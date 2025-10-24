Un niño de 13 años es acusado de violación tras grabar una agresión sexual de otros dos menores de edad

Fotografía de archivo EFE/ J.M. García

La intimidad y el abuso de ella es una de las grandes problemáticas como sociedad. Cada vez son más los casos de abusos sexuales que se revelan, sin importar la edad, el lugar, la cultura o el vínculo. Uno de los últimos casos ha llamado la atención de los usuarios por la corta edad de los agresores. Además de por haber creado ellos mismos la prueba incriminatoria: un vídeo.

Un adolescente de 13 años fue acusado en el este de Francia tras ser señalado por la violación de un niño de nueve años, la grabación de los hechos en vídeo y su posterior difusión entre compañeros de clase. La fiscalía de Besançon reveló el jueves que el caso, por la corta edad de los menores implicados y la gravedad de los hechos, ha generado consternación tanto en el ámbito judicial como educativo.

La investigación indica que los hechos tuvieron lugar a principios de octubre en un aparcamiento apartado de un barrio de Besançon, en plena luz del día. La fiscalía local prefirió mantener la reserva sobre el nombre exacto del lugar a fin de proteger a los menores.

Todos los detalles

El caso salió a la luz tras la circulación del video grabado por el adolescente de 13 años, quien habría compartido las imágenes con otros estudiantes. La víctima es otro niño del colegio, de 9 años de edad. En el contenido audiovisual aparecía él, siendo abusado por el adolescente y con un niño más, otro alumnos de 8 años.

Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

De acuerdo con la información judicial, los menores de ocho y nueve años indicaron a la policía que “los obligaron a hacer esto” y responsabilizaron al adolescente. El joven acusado fue detenido el 15 de octubre. Durante su declaración, aseguró que únicamente se limitó a filmar la escena, negando haber cometido la violación o haber actuado en complicidad, según palabras de la fiscalía.

Actualmente, el imputado enfrenta cargos por violación, complicidad en violación y grabación ilícita de imágenes de una agresión. Tras comparecer ante la justicia, se estableció su custodia bajo la supervisión judicial, quedando al cuidado de su familia en una zona alejada de los otros dos menores involucrados, en un intento por evitar más contactos entre ellos.

Las medidas y precauciones

Las autoridades de Besançon han iniciado evaluaciones de protección infantil en los entornos familiares de los menores de ocho y nueve años para determinar si reciben atención adecuada tras el trauma y si existen posibles dificultades en el hogar. Las causas que motivaron los hechos aún están en investigación. “Nos preguntamos si es porque han pasado por cosas difíciles o si es porque ahora tienen mucho más acceso a la pornografía con los móviles”, señalaron fuentes judiciales. El Ministerio de Educación francés calificó el incidente como excepcional, destacando la dificultad que supone para los colegios afrontar casos de tal naturaleza entre alumnos tan jóvenes.

La reacción entre los equipos directivos de los centros educativos puso de manifiesto la rareza del suceso. “Si no recuerdo mal, llevo aquí poco más de diez años y nunca me había topado con algo así. Me parece excepcional”, afirmó Guillaume Rivoire, director de comunicación del rectorado de Besançon.

Este caso conmociona a la comunidad local, que asiste a una investigación multidisciplinar en torno al bienestar y el acompañamiento de los menores, poniendo en valor lo importante que es una educación sana y lo peligroso que puede llegar a ser el uso de las pantallas en los más pequeños. Mientras tanto prosiguen las diligencias para esclarecer los hechos y sus orígenes.