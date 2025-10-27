España

Así funciona el ‘brushing’, la nueva estafa de la que advierte una jurista: “Suplantan a una empresa y te envían un paquete con tu dirección y tu nombre”

La Guardia Civil alerta del aumento de esta técnica de fraude que utiliza envíos falsos y códigos QR para robar datos personales

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Una persona escaneando un código
Una persona escaneando un código QR (EFE/ Paolo Aguilar)

La Guardia Civil ha alertado sobre el aumento de una modalidad de fraude vinculada al comercio electrónico conocida como brushing, una técnica que combina la suplantación de identidad de plataformas de venta con el uso de envíos físicos para inducir al robo de datos personales. La alerta llega en pleno incremento de operaciones comerciales por el Black Friday y la campaña de final de año, periodos en los que crece el número de paquetes circulando y, por tanto, las oportunidades para los estafadores.

El procedimiento, tal y como lo describen las autoridades, consiste en remitir a una persona un paquete que no ha solicitado. El envío lleva el nombre y la dirección reales del receptor, lo que le confiere apariencia de legitimidad. En el interior aparece, además del objeto —generalmente de poco valor—, una tarjeta o etiqueta con un código QR. Ese código es la pieza clave: al ser escaneado, redirige a quien lo hace a una página web falsa creada para solicitar datos sensibles o descargar software malicioso.

Qué ocurre cuando recibes el paquete

El brushing explota la confianza que genera recibir un paquete con la propia dirección y el propio nombre. Quien lo recibe —por curiosidad o por intentar aclarar la procedencia— puede escanear el código QR o seguir un enlace que aparece en la tarjeta. La web a la que se accede simula pertenecer a una plataforma conocida y pide completar formularios para “confirmar el pedido”, “reclamar un regalo” o “valorar el producto”. En realidad, esas páginas están diseñadas para capturar datos personales y credenciales bancarias, o para inducir a la instalación de aplicaciones con malware.

Aunque el producto material enviado suele carecer de valor real, el objetivo de los delincuentes no es tanto el objeto como el comportamiento: provocar una interacción que permita la sustracción de información. Con esos datos, además de posibles cargos ilegítimos, los estafadores pueden llevar a cabo suplantaciones de identidad, acceder a cuentas bancarias o emplear la información para nuevas campañas de fraude. También se ha detectado que algunos de estos envíos se usan para crear reseñas falsas en marketplaces, manipulando la valoración de vendedores con el envío controlado de unidades.

Una persona escaneando un código
Una persona escaneando un código QR (Foto: Shutterstock)

Sandra, una jurista que publicó un vídeo en TikTok en relación a esta estafa, subraya la estrategia: “Suplantan a una empresa y te envían un paquete con tu dirección y tu nombre”, un método que aprovecha la percepción de seguridad que ofrece un envío físico y que, por eso mismo, resulta eficaz para inducir a la persona a facilitar datos que nunca compartiría de otro modo.

Recomendaciones prácticas y prevención

Las autoridades recomiendan medidas sencillas pero efectivas para reducir el riesgo. Primero, desconfiar de cualquier paquete que no se haya solicitado: no escanear códigos QR ni acceder a enlaces incluidos en el interior hasta verificar la procedencia. En caso de duda, contactar directamente con la empresa que supuestamente ha enviado el producto para confirmar si existe un pedido asociado. Nunca proporcionar datos bancarios, contraseñas o números de identificación a través de formularios cuyo dominio no corresponda con la entidad legítima.

Además, los organismos de ciberseguridad aconsejan revisar periódicamente movimientos en cuentas y alertas de actividad inusual, mantener el sistema y las aplicaciones del móvil actualizados y utilizar herramientas de seguridad que detecten enlaces fraudulentos. Si se sospecha que se ha sido víctima del fraude, conviene denunciarlo ante la Guardia Civil o la Policía y comunicarlo a la plataforma de comercio electrónico involucrada para que pueda tomar medidas sobre cuentas o valoraciones sospechosas.

La facilidad con la que se obtienen datos personales —a veces a partir de filtraciones, compras previas o bases de datos traficadas— permite a los delincuentes confeccionar envíos que aparentan normalidad. Por eso, la apariencia física del paquete no garantiza fiabilidad: el hecho de que una etiqueta lleve tu nombre y dirección no implica que la entidad remitente sea legítima. Las empresas serias, recuerdan los expertos, no suelen solicitar información sensible mediante códigos QR incluidos en envíos.

Black Friday 2024 llega con "menor intención de compra" y con alerta de sufrir estafas online.

Las investigaciones sobre estos fraudes plantean, además, un desafío añadido: la combinación de elementos postales y digitales dificulta el rastreo de los responsables. Los envíos pueden realizarse desde distintos países o a través de intermediarios que complican la localización del origen real, mientras que las páginas de phishing cambian de dominio con rapidez. Por eso las labores de coordinación entre plataformas de comercio, empresas de mensajería y fuerzas de seguridad resultan imprescindibles para identificar patrones y bloquear operaciones sospechosas.

Temas Relacionados

Código QREstafasPolicía Nacional EspañaTikTokRedes SocialesPaquetesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alertan por presencia de gluten no reportado en harina de trigo sarraceno de la marca Organic Sac

Esta alerta es para la población con problemas derivados de la ingesta de gluten, para el resto el consumo de este producto no significa ningún riesgo

Alertan por presencia de gluten

Receta de brownie sin harina, sin azúcar y con un ingrediente especial

Es un postre saludable e ideal para calmar el antojo de algo dulce con pocas calorías

Receta de brownie sin harina,

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Los padres de Kira López, la menor que se suicidó en 2021 por acoso escolar, llevan a juicio al colegio por inacción: “Nos ocultaron su sufrimiento conscientemente”

La familia de la víctima denuncia que el colegio Pare Manyanet de Sant Andreu no solo ignoró las señales de acoso, sino que intentó silenciar su sufrimiento para evitar daños a su imagen

Los padres de Kira López,

Las series de Netflix España que no te puedes perder esta noche

El catálogo de la plataforma digital sorprende con historias que exploran desde investigaciones policiales hasta relaciones personales, reflejando la preferencia del público por producciones originales y diversidad temática en el entretenimiento actual

Las series de Netflix España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco coches japoneses que no

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

La Justicia obliga a un viudo a indemnizar a sus nietos por fingir que usaba la vivienda de su difunta esposa y no compartirla con ellos: el detective descubrió que vivía con otra mujer

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

DEPORTES

Malas noticias para el Real

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”