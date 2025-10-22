España

Una mujer de 88 años sufre un ictus y los médicos no lo descubren hasta tres días después por no realizarle un TAC

El persona sanitario ignoró los síntomas durante tres días de una paciente ingresada en el centro

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Escáner cerebral. (Europa Press)
Escáner cerebral. (Europa Press)

Una familia gerundense ha denunciado al Hospital Josep Trueta (Girona) por el retraso en el diagnóstico de Montserrat, una mujer de 88 años, que sufrió un ictus cuando estaba ingresada. Pese a los indicios que presentaba la paciente, los especialistas tardaron tres días en pedir la prueba que confirmaría el accidente cerebrovascular.

Según ha informado el diario catalán Regió7, la octogenaria acudió al hospital el pasado 2 de octubre por un infarto. Los médicos intervinieron de urgencia para destaparle una arteria y la mujer quedó ingresada durante varios días en una habitación monitorizada, para controlar su recuperación. Durante dos días, parecía que Montserrat mejoraba sin problemas, hablando de forma lúcida y tranquila tanto con las visitas como con el personal médico.

Sin embargo, la mejoría fue tan solo un espejismo y el día 5 de octubre sus familiares vieron cómo Montserrat no podía hablar bien ni razonaba de forma coherente. Rápidamente, alertaron a los sanitarios de la emergencia, pero las enfermeras atribuyeron el fallo del lenguaje a la edad de la paciente. “La gente mayor en los hospitales suele desorientarse”, le dijeron a la familia. Entre el domingo y el lunes, todo aquel que acudía a visitar a la octogenaria resaltaba la afasia que sufría la mujer, insistiendo ante los médicos del cambio en su salud, pero la respuesta era siempre la misma.

Lo que ocultaba la afasia de Montserrat era el ictus que se desarrollaba en su cerebro, que los facultativos descartaron con un simple examen físico.

El TAC tardío confirmó el diagnóstico

Una paciente durante una prueba
Una paciente durante una prueba de TAC (AdobeStock)

Llegado el martes 7 de octubre, el equipo sanitario decidió por fin encargar una tomografía computarizada (TAC) para Montserrat. La prueba dejaba claro que la mujer había sufrido un ictus en la noche del sábado, tres días antes, como habían aventurado los familiares. Según han podido saber ahora, el accidente cerebrovascular pudo deberse a la operación a la que fue sometida la octogenaria, pues un coágulo pudo haberse desprendido de la arteria y desplazarse hasta el cerebro, provocando el ictus.

La familia, que asegura que no recibió ni una disculpa en el hospital, ha puesto el caso en manos de un bufete de abogados, que estudia interponer acciones legales contra el centro.

Sin actuación pese a estar en un hospital

El ictus ocurre cuando el flujo de la sangre en una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide la llegada de oxígeno y nutrientes esenciales al tejido cerebral. Ante esta problemática, es crucial la actuación rápida de los servicios sanitarios, pues cada minuto que pasa reduce las posibilidades de recuperación.

Se trata de una de las principales causas de incapacidad permanente y la tercera causa de muerte en el país, con más de 22.786 fallecimientos en 2024, según las estadísticas del INE. La dificultad para hablar, la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo o los hormigueos son signos de que se está produciendo un accidente cerebrovascular, que puede dejar secuelas físicas y cognitivas.

Actualmente, Montserrat se encuentra en un centro sociosanitario para seguir un programa de rehabilitación, que le permita recuperar el habla y la movilidad.

Temas Relacionados

IctusEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaHospitales EspañaSanidad EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas ante la borrasca Benjamín: dejará “rachas de viento muy fuertes” y un “importante temporal marítimo”

El organismo público tiñe de naranja y amarillo el mapa de avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros en la mitad del país para el jueves

La Aemet activa las alertas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Roberto Brasero se pronuncia sobre el anuncio de Pedro Sánchez para eliminar el cambio de hora: “En Madrid no sería de día hasta las 9:30”

El hombre del tiempo de Antena 3 explica lo que supondría quedarnos tanto en el horario de invierno como en el de verano a efectos de luz

Roberto Brasero se pronuncia sobre

Así debes cuidar tus rosas en otoño: “Deberás evitar realizar cortes profundos hasta finales del invierno”

Una experta en jardinería explica como cuidar los rosales durante los meses de otoño e invierno, conservándolos de forma ideal hasta la primavera

Así debes cuidar tus rosas

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

El primer ministro, Donald Tusk, confirmó el pasado martes la operación

Polonia frena un supuesto intento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia frena un supuesto intento

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

La multa que podría recibir Rosalía por organizar un evento en vía pública sin permiso puede llegar a 600.000 euros

Sánchez y Feijóo se echan en cara sus “lapsus” tras el tropiezo de Díaz en el Senado: “Usted dijo que Huelva está en el Mediterráneo”

“Usar grilletes no siempre es obligatorio”: un inspector jefe de la Policía explica cuándo un agente debe utilizarlos

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos