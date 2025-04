Mujer que denunció a Jeffrey Epstein por abuso sexual reveló que se encuentra muy grave

Virginia Giuffre enfrenta un grave estado de salud tras un accidente automovilístico. (Instagram: @virginiarobertsrising11)

Virginia Giuffre, quien se hizo mundialmente conocida por sus acusaciones de abuso sexual contra el fallecido empresario Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés del Reino Unido, reveló que su vida está en peligro tras sufrir un accidente automovilístico.

Según informó People, la activista y sobreviviente de tráfico sexual compartió en redes sociales que los médicos le han dado solo cuatro días de vida debido a complicaciones derivadas del incidente.

Detalles del incidente que puso en riesgo su vida

Un autobús que impactó a 110 km/h el auto de la mujer, dejó secuelas graves en Giuffre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una publicación realizada el domingo 30 de marzo en su cuenta de Instagram, Giuffre detalló que el accidente ocurrió cuando un autobús escolar impactó su vehículo a una velocidad de 110 kilómetros por hora mientras ella reducía la velocidad en una curva.

La colisión le provocó insuficiencia renal, lo que ha llevado a su traslado a un hospital especializado en urología. En la misma publicación, compartió una fotografía desde el hospital, donde se le observa con múltiples hematomas, y expresó su resignación ante la gravedad de su estado de salud.

“Estoy lista para partir”, escribió Giuffre, quien también manifestó su deseo de ver a sus hijos “una última vez”. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado a lo largo de su vida. “Gracias a todos por ser personas maravillosas y por ser una parte tan importante de mi vida”, concluyó en su mensaje.

Un pasado marcado por el abuso

La mujer expuso los abusos de Jeffrey Epstein y redes de tráfico humano. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Giuffre ha sido una figura clave en los casos relacionados con Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual infantil.

Según consignó People, Giuffre afirmó que tanto Epstein como su colaboradora Ghislaine Maxwell la traficaron con hombres poderosos cuando era adolescente, incluyendo al príncipe Andrés. Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual infantil, aunque no en relación directa con las acusaciones contra el miembro de la realeza británica.

En 2021, Giuffre presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés en Nueva York, alegando que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones entre 1999 y 2002. Según la denuncia, los encuentros ocurrieron en Londres, Nueva York y en una isla privada propiedad de Epstein en el Caribe. Aunque el príncipe Andrés negó categóricamente las acusaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en febrero de 2022, cuyo monto no fue revelado.

En una declaración previa, Giuffre expresó su deseo de que su caso inspire a otras víctimas a alzar la voz. “Hago responsable al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de rendir cuentas por sus actos. Espero que otras víctimas comprendan que es posible no vivir en silencio y con miedo, sino recuperar la propia vida alzando la voz y exigiendo justicia”, afirmó.

La respuesta del príncipe Andrés y su retiro de la vida pública

El príncipe Andrés negó acusaciones de Virginia Giuffre en una entrevista. (REUTERS/Toby Melville/Archivo)

El príncipe Andrés, quien ha negado en repetidas ocasiones haber conocido a Giuffre, abordó las acusaciones en una controvertida entrevista con la BBC en 2019. Durante la conversación, aseguró que “simplemente nunca ocurrió” y que no recordaba haber tenido contacto con ella.

Sin embargo, la entrevista generó una fuerte reacción negativa, lo que llevó al príncipe a anunciar su retiro de las funciones públicas como miembro de la familia real.

A pesar de su retiro, el caso continuó siendo un tema de interés público, especialmente tras la condena de Maxwell y las revelaciones sobre la red de tráfico sexual operada por Epstein. Giuffre, por su parte, ha mantenido su activismo y fundó la organización sin fines de lucro Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), dedicada a brindar apoyo a sobrevivientes de agresión sexual.