España

Alertan por presencia de gluten no reportado en harina de trigo sarraceno de la marca Organic Sac

Esta alerta es para la población con problemas derivados de la ingesta de gluten, para el resto el consumo de este producto no significa ningún riesgo

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Así se ve el producto
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado una alerta sanitaria tras detectar la presencia de gluten no reportado en un alimento de la marca Organic Sac.

De acuerdo con la alerta con el número de referencia ES2025/628, se trata del producto “harina de trigo sarraceno sin gluten” en su presentación de 500 gramos, con el número de lote L133254218 y fecha del 28 de octubre de 2026.

La AESAN señaló que, a pesar del etiquetado que dice explícitamente que este producto no tiene gluten, sí tiene.

Por ello, las autoridades recomiendan a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudiera tener este alimento en su casa de abstenga de consumirlo.

Cabe mencionar que para el resto de la población, el consumo de este producto no significa ningún riesgo.

La presencia de gluten no reportado en este producto fue detectada pos las autoridades sanitarias de la Comunicad Valenciana y luego difundida al resto del país a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco.

Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los datos del producto señalado por la AESAN

La AESAN añadió en su alerta sanitaria todos los datos en relación a este producto con alérgeno no declarado.

  • Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten
  • Nombre de marca: Organic Sac
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Número de lote: L133254218
  • Fecha de consumo preferente: 28/10/26
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Por qué tienes la lengua blanca y qué tienes que hacer para que vuelva a su color habitual

La mayoría de las razones por las que este músculo oral presenta esta aspecto tienen fácil solución

Por qué tienes la lengua

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

No todos los coches provenientes de Japón han logrado mantener su prestigio. Algunos ejemplare han sido señalados por problemas mecánicos, falta de aceptación o incluso riesgos de seguridad

Cinco coches japoneses que no

Así funciona el ‘brushing’, la nueva estafa de la que advierte una jurista: “Suplantan a una empresa y te envían un paquete con tu dirección y tu nombre”

La Guardia Civil alerta del aumento de esta técnica de fraude que utiliza envíos falsos y códigos QR para robar datos personales

Así funciona el ‘brushing’, la

Receta de brownie sin harina, sin azúcar y con un ingrediente especial

Es un postre saludable e ideal para calmar el antojo de algo dulce con pocas calorías

Receta de brownie sin harina,

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco coches japoneses que no

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

La Justicia obliga a un viudo a indemnizar a sus nietos por fingir que usaba la vivienda de su difunta esposa y no compartirla con ellos: el detective descubrió que vivía con otra mujer

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

DEPORTES

Malas noticias para el Real

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”