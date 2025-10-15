Una bióloga explica las razones por las que no deberías usar el secador de manos

Un chico secándose las manos en un secador. (Adobe Stock)

Secarse las manos con secadoras de aire en baños públicos es una práctica muy habitual. Sin embargo, estos dispositivos de higiene pueden esconder un riesgo sanitario, a veces poco visible. Actúan, en ocasiones, como dispersores de bacterias y microorganismos presentes en el ambiente, sobre todo en lugares y espacios donde no todos los usuarios mantienen una buena higiene.

La divulgadora y bióloga Celula Bio, conocida en redes sociales como @celula.bio, explicó en uno de sus vídeos que estos aparatos pueden contaminar incluso las manos limpias. Esto se debe a que mucha gente no se lava bien las manos o directamente no lo hace. Al usar el secador, el aire levanta todas las bacterias y microorganismos del baño y se los pega a la siguiente persona que quiere secarse las manos.

Una experta comunica los problemas de higiene que presentan los dispensadores de aire y secadoras en baños públicos SOCIEDAD TIKTOK @SHOP.DIARIOCIENTIFICA

Lavarse las manos de forma correcta reduce el riesgo de contagiar enfermedades. Pero ese esfuerzo puede ser inútil si, acto seguido, se expone a un flujo de aire contaminado. Cada vez que una persona activa uno de estos secadores, el aire circula por un entorno donde hay bacterias y virus, muchas de ellas procedentes de otras personas. Al activar estos dispositivos, el aire dispersa las partículas, lo que significa que una persona con las manos recién lavadas puede terminar con microorganismos ajenos sobre la piel, procedentes de las necesidades de otros usuarios.

Riesgo sanitario y alternativas higiénicas

Entre los microorganismos detectados con frecuencia en estos aparatos se encuentra Escherichia coli y Staphylococcus aureus, bacterias que, aunque a menudo inofensivas, pueden causar infecciones si entran en contacto con heridas o mucosas. Asimismo, diversos estudios han mostrado que las manos secadas con secadores presentan una mayor carga microbiana que aquellas que se secan con papel.

Aunque el uso de secadores de aire se promueve a menudo por razones ecológicas y económicas, no es la opción más higiénica. La propia Celula Bio recomienda optar por métodos alternativos. La mejor forma de evitar esta contaminación cruzada es secarse las manos con papel desechable. Además de secar, al frotar eliminamos posibles restos de microorganismos.

Amo de Casa muestra cómo se limpia un baño y qué productos usa para que quede impecable y desinfectado

El papel desechable no solo evita la exposición al aire contaminado, sino que contribuye a reducir la humedad en la piel, un factor que facilita la proliferación bacteriana. Otra opción menos común, pero efectiva es llevar una toalla personal limpia, aunque no siempre es práctica en espacios públicos. Por eso, los dispensadores de papel siguen siendo la alternativa preferida en muchos lugares donde la higiene es prioritaria, como en hospitales o lugares de tránsito.

No obstante, la higiene de manos no termina con el lavado. La forma de secarlas influye directamente en la prevención de enfermedades, ya que mantenerlas húmedas o exponerlas al aire contaminado puede anular gran parte del efecto protector logrado. Las manos húmedas facilitan la transferencia de microorganismos y aumentan la probabilidad de contagio. Por ello, es recomendable cerrar el grifo con un pañuelo, evitar tocar superficies innecesarias y optar por un método de secado más seguro, como toallas desechables o secadores de aire con filtros adecuados. Estos gestos simples, pero efectivos, contribuyen a reducir de manera considerable el riesgo de transmisión de infecciones y refuerzan las medidas de higiene cotidiana.