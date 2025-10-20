España

Libros de Amazon España más populares para comprar este 20 de octubre

Estas son las historias disponibles en Amazon que se están sumando a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Por Omar López

Guardar
Desde cómics hasta novelas de
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Obras de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Cuáles son los bestsellers del momento

1. Los engranajes de Occidente: De cómo la sociedad occidental ha decidido que es el momento perfecto para implosionar en una gran nube de merda

Autor: Fabián C. Barrio

2. Los tres mundos (Serie Julio César 3) (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

3. Ibáñez Mítico 1 - Hachís.. ¡salud!: Una historieta inédita (Bruguera Clásica)

Autor: Francisco Ibáñez

4. El último secreto (Planeta Internacional)

Autor: Dan Brown

5. Granada oscura: segunda edición revisada: 1 (Andalucía Negra)

Autor: Custodio José Perez Perez

6. Invisible

Autor: Eloy Moreno

7. 5 semanas para desinflamarte (Bienestar, salud y vida sana)

Autor: Blanca García-Orea Haro [@Blancanutri]

8. El círculo de los días (Éxitos)

Autor: Ken Follett

9. La Celestina - Clasicos Adaptados Nc (Clásicos Adaptados) - 9788431615116

Autor: Fernando De Rojas

10. La península de las casas vacías: 529 (Nuevos Tiempos)

Autor: David Uclés

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

España y sus lectores

Asistentes a la edición número
Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

Temas Relacionados

Amazon LibrosLeámosEspaña-CulturaNoticias

Últimas Noticias

El Gobierno da marcha atrás y propone congelar las cuotas de autónomos con menos ingresos en 2026

La nueva propuesta establece que los autónomos que ingresan menos de 1.166,7 euros al mes no verán aumentada su cuota el próximo año. Para los demás tramos, los incrementos supondrán entre 2,5 y 14,75 euros más al mes

El Gobierno da marcha atrás

La historia de Duncan, el conejo sordo que encontró la felicidad después de perder sus orejas

Con ambos tímpanos destrozados, tras varias intervenciones quirúrgicas, el animal transformó por completo su carácter agresivo

La historia de Duncan, el

Tensión en el colegio de Sandra Peña, la niña que se suicidó después de ser víctima de ‘bullying’: “Están combatiendo el acoso con acoso”

El silencio de la dirección y la presencia policial marcan el día a día en las Irlandesas de Loreto, mientras Educación y la Fiscalía analizan el caso

Tensión en el colegio de

Jason Statham pudo protagonizar ‘Peaky Blinders’, pero Cillian Murphy se impuso por cuatro palabras: “Recuerda que soy actor”

El creador de la serie británica, Steven Knight, se decantó por Murphy para encarnar al mafioso de Birmingham que ha cautivado al público en las seis temporadas estrenadas

Jason Statham pudo protagonizar ‘Peaky

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 20 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pintor de coches con

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 20 octubre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 21 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

“10.000 euros por trabajador es lo que tiene que pagar una empresa por tener un día a un empleado sin contrato y sin papeles”: un abogado explica los riesgos

Desinversión masiva en vivienda de los fondos buitre: “Es una oportunidad histórica para miles de familias, el precio toca techo”

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’