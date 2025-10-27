España

Clima en Barcelona: la predicción para este 27 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 27 de octubre, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Barcelona.

En Barcelona se pronostica una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 1% en el transcurso del día y del 7% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

En Barcelona la temperatura máxima
En Barcelona la temperatura máxima ronda los 30 grados y la mínima los bajo cero (Gobierno de Barcelona)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

BarcelonaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: cuál será

“Culpa nuestra” arrasa con el ranking de las mejores películas para maratonear en Prime Video España

Con estas historias, Prime Video espera mantener su cuota de mercado

“Culpa nuestra” arrasa con el

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público en España

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Ranking Netflix: estas son las

“Golden” de HUNTR/X sigue arrasando el K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes España

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música de Corea del Sur como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

“Golden” de HUNTR/X sigue arrasando

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 26 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Comprueba los resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo dato en la investigación

Nuevo dato en la investigación a Mazón por la DANA: acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento en la hora en la que nadie sabe dónde estaba

La justicia otorga la nacionalidad española a un colombiano descendiente de sefardíes a quien se la habían rechazado en primera instancia: sí cumplía los requisitos

Procedente el despido de un trabajador de una granja, que por no reportar un error en la cadena, les hizo perder 10.000 huevos

Una empresa española copia el producto patentado de su antiguo socio comercial y la Justicia le ordena destruir el material y compensar los daños

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Renunciar a la herencia: trámites, costes y cuándo conviene rechazarla

Una española que vive en Australia explica cuánto se cobra por probar medicamentos: “Es una locura, pero más locura es decir que sí”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 26 octubre

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos