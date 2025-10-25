España

Detienen a un conductor que llevaba dos vehículos apilados sobre su furgoneta: “Los imprudentes se atreven a todo”

Las autoridades actuaron con rapidez ya que el mes anterior un caso similar en la misma carretera se llevó la vida de un ciclista

Por Antonio Duro

Un hombre coloca en su
Un hombre coloca en su camioneta dos coches apilados (Facebook)

Una imagen insólita dejó impresionados a los militares en una autopista de Francia. El pasado 3 de octubre, un conductor decidió comenzar su ruta con normalidad, sin pensar el peligro que podría causar o las consecuencias legales. El trayecto en su camioneta ese día tuvo una gran novedad: llevar en la parte de atrás dos coches más. Colocados uno encima del otro, apilados como si fuesen platos y con una sujeción muy débil. Nunca había habido un caso como este donde de manera tan imprudente no se respetara la seguridad vial.

Entonces, los militares no dudaron en pedir al conductor que estacionase el coche para evitar posibles accidentes. Además de pedirle la documentación y los motivos que llevaban a apilar dos coches en su vehículo. El coche circulaba por la Ruta Nacional 57, entre Remiremont y Épinal (Vosgos). Un sitio concurrido donde la escena surrealista captó la atención de todos los que circulaban por la carretera.

Tras el incidente, la policía de la región compartió las imágenes en las redes sociales. Las fotografías no tardaron en causar revuelo y sobre todo muchas preguntas: ¿Cómo hizo el conductor para subir ahí los dos coches? ¿Cuál era el fin y como nadie le avisó de lo que podría pasar? ¿Cuáles son las medidas legales en estos casos?

Consecuencias legales

La camioneta transportaba un Renault Clio II directamente sobre la carrocería de un Peugeot 307. Según ha informado Actu.fr los coches solo estaban sujetados por una correa y en cada curva se movían cada vez más. Gracias a la rápida intervención de las autoridades no hubo víctimas ni heridos pero el conductor si debe enfrentarse ahora las consecuencias legales.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

De momento solo se ha trasladado a los medios que el conductor ha sido multado, pero se espera la retirada de puntos o incluso del permiso completo. A pesar de que no esté registrado justo esta problemática ya que es algo que no se espera que suceda, la ley pena con rigidez los atentados al peligro público y las acciones imprudentes.

La multa en concreto es por el exceso de carga y por la forma tan mala de asegurar ambos coches pero laos agentes han dejado claro que no se puede trasladar coches por medios propios.

Casos similares

En la publicación que realizaron los policías al día siguiente, informaron de que no hubo víctimas. No como el mes anterior en la misma carretera. La ruta 57 de la región se cobró una víctima el pasado 11 de septiembre por la misma problemática: la mala sujeción de la carga.

El accidenteinvolucró un tractocamión y
El accidenteinvolucró un tractocamión y dejó un ciclista fallecido - crédito iStock

Un ciclista que salió por carretera un día soleado de septiembre falleció en el acto. Un coche que iba por ese mismo trayecto, no transportaba coches pero la carga que llevaba se soltó y colisionó con el deportista. Los sanitarios no pudieron hacer nada por él y tan solo un mes después un nuevo peligro salió a ruta con mucho más peso que el que se llevó la vida del hombre en septiembre.

Por eso este caso ha cogido tanto eco en la zona y ha llamado la atención de las autoridades que han decidido hasta compartirlo en redes sociales. Esta decisión es solo una medida más para visibilizar y concienciar de que la carretera es un lugar común para todos y hay que evitar causar este tipo de peligros.

