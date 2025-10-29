Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Hoy 29 de octubre se cumple un año de la DANA que afectó a parte de España en apenas unas horas. En esta fotogalería se recoge lo vivido esos días posteriores, desde los primeros trabajos de los vecinos hasta la colaboración nacional e internacional de civiles y profesionales.
La DANA llega sin aviso y deja graves destrozos
Cuerpos de seguridad y rescate llegan de distintos puntos nacionales e internacionales para asistir tras la DANA
La población civil se vuelca para brindar apoyo al pueblo valenciano tras la DANA
La población muestra su indignación y descontento hacia las autoridades tras sentirse abandonados
