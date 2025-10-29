España

Quién es Lara Siscar, la periodista que conducirá el funeral de Estado por la DANA en Valencia: rostro histórico de RTVE y víctima de acoso en redes

La periodista valenciana estará al frente de esta ceremonia que acogerá a más de 800 personas en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

Alba García

Por Alba García

Guardar
Lara Siscar en una imagen
Lara Siscar en una imagen de RTVE. (RTVE)

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, Valencia acoge un acto de gran carga simbólica y emocional: el funeral de Estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. El homenaje, presidido por los reyes Felipe y Letizia, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y comenzará a las seis de la tarde. La encargada de conducir la ceremonia es la periodista valenciana Lara Siscar, rostro de referencia de Televisión Española.

El funeral tendrá lugar en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde se espera la asistencia de más de 800 personas entre autoridades nacionales, autonómicas y locales, además de representantes de los cuerpos de emergencias y familiares de las víctimas. Su duración aproximada será de una hora y media y el tono será sobrio, sin connotaciones religiosas.

La Generalitat ha decretado luto oficial durante toda la jornada: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Comunitat Valenciana.

Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia durante la misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la DANA, en la Catedral de Valencia, a 9 de diciembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil / Europa Press)

Lara Siscar, la periodista que cuenta el dolor con “precisión y empatía”

La elección de Lara Siscar para guiar este homenaje no es casual. Nacida en Gandía en 1977, estudió Comunicación Audiovisual en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, aunque inicialmente comenzó la carrera de Farmacia en el campus de Burjassot. “No me acababa de ver en una farmacia”, explicaba en una entrevista a Las Provincias, “sentía que necesitaba una formación que me permitiese interactuar con personas que tuvieran historias que contar”.

Su carrera profesional despegó en 2007, cuando se incorporó a Radiotelevisión Española. Desde entonces, ha pasado por el Canal 24 Horas, La tarde en 24 Horas, La noche en 24 Horas, los Telediarios de fin de semana y el programa Informe Semanal, que presentó desde marzo de 2024 hasta hace unas semanas. En la actualidad, ejerce como corresponsal de TVE en Lisboa.

Lara Siscar en el programa
Lara Siscar en el programa 'Informe Semanal'. (RTVE)

Sobre la DANA, ella misma confesó a RTVE que la cobertura de la DANA fue uno de los momentos más difíciles de su carrera: “Fue un impacto enorme, porque informábamos sobre pueblos que conocía, con gente amiga y conocida”. Sobre cómo afronta estos episodios tan emocionales, Lara compartió que: “Cuando estás en un lugar donde ha ocurrido algo trágico y lo tienes que contar, lo haces con cierta frialdad, igual que una cirujana cuando opera”. Esa distancia profesional le permite, como ella misma señala, “no derrumbarse mientras informa”.

Con una carrera de casi dos décadas, la periodista también ha presentado actos institucionales como los Premios Nacionales de Investigación, celebrados en su Gandia natal en 2024, y la Cremà de las Fallas de 2022, las primeras tras la pandemia. Su profesionalidad y su vínculo con la Comunitat Valenciana explican la elección de su nombre para conducir este homenaje de Estado, en el que se mezclan el respeto, el duelo y la memoria colectiva.

Valencia tras la DANA: "Esto es un desastre".

El acoso que marcó su vida y reforzó su voz

Más allá de su carrera en los medios, Lara Siscar también se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia digital. En 2018 relató públicamente el acoso que sufrió durante más de siete años por parte de dos hombres que la hostigaban en redes sociales. En una entrevista con Lecturas, confesó haber pasado por etapas de miedo y desesperación: “He tenido miedo a que se convierta en una amenaza de carne y hueso, pero llegué a un punto en que pasé de tener miedo a desear que apareciera. Quería tenerlo delante”.

El acoso comenzó en Twitter, cuando uno de sus seguidores empezó a escribirle con insistencia y exigía atención. “Cuando quise romper esa relación, empezaron la obsesión y las amenazas”, explicó. A pesar de acudir a la policía, se encontró con las limitaciones que imponen las grandes plataformas para identificar a los autores de este tipo de delitos. “Las empresas que explotan las redes impiden averiguar quién comete el delito y te dejan indefensa”, lamentó.

Con el tiempo, Siscar aprendió a sobrellevar la situación y a convertir su experiencia en una herramienta de concienciación. “He aprendido a vivir con eso, a relativizar sus ataques. Incluso he aprendido a reírme de él, aunque lo pasé muy mal”, aseguraba. Su testimonio fue clave para visibilizar el acoso digital a mujeres en el ámbito público.

De aquel episodio nació también una parte de su vocación literaria. En su novela La vigilante del Louvre (2015), inspirada parcialmente en su experiencia personal, abordó el tema del acoso y la violencia contra las mujeres. Tres años después, publicó Flores negras, donde una locutora de radio se ve envuelta en un escándalo en redes sociales. En ambas obras, la periodista utiliza la ficción como una forma de denuncia y reflexión sobre las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres.

Temas Relacionados

DANACasa Real EspañaRTVETVEEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Emilio Duró, experto en desarrollo personal, indica las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente al final de la vida: “Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos”

El experto explica la importancia de las emociones y los afectos en la vida cotidiana

Emilio Duró, experto en desarrollo

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Pese a la tensión tras su cambio en el Clásico, desde la directiva ven con buenos ojos que el brasileño firme hasta 2030

Sorpresa con la reacción del

Los vecinos de 31 municipios Huelva reciben el mensaje Es-Alert después de que la Aemet active el nivel rojo por lluvias torrenciales

Minutos después del primer aviso extremo por la tromba de agua en la costa, se ha extendido la alerta a las regiones de Andévalo y Condado

Los vecinos de 31 municipios

El bizcocho fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes: huevos, crema de chocolate y avellanas y harina

Para conseguir un bizcocho esponjoso y con mucho sabor a chocolate solo hacen falta un puñado de ingredientes y poco más de 30 minutos de nuestro tiempo

El bizcocho fácil y rápido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”