Alertan por presencia de gluten no reportado en harina de trigo sarraceno de la marca Organic Sac

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado una alerta sanitaria tras detectar la presencia de gluten no reportado en un alimento de la marca Organic Sac.

De acuerdo con la alerta con el número de referencia ES2025/628, se trata del producto “harina de trigo sarraceno sin gluten” en su presentación de 500 gramos, con el número de lote L133254218 y fecha del 28 de octubre de 2026.

La AESAN señaló que, a pesar del etiquetado que dice explícitamente que este producto no tiene gluten, sí tiene.

Por ello, las autoridades recomiendan a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudiera tener este alimento en su casa de abstenga de consumirlo.

Cabe mencionar que para el resto de la población, el consumo de este producto no significa ningún riesgo.

La presencia de gluten no reportado en este producto fue detectada pos las autoridades sanitarias de la Comunicad Valenciana y luego difundida al resto del país a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco.

Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los datos del producto señalado por la AESAN

La AESAN añadió en su alerta sanitaria todos los datos en relación a este producto con alérgeno no declarado.

Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten

Nombre de marca: Organic Sac

Aspecto del producto: Empaquetado

Número de lote: L133254218

Fecha de consumo preferente: 28/10/26

Peso de unidad: 500 g

Temperatura: Ambiente

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.