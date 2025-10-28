España

Pan de guayaba: una receta dulce, de masa suave y esponjosa, perfecta para una reunión familiar

Originaria de Colombia, Venezuela y Puerto Rico, esta receta se puede elaborar de múltiples formas, incluso rellena de queso crema

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Pan de guayaba. (Pinterest)
Pan de guayaba. (Pinterest)

El aroma dulzón de la guayaba recién horneada conquista los sentidos desde el primer momento: este pan es sinónimo de reuniones familiares y desayunos llenos de sabor. El pan de guayaba se destaca por su miga tierna y su relleno vibrante, donde la pasta o bocadillo de guayaba se funde con la masa, aportando ese toque tropical y pegajoso tan característico.

Originario de regiones como Colombia, Venezuela y Puerto Rico, este pan es el acompañamiento perfecto para una taza de café. Suele servirse en meriendas, pero sus variantes han cruzado fronteras: en algunos países se le incorpora queso crema o se convierte en pequeños bollos individuales. Su maridaje más habitual incluye bebidas calientes y zumos frescos.

Receta de pan de guayaba

La receta del pan de guayaba consiste en una masa dulce, suave y esponjosa que envuelve tiras de pasta de guayaba. El secreto del éxito está en obtener una masa bien aireada y en sellar correctamente el relleno para que no se salga durante la cocción. El resultado es un pan dorado, de corteza fina y aroma frutal, ideal para compartir.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa y relleno: 20 minutos
  • Primer levado: 60 minutos
  • Formación y segundo levado: 35 minutos
  • Horneado: 25-30 minutos
  • Tiempo total aproximado: 2 horas 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas)
  2. 10 g de levadura seca (1 sobre)
  3. 80 g de azúcar (1/3 taza)
  4. 1 huevo
  5. 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
  6. 250 ml de leche tibia (1 taza)
  7. 1 pizca de sal
  8. 300 g de pasta o bocadillo de guayaba
  9. Opcional: queso crema o queso fresco
  10. 1 huevo batido (para barnizar)
  11. Azúcar glass (opcional, para decorar)

Cómo hacer pan de guayaba, paso a paso

Otra forma de cocinar el
Otra forma de cocinar el pan de guayaba. (Pinterest)
  1. Mezcla la leche tibia con una cucharada de azúcar y la levadura. Deja reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. En un recipiente grande, une la harina, azúcar restante y sal. Forma un hueco en el centro y agrega el huevo, la mantequilla y la mezcla de levadura.
  3. Amasa durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Si es necesario, añade un poco más de harina.
  4. Cubre la masa con un paño y deja reposar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (alrededor de 1 hora).
  5. Coloca la masa sobre una superficie enharinada y estírala en forma de rectángulo.
  6. Distribuye las tiras de guayaba (y queso si deseas) en el centro y enrolla firmemente, sellando los bordes para evitar fugas de relleno al hornear.
  7. Ubica el pan ya formado en una bandeja, cúbrelo y deja levar durante 30 minutos más.
  8. Precalienta el horno a 180 °C.
  9. Barniza la superficie con huevo batido para obtener un dorado uniforme.
  10. Hornea durante 25-30 minutos, hasta que logre un color dorado.
  11. Deja enfriar un poco antes de cortar y, si deseas, espolvorea con azúcar glass.

Consejo clave: Al sellar bien los bordes del pan, evitarás que el relleno se salga. Además, presta atención al tiempo de levado para que la miga quede esponjosa y ligera. No abras el horno antes de tiempo; así conseguirás una cocción pareja y un buen volumen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde un pan grande para ocho porciones o puede dividirse en 12 bollos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 265 kcal
  • Grasas totales: 6,5 g
  • Carbohidratos: 45,7 g
  • Azúcares: 16,6 g
  • Proteínas: 6,4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de guayaba puede mantenerse en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. En refrigeración, dura cinco días. Puede congelarse hasta por un mes; solo asegúrate de envolverlo bien para evitar que tome humedad del ambiente.

Temas Relacionados

PanRecetas con panGuayabaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

El secreto de longevidad de Luis Zahera: “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”

Entre las claves del éxito del actor se encuentra el deporte y una dieta de ayuno intermitente

El secreto de longevidad de

¿Es seguro comprar un Volvo de segunda mano? Un experto en automoción lo aclara

Alex Robbins destaca algunos puntos a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de ocasión

¿Es seguro comprar un Volvo

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Junts decidirá entre el miércoles y el jueves su postura a través de la votación de la militancia

Feijóo pide a Junts que

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

El BOE confirma todos los festivos nacionales y autonómicos, así como los puentes de los que disfrutarán los trabajadores y los días no laborables durante la celebración de Semana Santa o Navidad

Calendario laboral 2026: estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El instructor del caso Koldo

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”