Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades francesas pone fin a más de 2.000 kilómetros recorridos en condiciones extremas

Por Antonio Duro

El coche donde el agresor llevaba a su familia secuestrada

Una mujer y sus dos hijos menores han sido liberados en la ciudad de Málaga tras permanecer 13 días sometidos a secuestro por parte del que fuera su pareja, iniciándose el rapto en Francia y culminando su travesía por España en condiciones extremas de insalubridad y violencia. Según ha informado la Policía Nacional, el varón obligó a la ex pareja a conducir durante la mayor parte del trayecto, amenazándola con un arma, y rompió el teléfono de la mujer para impedir que pidiera ayuda.

La investigación comenzó tras la solicitud de colaboración de las autoridades francesas, que denunciaron la desaparición de la mujer y sus dos hijos desde el 3 de octubre. Los agentes comprobaron que el vehículo en el que viajaban podría estar circulando por territorio español.

Finalmente, los tres fueron localizados en Málaga, y el agresor pasó a disposición judicial, ingresando en prisión provisional por delitos que incluyen detención ilegal, agresión sexual y violencia de género.

El secuestro y el trayecto

La detención se enmarca en una compleja operación internacional iniciada cuando Francia solicitó ayuda para localizar a una mujer y sus hijos desaparecidos. El detenido obligó a la mujer a conducir durante más de 2.000 km, recorriendo Francia, España y Portugal y siempre bajo la amenaza de un cuchillo, mientras sus hijos menores estaban presentes. La investigación ha revelado que la intención principal del hombre era llegar hasta Argelia.

Según El País durante ese periodo, la familia permaneció en el vehículo prácticamente sin poder asearse, cambiarse de ropa o alimentarse adecuadamente. La policía Nacional asegura que solo tenían los escasos alimentos que el agresor adquiría en áreas de servicio (atún, galletas, pan) y vivieron en condiciones de riesgos extremos.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La mujer logró enviar un mensaje de auxilio durante un descuido del secuestrador: “Me quiere matar, avisa a la Policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea”, escribió a una persona de su entorno familiar. Gracias al mensaje y al intercambio de información entre los cuerpos policiales franceses y españoles, se coordinó un dispositivo que localizó el vehículo en Málaga y permitió la liberación de la madre y sus dos hijos tras más de 2.000 kilómetros.

Así se ha realizado la detención

Tras ser localizado, el agresor fue detenido por la Policía Nacional y ha ingresado en prisión provisional por varios delitos graves: detención ilegal, agresión sexual, malos tratos y violencia de género, entre otros. La operación pone de relieve la eficacia de la cooperación internacional en delitos de carácter transfronterizo, así como la necesidad de contar con vías de ayuda para víctimas de violencia que pueden estar privadas de cualquier medio de comunicación.

El dispositivo, llevado a cabo por la UFAM Central, ha sido especialmente dificultoso dado el riesgo que tanto la madre como los menores corrían al encontrarse con el agresor. La prioridad del operativo policial fue, en todo momento, la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible.

06/08/2025 Coche Patrulla de la Policía Nacional en Granada. SOCIEDAD CNP

Los cargos que se le atribuyen al hombre ya figuran en el informe y está en manos de la justicia: autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños.

El estado de las víctimas

La mujer y sus dos hijos fueron trasladados de inmediato al hospital. Presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. Todos están fuera de peligro y aún se desconoce cuando regresarán a Francia. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.

Tanto las autoridades como las víctimas anteriores recuerdan que teclear el 016 en un teléfono móvil puede salvarte la vida. Hay muchos profesionales pendientes para descolgar el teléfono y prevenir casos como este que ha dejado a la ciudad de Málaga consternada.

