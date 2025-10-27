Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público en España

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix reveló su listado con las películas más vistas en España de esta semana. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix España

1. Una casa de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EEUU, se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

2. Un fantasma en la batalla

Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA, arriesgando su vida para localizar los zulos de los terroristas en el sur de Francia.

3. El elixir de la inmortalidad (Abadi Nan Jaya)

Un elixir revive a los muertos en un pueblo. Una familia con conflictos internos deberá unir fuerzas y luchar para sobrevivir cuando su ciudad natal peligra.

4. La trampa (Trap)

Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso.

5. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Caramelo

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

8. Ni una palabra (Don’t Say a Word)

Un psiquiatra intenta obtener un cierto número de parte de un perturbado mental o unos secuestradores matarán a su hija.

9. Bajo un volcán

Tras confirmarse la amenaza de una catástrofe natural en Tenerife, una vulcanóloga y un piloto militar encabezan un equipo de especialistas que se enfrenta tanto al peligro del volcán como a las emociones que surgen entre ellos en medio de la crisis.

10. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.