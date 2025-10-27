España

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

El tribunal subraya que esta suspensión no exime a la propietaria de su derecho a solicitar compensación económica conforme al Real Decreto-ley 37/2020

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Decenas de personas durante una
Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda, desde Atocha, a 5 de abril de 2025, en Madrid (Mateo Lanzuela - Europa Press)

La Audiencia Provincial ha suspendido el desahucio y el lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en el marco de un proceso iniciado por la propietaria, que tiene varias viviendas a su nombre. La decisión modifica parcialmente la sentencia de primera instancia y aplica la protección especial prevista para hogares vulnerables, en línea con la legislación de emergencia dictada tras la pandemia, prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio.

El proceso se originó en un juicio verbal de desahucio por expiración del contrato de arrendamiento que el hombre mantenía con la propietaria del inmueble. El contrato, suscrito el 17 de enero de 2018, había llegado a su final, lo que motivó la demanda de la arrendadora solicitando la recuperación de la vivienda, ubicada en una dirección de Santander, y la declaración formal del desahucio.

Vulneración de derechos procesales

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el 31 de enero de 2025, estimando íntegramente la demanda. En su fallo, declaró extinguido el contrato de arrendamiento por expiración del plazo convenido y ordenó al hombre desalojar el inmueble, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, se procedería a su lanzamiento con intervención del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución. Además, la resolución imponía las costas del procedimiento a la parte demandada.

Frente a esta decisión, el arrendatario interpuso recurso de apelación, alegando la nulidad del procedimiento y solicitando su retroacción al momento de la vista, por entender que se habían vulnerado sus derechos procesales.

Entre sus argumentos, destacó que había solicitado la suspensión del procedimiento al amparo del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que establecía medidas de protección en materia de vivienda ante situaciones de vulnerabilidad derivadas de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su petición había sido denegada por un auto de diciembre de 2024, frente al cual no interpuso recurso alguno.

Resulta improcedente el desalojo inmediato

En su pronunciamiento, la Audiencia de Cantabria ha confirmado la extinción del contrato de arrendamiento por expiración del plazo, tal como había determinado el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander, pero ha modificado las consecuencias inmediatas del fallo.

Más de 21.000 personas están en peligro de desahucio en Madrid por la especulación inmobiliaria: “Los fondos buitre son depredadores”.

De esta manera, el tribunal ha considerado que, dadas las circunstancias personales y económicas del arrendatario, resultaba improcedente ejecutar de manera inmediata el desalojo. La sentencia ha reconocido expresamente la situación de vulnerabilidad del afectado, contrastada con la condición de gran tenedora de la arrendadora, y ha aplicado de oficio las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que extiende la suspensión de los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.

En consecuencia, el tribunal ha ordenado la suspensión del desahucio y del lanzamiento del demandado hasta dicha fecha, o hasta que las administraciones públicas competentes implementen las medidas sociales y habitacionales necesarias para garantizar su acceso a una vivienda digna. La Audiencia ha subrayado que esta suspensión no exime a la propietaria de su derecho a solicitar compensación económica conforme al Real Decreto-ley 37/2020, que prevé ayudas para los arrendadores afectados por la imposibilidad de ejecutar lanzamientos debido a la protección de inquilinos vulnerables.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasDesahuciosCantabriaViviendaVivienda EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cinco acciones que han demostrado prevenir los problemas de salud mental, según un psiquiatra: “Puedes poner todas en práctica desde hoy mismo”

La prevención es crucial para mantener un buen bienestar emocional

Cinco acciones que han demostrado

Silvia Severino, psicóloga: “Una relación duradera requiere mucha tolerancia, acepta que la otra persona no es perfecta”

Para la terapeuta, la convivencia implica aceptar decepciones y dificultades, y la clave para una relación estable es la disposición de ambos miembros a enfrentar los problemas como un equipo comprometido

Silvia Severino, psicóloga: “Una relación

La noche más intensa de ‘Supervivientes All Stars 2025’: el nombre de los tres finalistas y las lágrimas de Tony Spina

El concurso de supervivencia de Telecinco está en su recta final y los concursantes tienen los nervios a flor de piel

La noche más intensa de

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en

Los embalses de agua se encuentran al 52,12 % de su capacidad este lunes 27 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,95 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Los embalses de agua se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid deniega

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

El Gobierno de Ayuso invertirá 7 millones para convertir 72 locales comerciales a pie de calle en viviendas protegidas

Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia que dejó 229 muertos: miles de llamadas de emergencia, una reacción tardía y la ausencia de Mazón

Puigdemont prepara el divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja la decisión en manos de la militancia

Nuevo dato en la investigación a Mazón por la DANA: acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento en la hora en la que nadie sabe dónde estaba

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de octubre

“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”: el fenómeno de los ‘bloques cebra’ que está clonando las ciudades españolas

España capea los aranceles de Trump: el déficit comercial con EEUU sube un 37,7%, pero su impacto en la economía española es mínimo

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos