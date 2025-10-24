Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

Antonio Tejero en una imagen de archivo. (Europa Press / Europa Press)

El protagonista del intento del golpe de Estado de 1981, el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, ha recibido el alta del hospital valenciano de Alzira en el que fue ingresado en “estado muy grave”, como aseguró su familia a Infobae España este jueves, después de que se comunicara su muerte de manera prematura. Ahora, como ha informado EFE, se encuentra en “estabilidad clínica”, motivo por el que ha recibido el alta. El golpista continuará su recuperación en “el entorno familiar”.

Este jueves, sobre las 13.30 de la tarde, saltaba en varios medios de comunicación que el exmiembro de la Benemérita, condenado a 30 años de cárcel, había muerto a los 93 años. Sin embargo, su hijo desmintió esa información. “Os comunico que mi padre no ha fallecido. Es un bulo. Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”, aseguró a este medio. El teniente coronel lleva unos meses grave por motivos de salud, cuyas causas no han transcendido.

Desde hace tiempo se encontraba fuera de los focos. De hecho, la última vez que se le vio fue el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio en Madrid para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos.

“¡Quieto todo el mundo!”

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande, Málaga, ocupaba en 1981 el rango de teniente coronel en la Guardia Civil, a la que se incorporó en 1951, cuando lideró el 23-F que por unas 18 horas hizo tambalear la democracia. Tras lo ocurrido fue expulsado del cuerpo y sentenciado a 30 años de prisión por rebelión militar. En total, cumplió aproximadamente la mitad de la condena y recuperó la libertad en 1996.

La tarde del 23 de febrero de 1981, Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados junto a más de 200 guardias civiles armados. Adolfo Suárez cedía su puesto tras ser el primer presidente de la democracia y el Congreso iba a escoger a su sucesor en una sesión de investidura. A las 18:23, el grito de “¡Quieto todo el mundo!”, interrumpió en la Cámara Baja. Dentro del edificio, disparó al techo y ordenó a todos los diputados que se tiraran al suelo. Tres de ellos, el presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez; el líder del partido comunista, Santiago Carrillo; y el vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, el general Manuel Gútierrez Mellado hicieron oídos sordos y se mantuvieron en pie. Todo quedó registrado gracias a la retransmisión en directo.

Imágenes del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. (Televisión Española)

El plan golpista estaba liderado por Tejero, coordinado junto al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, y el capitán general Jaime Milans del Bosch. Este último adoptó medidas excepcionales en Valencia, desplegando tanques por la ciudad y decretando el estado de excepción para mostrar su apoyo al golpe. Sin embargo, no contó con la colaboración esperada.

La intervención televisiva del rey Juan Carlos I durante la madrugada terminó con las aspiraciones golpistas. Vestido con uniforme militar, transmitió el respaldo de la Corona al orden constitucional y democrático. Ante la ausencia de apoyo militar y político, Tejero y sus colaboradores terminaron por entregarse. A mediodía del 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron las instalaciones del Congreso y permitieron la salida de los diputados retenidos.