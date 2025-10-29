Quién es Lara Siscar, la periodista que conducirá el funeral de Estado por la DANA en Valencia: rostro histórico de RTVE y víctima de acoso en redes

Lara Siscar en una imagen de RTVE. (RTVE)

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, Valencia acoge un acto de gran carga simbólica y emocional: el funeral de Estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. El homenaje, presidido por los reyes Felipe y Letizia, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y comenzará a las seis de la tarde. La encargada de conducir la ceremonia es la periodista valenciana Lara Siscar, rostro de referencia de Televisión Española.

El funeral tendrá lugar en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde se espera la asistencia de más de 800 personas entre autoridades nacionales, autonómicas y locales, además de representantes de los cuerpos de emergencias y familiares de las víctimas. Su duración aproximada será de una hora y media y el tono será sobrio, sin connotaciones religiosas.

La Generalitat ha decretado luto oficial durante toda la jornada: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Comunitat Valenciana.

Los reyes Felipe VI y Letizia durante la misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la DANA, en la Catedral de Valencia, a 9 de diciembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil / Europa Press)

Lara Siscar, la periodista que cuenta el dolor con “precisión y empatía”

La elección de Lara Siscar para guiar este homenaje no es casual. Nacida en Gandía en 1977, estudió Comunicación Audiovisual en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, aunque inicialmente comenzó la carrera de Farmacia en el campus de Burjassot. “No me acababa de ver en una farmacia”, explicaba en una entrevista a Las Provincias, “sentía que necesitaba una formación que me permitiese interactuar con personas que tuvieran historias que contar”.

Su carrera profesional despegó en 2007, cuando se incorporó a Radiotelevisión Española. Desde entonces, ha pasado por el Canal 24 Horas, La tarde en 24 Horas, La noche en 24 Horas, los Telediarios de fin de semana y el programa Informe Semanal, que presentó desde marzo de 2024 hasta hace unas semanas. En la actualidad, ejerce como corresponsal de TVE en Lisboa.

Lara Siscar en el programa 'Informe Semanal'. (RTVE)

Sobre la DANA, ella misma confesó a RTVE que la cobertura de la DANA fue uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Fue un impacto enorme, porque informábamos sobre pueblos que conocía, con gente amiga y conocida”. Sobre cómo afronta estos episodios tan emocionales, Lara compartió que: “Cuando estás en un lugar donde ha ocurrido algo trágico y lo tienes que contar, lo haces con cierta frialdad, igual que una cirujana cuando opera”. Esa distancia profesional le permite, como ella misma señala, “no derrumbarse mientras informa”.

Con una carrera de casi dos décadas, la periodista también ha presentado actos institucionales como los Premios Nacionales de Investigación, celebrados en su Gandia natal en 2024, y la Cremà de las Fallas de 2022, las primeras tras la pandemia. Su profesionalidad y su vínculo con la Comunitat Valenciana explican la elección de su nombre para conducir este homenaje de Estado, en el que se mezclan el respeto, el duelo y la memoria colectiva.

El acoso que marcó su vida y reforzó su voz

Más allá de su carrera en los medios, Lara Siscar también se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia digital. En 2018 relató públicamente el acoso que sufrió durante más de siete años por parte de dos hombres que la hostigaban en redes sociales. En una entrevista con Lecturas, confesó haber pasado por etapas de miedo y desesperación: “He tenido miedo a que se convierta en una amenaza de carne y hueso, pero llegué a un punto en que pasé de tener miedo a desear que apareciera. Quería tenerlo delante”.

El acoso comenzó en Twitter, cuando uno de sus seguidores empezó a escribirle con insistencia y exigía atención. “Cuando quise romper esa relación, empezaron la obsesión y las amenazas”, explicó. A pesar de acudir a la policía, se encontró con las limitaciones que imponen las grandes plataformas para identificar a los autores de este tipo de delitos. “Las empresas que explotan las redes impiden averiguar quién comete el delito y te dejan indefensa”, lamentó.

Con el tiempo, Siscar aprendió a sobrellevar la situación y a convertir su experiencia en una herramienta de concienciación. “He aprendido a vivir con eso, a relativizar sus ataques. Incluso he aprendido a reírme de él, aunque lo pasé muy mal”, aseguraba. Su testimonio fue clave para visibilizar el acoso digital a mujeres en el ámbito público.

De aquel episodio nació también una parte de su vocación literaria. En su novela La vigilante del Louvre (2015), inspirada parcialmente en su experiencia personal, abordó el tema del acoso y la violencia contra las mujeres. Tres años después, publicó Flores negras, donde una locutora de radio se ve envuelta en un escándalo en redes sociales. En ambas obras, la periodista utiliza la ficción como una forma de denuncia y reflexión sobre las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres.