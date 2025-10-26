España

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La regidora del Ayuntamiento de Torrelodones fija nuevos precios para los enlaces civiles para “dignificar” a los ediles. Los socialistas acusan de afán recaudatorio

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
La atalaya de Torrelodones y
La atalaya de Torrelodones y el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Casarse por lo civil en el Ayuntamiento de Torrelodones (25.200 habitantes) será a partir de ahora mucho más caro. La Junta de Gobierno, formada por PP y Vox, ha decidido aprobar unas nuevas tasas públicas que deberán pagar todos los novios que quieran que un concejal de este Consistorio madrileño les una en matrimonio. Por ejemplo, las bodas que se celebren de lunes a viernes por la mañana pasan de 100 a 140 euros (un 40% más); si se celebran un sábado por la mañana suben de 515 a 630 euros (un 22%); y si el Salón de Plenos tiene que abrir un domingo o un festivo la tasa se ha incrementado de 770 a 870 euros (un 13% más). Las subidas oscilan entre el 13% y el 48,5%.

La oposición, PSOE y Vecinos por Torrelodones, ha criticado la subida. Rodrigo Bernal, portavoz socialista, señala que “el PP está tratando de sacar dinero de debajo de las piedras, con una voracidad recaudatoria inaudita. Los informes técnicos indican que el coste de oficiar una boda supone un total de 85 euros, y la tasa más barata son 140 y la más cara 1.300, con lo que el Ayuntamiento gana entre 55 y 1.245 euros con cada matrimonio que se celebra en nuestro Consistorio, mucho más del coste del servicio, con lo que queda demostrado que lo que quieren los populares es que este servicio público sea un negocio redondo para las arcas municipales”.

Alfredo García-Plata, portavoz de Vecinos, tira de ironía. “PP y Vox han cambiado las reglas. Sin pasar por el Pleno y sin contar con la opinión de los vecinos. Hoy, casarse en el Ayuntamiento ya no es un símbolo de amor… es un lujo. Y lo más injusto: ni siquiera los vecinos empadronados tienen un precio más bajo. Con PP y VOX, las decisiones más importantes se toman a puerta cerrada, sin debate y sin transparencia. Quieren recaudar hasta del amor, mientras mantienen sus sueldos abultados. Nosotros apostamos por una gestión austera, eficaz y participativa”.

Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones,
Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones, del PP

Concha Pastor de Pablo, actual concejala de Hacienda pero periodista de formación, explicó en el Pleno “que no se trata de ganar dinero, pero sí de dar dignidad a esta institución, a los concejales y a los funcionarios que organizamos las bodas. Un expediente de boda no es un expediente sencillo, detrás hay mucha casuística, hay preparación, hay tiempo, hay que dar dignidad a esta actividad. Queremos acabar con esta barra libre de bodas que había. Se han triplicado las bodas y hay demanda para julio de 2026. Hay fines de semana con tres y cuatro bodas”. La nueva normativa elimina agosto como mes de bodas. La alcaldesa, Almudena Negro, aprovechó el Pleno para afear al resto de grupos (incluido Vox) que sus concejales no realicen bodas. “No podemos estar todos los fines de semana nosotros asumiendo en solitario tres y cuatro bodas”. De hecho, la regidora aseguró que los ediles de Vox, que forman parte del Gobierno local, tendrán que celebrar bodas a partir de ahora.

60 bodas al año

Pero, ¿realmente hay tantas bodas en el Ayuntamiento de Torrelodones? El informe que justifica la subida de tasas señala que en 2025 ya se han celebrado 39 enlaces, y que se estiman 60 bodas por año para ejercicios venideros. “Hay lista de espera. Solo el 10% de los que se casan en nuestras instalaciones son vecinos”, señala a este diario un portavoz municipal. “Los otros grupos no colaboran. Los del PSOE han casado a un par de amigos y los de Vecinos a un par de familiares”.

Pero García-Plata critica las quejas de los concejales del PP. “Nosotros cuando gobernamos no dijimos nada. Y eso que ellos son 13 concejales. Con buenos sueldos y asesores. De ahí no recortan. Nosotros no nos negamos a casar, casamos a aquellas personas que nos lo han pedido”. Lo mismo afirma Bernal, del PSOE. “A nosotros no nos meten en las rondas de bodas. No nos negamos”.

Las nuevas tasas de bodas
Las nuevas tasas de bodas en el Ayuntamiento de Torrelodones

El Ayuntamiento ha calculado los costes de una boda civil para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta los gastos de trabajo de un auxiliar administrativo, el concejal encargado de la celebración, y los policías que trabajan los fines de semana para abrir y cerra las dependencias. Más los gastos de oficina. Todo por 85 euros. El Gobierno local recuerda también que el PSOE ha sido un “irresponsable” al reformar la ‘Ley Orgánica 1/2025′, que prohíbe a los Jueces de Paz oficiar bodas civiles. En Torrelodones estos enlaces eran gratuitos, lo que ha desencadenado un incremento de bodas en las dependencias municipales. También que no puede cobrar menos a los empadronados, lo que rompería el principio de igualdad tarifaria de los servicios públicos municipales para todos.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

El PSOE no comparte este último argumento, ya que ha comparado las tasas de bodas de municipios cercanos: en Villalba oscilan entre 122,10 y 559,85 euros; en Las Rozas, los empadronados con un año de antigüedad no pagan nada y los no empadronados, 528 euros. En Galapagar, la tasa más baja es de 50 euros y la más alta es similar a la de Torrelodones, 1.400; mientras que en Hoyo de Manzanares los empadronados pagan entre 92 y 340 y los no empadronados tienen que hacer frente a entre 278 y 681 euros. “Además de que vamos a tener los precios públicos por bodas más caros de toda nuestra zona, los vecinos empadronados en Torrelodones, que ya pagan sus impuestos en nuestro pueblo, no cuentan con ninguna ventaja fiscal frente a quienes no viven en el municipio y quieren casarse en nuestro pueblo”, asegura Bernal.

Temas Relacionados

TorrelodonesImpuestosTasasBodasMatrimoniosPPVoxPSOEEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Málaga este domingo 26 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Málaga

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este domingo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

¿Cómo estará el clima en Madrid?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Youtube en España: la lista de los 10 videos en tendencia de este sábado

Nuevos artistas y canciones han entrado en el ranking de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Youtube en España: la lista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre trata de reducir

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una descendiente de judíos sefardíes por no acreditar “vinculación con España”

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe