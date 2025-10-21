La reacción de Eugenia y Beatrice a la renuncia del príncipe Andrés a sus títulos reales: la decisión que han tomado

Las princesas Eugenia y Beatrice junto al príncipe Andrés (AFP)

La Casa Real Británica se encuentra atravesando un complicado momento tras conocerse que el príncipe Andrés se ha visto en la obligación de renunciar a todos sus títulos y honores reales debido a sus diferentes escándalos. Y es que la reciente publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Jeffrey Epstein, ha vuelto a poner en el foco de atención los abusos sexuales del exduque de York. En el ejemplar, la estadounidense ha relatado con todo lujo de detalles los encuentros que mantuvo con el royal británico cuando ella tenía 17 años.

El comunicado que emitió la expareja de Sarah Ferguson dejaba claro que, tras haber mantenido una conversación con su hermano, el rey Carlos III, había llegado a la conclusión de que “las continuas acusaciones contra mí distraen el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”. Pese a que ha renunciado a sus títulos reales, eso no significa que asuma los hechos de los que se le acusan, pues niega “enérgicamente las acusaciones” que pesan en su contra.

La renuncia del príncipe Andrés ha tenido una serie de movimientos que no solo le han afectado a él, sino también a su familia. De acuerdo con la información revelada por la revista Hello!, las princesas Eugenia y Beatriz estaban invitadas al exclusivo baile del Pink Ball, un evento promovido por el Museo Británico que busca convertirse en uno de los más exitosos de Reino Unido. Sin embargo, las hermanas optaron por no asistir. Aunque se desconoce el motivo real de su ausencia a este evento, lo cierto es que todo apunta a la decisión de su progenitor y las polémicas que le rodean.

Y es que la decisión de su padre podría haber condicionado en gran medida la asistencia de Beatriz y Eugenia a una cita tan exclusiva. Según algunos medios británicos, la relación paterno-filial se ha ido deteriorando en los últimos años debido a los diferentes escándalos que ha protagonizado el príncipe Andrés. Tanto es así que, incluso, las hijas de Sarah Ferguson han estado “manteniendo distancia” con su progenitor con el fin de evitar situarse en el centro de los focos ante las continuas revelaciones que han ido saliendo a la luz sobre la escandalosa vida de su padre. Es por ello que, quizás, pensaron que el hecho de acudir a un evento tan selecto, las habría situado en el centro del huracán, algo que, por supuesto, han querido evitar a toda costa.

La acusación de Virginia Giuffre

Virginia Giuffre se suicidó el pasado mes de marzo a los 41 años, pero dejó por escrito su historia en ‘Nobody’s girl: a memoir of surviving abuse and fighting for justice’ (La niña de nadie: memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia). Una parte de lo que relata en el libro son los tres encuentros que mantuvo con el príncipe Andrés, a quien describe como un “maestro de la manipulación”.

En el libro, la estadounidense explica que conoció a Jeffrey Epstein a través de su pareja y socia, Ghislaine Maxwell. Y, cuando tuvo su primer contacto con el hijo de Isabel II, apenas tenía 17 años. Tanto es así que dicho encuentro, que tuvo lugar en la casa londinense de Ghislaine en marzo de 2001, la hizo sentir “como una cenicienta, pues iba a conocer a un apuesto príncipe”. De acuerdo con el extracto de la biografía, tras cenar y salir a un local nocturno de Londres, tuvo lugar su primer encuentro sexual con la expareja de Sarah Ferguson, que entonces tenía 41 años.

“De regreso, Maxwell me dijo ’Cuando lleguemos a casa, debes hacer por él lo que haces por Jeffrey Epstein’“, sostiene, agregando que este ”se sentía con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento". Tras todo lo ocurrido aquella noche, la estadounidense recibió 15.000 dólares (unos 13.000 euros) por parte de Jeffrey Epstein. "Lo hiciste bien, el príncipe se divirtió“, recuerda que le dijo Ghislaine Maxwell. Aunque el príncipe Andrés siempre ha negado estas acusaciones, lo cierto es que Virginia Geffrey habla de otros dos encuentros más, siendo el último en una isla privada deJeffrey Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019, antes de su juicio por tráfico sexual, incluso de menores. “No se dejen engañar por quienes en el círculo de Epstein afirman no saber lo que hacía. Epstein no solo no ocultó lo que estaba sucediendo, sino que disfrutada de ser observado”, sostiene en el ejemplar.