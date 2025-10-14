España

El Gobierno protege a las renovables frente a los precios bajos y refuerza el papel de Red Eléctrica dentro del sistema

El nuevo real decreto aprobado en Consejo de Ministros refuerza la supervisión técnica de todas las instalaciones y prioriza la energía limpia y flexible para garantizar la seguridad del suministro

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
La vicepresidenta tercera y ministra
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. (Europa Press)

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a un nuevo real decreto que introduce varias modificaciones importantes en la regulación del sector eléctrico español. Esta reforma del Real Decreto 413/2014, que rige la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (conocido como régimen Recore), ha sido propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Así, el Ejecutivo pretende mantener la rentabilidad regulada de las más de 62.000 instalaciones acogidas al sistema Recore, dentro de un contexto marcado por los bajos precios de la electricidad y con un mix energético cada vez más complejo. Además, el decreto refuerza el papel del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), y promueve la integración del almacenamiento energético como pieza clave de la transición verde.

Más protección económica para las plantas renovables ante la caída de precios

Uno de los puntos clave del nuevo decreto es la modificación del método por el que se calcula la rentabilidad regulada de las instalaciones Recore. Hasta ahora, los ingresos anuales de las plantas podían reducirse si su número de horas equivalente de funcionamiento (la relación entre la energía vendida y la potencia instalada) caía por debajo de un umbral mínimo.

Con la actualización, ya no se van a penalizar las horas equivalentes cuando la energía se venda a precio cero durante seis horas seguidas o más, ni tampoco cuando la planta no pueda generar por restricciones técnicas impuestas por el operador del sistema.

En la práctica, esto significa que las renovables no perderán dinero por causas que escapan de su control, como los momentos en los que el mercado se satura y los precios caen a cero. Según Miteco, la medida busca garantizar una rentabilidad estable y predecible para el sector, algo esencial para mantener la confianza de los inversores y continuar expandiendo las energías limpias en España.

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.

Más control, prioridad para las renovables y apoyo al almacenamiento

El decreto también refuerza la seguridad del suministro mediante una mayor visibilidad y control del sistema eléctrico. A partir de ahora, todas las instalaciones de generación deberán estar adscritas a un centro de control, que comunicará en tiempo real con Red Eléctrica.

Por primera vez, esta obligación se extiende a los sistemas de almacenamiento, que tendrán que comunicar sus medidas de energía y recibir instrucciones operativas directamente del operador del sistema. También las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte deberán enviar telemedidas, mejorando así la visibilidad y capacidad de respuesta del sistema.

Otra novedad es que se cambia el orden de prioridad en el vertido de energía a la red. Las instalaciones renovables con almacenamiento serán las primeras en poder evacuar su producción, seguidas por las de cogeneración de alta eficiencia y, después, por el resto de tecnologías. De esta forma, se refuerza el papel de las energías limpias y flexibles como base del nuevo modelo energético español.

La normativa refuerza el control ambiental y la adaptación de las plantas

El real decreto también incluye medidas de carácter medioambiental y técnico. En línea con la legislación europea y la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, se introduce en la normativa eléctrica el principio de jerarquía de los residuos.

El Gobierno blinda la rentabilidad
El Gobierno blinda la rentabilidad de las renovables y prioriza la energía limpia y flexible para garantizar la seguridad del suministro. (Canva)

Esto implica que las plantas que utilicen residuos como combustible deberán acreditar la recogida separada para poder seguir recibiendo la retribución del régimen Recore. Además, las plantas que no cumplan con esa separación verán ajustada su retribución en función del porcentaje de residuos no certificados.

También se establece un límite máximo de emisiones de 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora (kWh) para las nuevas instalaciones de cogeneración o para las que se sometan a reformas sustanciales.

Por otra parte, la cogeneración gana más flexibilidad. Las plantas podrán decidir cada tres meses, en lugar de una vez al año, como hasta ahora, si venden su energía en el mercado eléctrico o la destinan al autoconsumo, lo que les permitirá adaptarse mejor a la evolución de los precios o de la demanda.

Por último, el real decreto aclara los procedimientos que deben seguir las instalaciones afectadas por situaciones excepcionales o de fuerza mayor, como catástrofes naturales. El Gobierno ha tomado como ejemplo los casos de la erupción volcánica en La Palma o la DANA que afectó a Valencia, donde varias plantas vieron interrumpida su producción.

Asimismo, se introducen mejoras técnicas en las liquidaciones que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de hacer el sistema más ágil y transparente.

*Con información de Europa Press.

Temas Relacionados

Consejo de Ministros EspañaGobierno de EspañaEnergía EspañaEnergías RenovablesEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Desde Minecraft hasta Gladiador II: este es el ranking de las películas más vistas de Google en España

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Desde Minecraft hasta Gladiador

Irene Rosales, enamorada de nuevo tras su separación de Kiko Rivera: su relación con un empresario sevillano

La exnuera de Isabel Pantoja ha confirmado su romance con un desconocido hombre de 40 años llamado Guillermo

Irene Rosales, enamorada de nuevo

El aumento del precio de la vivienda y las concesiones bancarias acercan el crédito hipotecario a los niveles del ‘boom’ de 2008

Durante los últimos cuatro meses, los nuevos hipotecados están firmando préstamos que superan los 170.000 euros, muy por encima de la media actual

El aumento del precio de

La mudanza de los príncipes de Gales se acelera: todas las claves del traslado de la familia a Forest Lodge

Según han informado los medios británicos, los constructores han conseguido que la propiedad esté lista antes de Navidad

La mudanza de los príncipes

Precio de la luz por horas este 15 de octubre: tarifa máxima baja y la mínima sube este miércoles

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Precio de la luz por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo solicita al Parlamento

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

ECONOMÍA

El aumento del precio de

El aumento del precio de la vivienda y las concesiones bancarias acercan el crédito hipotecario a los niveles del ‘boom’ de 2008

Precio de la luz por horas este 15 de octubre: tarifa máxima baja y la mínima sube este miércoles

Un padre acude a los tribunales para retirar la pensión a su hijo universitario que estudió la carrera con becas: el juez le da la razón y alega que el joven rompió el contacto con su progenitor

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”