores de presión, temporizadores y distintos modos de limpieza que ayudan a mantener una rutina más completa y saludable.

No hace falta gastar 400 euros

(Linnea Bullion para el Washington
(Linnea Bullion para el Washington Post)

El dentista también ha querido aclarar otro mito común: que los cepillos eléctricos más caros son mucho mejores. “Con el cepillo eléctrico no os volváis locos, no os compréis cepillos de 300 o 400 euros”, asegura. Lo importante, según Rober, es que el cepillo tenga control de presión, un sistema que evita dañar las encías al ejercer demasiada fuerza.

Con un modelo básico que tenga esta función ya es más que suficiente. Lo importante no es el precio, sino el uso correcto.

El manual no es malo, pero requiere más atención

Aun así, Rober aclara que el cepillo manual sigue siendo una opción válida siempre que se utilice correctamente. Para quienes prefieran este método tradicional, el dentista recomienda elegir un cepillo de nivel medio, es decir, ni demasiado suave ni demasiado duro.

El cepillo fuerte os va a reventar las encías, mientras que el suave no os va a limpiar nada”, señala. Por eso, la mejor elección sería un cepillo de dureza nivel 2, que permita limpiar eficazmente sin dañar los tejidos.

¿Cepillo eléctrico o manual?: un odontólogo responde

Conclusión: la técnica importa más que el precio

En resumen, el dentista de TikTok subraya que el verdadero secreto de una buena higiene bucal no está en el tipo de cepillo, sino en la constancia y la técnica. De nada sirve tener el mejor cepillo del mundo si lo usamos mal o si nos cepillamos solo una vez al día.

Y, sobre todo, no dejarse llevar por la publicidad: El cepillo eléctrico puede ayudarte mucho, pero lo que de verdad marca la diferencia es que lo uses bien y a diario.

