Pan de guayaba: una receta dulce, de masa suave y esponjosa, perfecta para una reunión familiar

Pan de guayaba. (Pinterest)

El aroma dulzón de la guayaba recién horneada conquista los sentidos desde el primer momento: este pan es sinónimo de reuniones familiares y desayunos llenos de sabor. El pan de guayaba se destaca por su miga tierna y su relleno vibrante, donde la pasta o bocadillo de guayaba se funde con la masa, aportando ese toque tropical y pegajoso tan característico.

Originario de regiones como Colombia, Venezuela y Puerto Rico, este pan es el acompañamiento perfecto para una taza de café. Suele servirse en meriendas, pero sus variantes han cruzado fronteras: en algunos países se le incorpora queso crema o se convierte en pequeños bollos individuales. Su maridaje más habitual incluye bebidas calientes y zumos frescos.

Receta de pan de guayaba

La receta del pan de guayaba consiste en una masa dulce, suave y esponjosa que envuelve tiras de pasta de guayaba. El secreto del éxito está en obtener una masa bien aireada y en sellar correctamente el relleno para que no se salga durante la cocción. El resultado es un pan dorado, de corteza fina y aroma frutal, ideal para compartir.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa y relleno: 20 minutos

Primer levado: 60 minutos

Formación y segundo levado: 35 minutos

Horneado: 25-30 minutos

Tiempo total aproximado: 2 horas 15 minutos

Ingredientes

500 g de harina de trigo (aproximadamente 4 tazas) 10 g de levadura seca (1 sobre) 80 g de azúcar (1/3 taza) 1 huevo 60 g de mantequilla a temperatura ambiente 250 ml de leche tibia (1 taza) 1 pizca de sal 300 g de pasta o bocadillo de guayaba Opcional: queso crema o queso fresco 1 huevo batido (para barnizar) Azúcar glass (opcional, para decorar)

Cómo hacer pan de guayaba, paso a paso

Otra forma de cocinar el pan de guayaba. (Pinterest)

Mezcla la leche tibia con una cucharada de azúcar y la levadura. Deja reposar 10 minutos hasta que espume. En un recipiente grande, une la harina, azúcar restante y sal. Forma un hueco en el centro y agrega el huevo, la mantequilla y la mezcla de levadura. Amasa durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica. Si es necesario, añade un poco más de harina. Cubre la masa con un paño y deja reposar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño (alrededor de 1 hora). Coloca la masa sobre una superficie enharinada y estírala en forma de rectángulo. Distribuye las tiras de guayaba (y queso si deseas) en el centro y enrolla firmemente, sellando los bordes para evitar fugas de relleno al hornear. Ubica el pan ya formado en una bandeja, cúbrelo y deja levar durante 30 minutos más. Precalienta el horno a 180 °C. Barniza la superficie con huevo batido para obtener un dorado uniforme. Hornea durante 25-30 minutos, hasta que logre un color dorado. Deja enfriar un poco antes de cortar y, si deseas, espolvorea con azúcar glass.

Consejo clave: Al sellar bien los bordes del pan, evitarás que el relleno se salga. Además, presta atención al tiempo de levado para que la miga quede esponjosa y ligera. No abras el horno antes de tiempo; así conseguirás una cocción pareja y un buen volumen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde un pan grande para ocho porciones o puede dividirse en 12 bollos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 265 kcal

Grasas totales: 6,5 g

Carbohidratos: 45,7 g

Azúcares: 16,6 g

Proteínas: 6,4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de guayaba puede mantenerse en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. En refrigeración, dura cinco días. Puede congelarse hasta por un mes; solo asegúrate de envolverlo bien para evitar que tome humedad del ambiente.