Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Coches apilados en el barrio De La Torre, Valencia, tras el paso de la DANA, 30 de octubre 2024. (Manaure Quintero/AFP)

Hoy 29 de octubre se cumple un año de la DANA que afectó a parte de España en apenas unas horas. En esta fotogalería se recoge lo vivido esos días posteriores, desde los primeros trabajos de los vecinos hasta la colaboración nacional e internacional de civiles y profesionales.

La DANA llega sin aviso y deja graves destrozos

Vecinos limpiando el barro dejado por la DANA en las calles de Utiel, 31 de Octubre 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

Vista aérea que muestra un área afectada tras las fuertes lluvias provocadas por la DANA cerca de Valencia, 31 de Octubre 2024. (Nacho Doce/Reuters)

El municipio de utiel 48 horas después del paso de la DANA, 31 de Octubre 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

Cementerio de vehículos después de ser apartados de las calles de Alfafar, 7 de Noviembre 2024. (Cesar Manso/AFP)

Equipamiento manchado de barro de la residencia de mayores Novaedat en Sedaví, 2 de Noviembre 2024. (Eva Manez/Reuters)

Cuerpos de seguridad y rescate llegan de distintos puntos nacionales e internacionales para asistir tras la DANA

Submarinistas de la UME en la entrada del parking del Centro Comercial Bonaire, Aldaia, 4 de Noviembre 2024. (Susana Vera/Reuters)

Miembros de la UME en labores de rescate en el municipio de Benetússer, 2 de Noviembre 2024. (Manaure Quintero/AFP)

Miembros de la Guardia Civil en busca de víctimas en los campos de arroz de La Albufera, 6 de Noviembre 2024. (Nacho Doce/Reuters)

Carmen Sánchez, miembro del grupo rescatista mexicano Topos Azteca, en busca de víctimas en el barrio valenciano de La Torre, 14 de Noviembre 2024. (Eva Manez/Reuters)

Un policía extremeño entrega una gominola a una niña en Paiporta, 4 de Noviembre 2024. (Eva Manez/Reuters)

La población civil se vuelca para brindar apoyo al pueblo valenciano tras la DANA

Voluntarios esperan en fila en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para ser asignados a tareas de ayuda a los afectados por la DANA, 2 de Noviembre 2024. (Nacho Doce/Reuters)

Voluntarios trabajan para gestionar las donaciones en un centro deportivo de Sedaví, 3 de Noviembre 2024. (Nacho Doce/Reuters)

Voluntarios llegando a Paiporta en medio de todos los destrozos de la DANA, 2 de Noviembre 2024. (José Jordán/AFP)

Un vecino prepara una paella en las calles de Paiporta, 4 de Noviembre 2024. (Nacho Doce/Reuters)

"Viva el poble" pintado con barro en un espejo en agradecimiento al apoyo recibido en Catarroja, 6 de noviembre 2024. (Cesar Manso/AFP)

La población muestra su indignación y descontento hacia las autoridades tras sentirse abandonados

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, manchado de barro durante su visita al centro del 112, Valencia, 3 de noviembre 2024. (Rober Solsona/Europa Press)

La reina Letizia manchada de barro en su visita a los afectados por la DANA en Paiporta, 3 de Noviembre 2024. (Ana Escobar/EFE)

Vecinos de Paiporta arrojan barro a los reyes en su visita a los afectados por la DANA, 3 de Noviembre 2024. (Eva Manez/Reuters)

Los reyes Felipe y Letizia visitan Paiporta días después de la DANA, 3 de Noviembre 2024. (Carlos Luján/Europa Press)