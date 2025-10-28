Pan de guayaba: una receta dulce, de masa suave y esponjosa, perfecta para una reunión familiar

El aroma dulzón de la guayaba recién horneada conquista los sentidos desde el primer momento: este pan es sinónimo de reuniones familiares y desayunos llenos de sabor. El pan de guayaba se destaca por su miga tierna y su relleno vibrante, donde la pasta o bocadillo de guayaba se funde con la masa, aportando ese toque tropical y pegajoso tan característico.
Originario de regiones como Colombia, Venezuela y Puerto Rico, este pan es el acompañamiento perfecto para una taza de café. Suele servirse en meriendas, pero sus variantes han cruzado fronteras: en algunos países se le incorpora queso crema o se convierte en pequeños bollos individuales. Su maridaje más habitual incluye bebidas calientes y zumos frescos.
Receta de pan de guayaba
La receta del pan de guayaba consiste en una masa dulce, suave y esponjosa que envuelve tiras de pasta de guayaba. El secreto del éxito está en obtener una masa bien aireada y en sellar correctamente el relleno para que no se salga durante la cocción. El resultado es un pan dorado, de corteza fina y aroma frutal, ideal para compartir.
Tiempo de preparación
- Preparación de la masa y relleno: 20 minutos
- Primer levado: 60 minutos
- Formación y segundo levado: 35 minutos
- Horneado: 25-30 minutos
- Tiempo total aproximado: 2 horas 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas)
- 10 g de levadura seca (1 sobre)
- 80 g de azúcar (1/3 taza)
- 1 huevo
- 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 250 ml de leche tibia (1 taza)
- 1 pizca de sal
- 300 g de pasta o bocadillo de guayaba
- Opcional: queso crema o queso fresco
- 1 huevo batido (para barnizar)
- Azúcar glass (opcional, para decorar)
Cómo hacer pan de guayaba, paso a paso
- Mezcla la leche tibia con una cucharada de azúcar y la levadura. Deja reposar 10 minutos hasta que espume.
- En un recipiente grande, une la harina, azúcar restante y sal. Forma un hueco en el centro y agrega el huevo, la mantequilla y la mezcla de levadura.
- Amasa durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Si es necesario, añade un poco más de harina.
- Cubre la masa con un paño y deja reposar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (alrededor de 1 hora).
- Coloca la masa sobre una superficie enharinada y estírala en forma de rectángulo.
- Distribuye las tiras de guayaba (y queso si deseas) en el centro y enrolla firmemente, sellando los bordes para evitar fugas de relleno al hornear.
- Ubica el pan ya formado en una bandeja, cúbrelo y deja levar durante 30 minutos más.
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Barniza la superficie con huevo batido para obtener un dorado uniforme.
- Hornea durante 25-30 minutos, hasta que logre un color dorado.
- Deja enfriar un poco antes de cortar y, si deseas, espolvorea con azúcar glass.
Consejo clave: Al sellar bien los bordes del pan, evitarás que el relleno se salga. Además, presta atención al tiempo de levado para que la miga quede esponjosa y ligera. No abras el horno antes de tiempo; así conseguirás una cocción pareja y un buen volumen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde un pan grande para ocho porciones o puede dividirse en 12 bollos individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 265 kcal
- Grasas totales: 6,5 g
- Carbohidratos: 45,7 g
- Azúcares: 16,6 g
- Proteínas: 6,4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de guayaba puede mantenerse en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. En refrigeración, dura cinco días. Puede congelarse hasta por un mes; solo asegúrate de envolverlo bien para evitar que tome humedad del ambiente.