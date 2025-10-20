España

La CNMC autoriza los cambios temporales en el sistema eléctrico propuestos por Red Eléctrica para evitar nuevos apagones

Estas medidas, de carácter temporal y urgente, estarán en vigor entre 30 días y tres meses

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas cruzan la calle durante un apagón en Madrid, España. 28 de abril de 2025. REUTERS/Ana Beltran

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la modificación de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico, en respuesta a necesidades operativas, y con el objetivo de evitar oscilaciones bruscas de tensión que puedan desembocar en apagones. Estas medidas, de carácter temporal y urgente, estarán en vigor entre 30 días y tres meses.

Estos cambios responden a la petición realizada por el operador del sistema Red Eléctrica de España, que alertó sobre la necesidad de disponer de más herramientas para afrontar posibles alteraciones imprevistas en la red. Tras analizar las aportaciones de los distintos agentes implicados, la CNMC ha aprobado buena parte de las propuestas, y ha introducido ciertos ajustes que limitan su impacto.

Procedimientos afectados y seguimiento continuo

Las modificaciones afectan a los procedimientos P.O. 3.1 sobre el proceso de programación, P.O. 3.2 sobre restricciones técnicas y P.O. 7.2 de regulación secundaria. Con esto, se busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales en las que la estabilidad del sistema pueda verse comprometida.

La CNMC, presidida por Cani Fernández, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de trabajo para evaluar posibles medidas adicionales y mejorar la coordinación entre los distintos actores del sistema eléctrico. El impacto de estas medidas será supervisado de manera constante para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de la electricidad.

De esta manera, el regulador podrá dejar sin efecto estos cambios antes de los plazos previstos si detecta que las circunstancias han cambiado o si considera que su suspensión “sea conveniente” para el correcto funcionamiento del mercado. La presidenta de la CNMC aseguró que el organismo llevará a cabo una vigilancia “de manera continuada” sobre las consecuencias de estas medidas, con énfasis en la calidad del servicio eléctrico para consumidores y empresas.

Sánchez niega "apocalipsis" en el apagón y destaca el civismo de la población

En paralelo, Red Eléctrica deberá comunicar “diariamente” a la CNMC el grado de desarrollo de las actuaciones, su seguimiento y los efectos observados desde la implantación. Además, la empresa debe elaborar un plan específico en colaboración con los distintos operadores y empresas del sector para asegurar una ejecución coordinada en toda la cadena del sistema eléctrico.

Red Eléctrica detectó “variaciones bruscas de tensión” que podrían haber “desestabilizado la red”

El pasado 8 de octubre, Red Eléctrica envió a la CNMC una propuesta de cambios temporales tras identificar “variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español” durante los 15 días anteriores a la petición. Según el documento publicado para consulta pública, ese tipo de incidencias podrían haber tenido “impacto en la seguridad del suministro”.

El operador atribuyó estas variaciones a “cambios bruscos” en los programas, principalmente en la “generación renovable”, y al tiempo de respuesta de las unidades responsables del control dinámico de tensión. Frente a esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica instó al operador del sistema a actuar conforme a sus competencias y pidió a la CNMC que intensificara su supervisión y adoptara “las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema”.

Aunque esta petición hizo saltar las alarmas por la posibilidad de sufrir un nuevo apagón, desde el operador público dejaron claro que en ningún momento se habló “de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado”. Desde su perfil de X, el operador público lanzó “un mensaje de tranquilidad”, y explicó que las razones que llevaron a pedir esta serie de modificaciones temporales en el sistema eléctrico fueron debido a que se detectaron “variaciones de tensión que deben evitarse”, pero que, aun así, “no supuso riesgo de suministro por haber estado dentro de los límites admisibles”.

*Con información de Europa Press.

Temas Relacionados

Apagón EspañaEnergía EspañaSistema EléctricoElectricidadRed EléctricaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ser asalariado y autónomo a la vez en España: así funciona la pluriactividad

La figura de la pluriactividad permite obtener ingresos tanto por el desempeño en una empresa como por una actividad independiente

Ser asalariado y autónomo a

Trigo integral o masa madre: esta es la opción más saludable para el pan

Ambas opciones tienen nutrientes ricos y positivos

Trigo integral o masa madre:

Gregorio Mora, experto en sueño, sobre el cambio de hora: “La noche llega antes y tu cuerpo lo siente”

Así es como te afecta biológicamente

Gregorio Mora, experto en sueño,

Sarah Ferguson, dispuesta a desvincularse del príncipe Andrés tras perder sus títulos: “Dirá cualquier cosa para salvarse”

La excuñada del rey Carlos III podría verse directamente afectada por el ‘destierro’ de su exmarido de la familia real británica

Sarah Ferguson, dispuesta a desvincularse

Santoral 21 de octubre, día de Santa Úrsula

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral 21 de octubre, día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

ECONOMÍA

Una mujer pide una pensión

Una mujer pide una pensión de 250 € para su hija estudiante y mayor de edad: el juez se la deniega porque solo la hija puede solicitarla al no existir un proceso de divorcio

Cómo ahorrar 950 € al año con medidas de eficiencia energética tras la subida de la luz y el gas ocasionada por el apagón

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’