España

Red Eléctrica niega que haya “riesgo de apagón” en España: “Lanzamos un mensaje de tranquilidad”

El operador público ha asegurado que las medidas propuestas “en los últimos días” son “necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico”

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
La presidenta de Red Eléctrica,
La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. (Europa Press)

Durante la tarde del miércoles conocimos que Red Eléctrica solicitó el pasado 7 de octubre que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la aprobación de una serie de modificaciones temporales en los procedimientos de operación del sistema eléctrico. Esta petición consistía en algunas “modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos” con el propósito de “mitigar las variaciones bruscas de tensión” detectadas en la red peninsular durante las últimas dos semanas.

Esta petición hizo saltar las alarmas sobre la posibilidad de que esto supusiera un nuevo apagón, igual al que ocurrió el pasado 28 de abril y que dejó a España sin electricidad durante más de 12 horas. Sin embargo, Red Eléctrica ha desmentido que, por el momento, esto pueda volver a ocurrir.

“Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado”

Desde su perfil de X, el operador público ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad”, dejando claro que “desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado”. Según sus explicaciones, las razones que han llevado a pedir esta serie de modificaciones temporales en el sistema eléctrico es porque han detectado “recientes variaciones de tensión que deben evitarse”, pero que, aun así, “no han supuesto riesgo de suministro por haber estado dentro de los límites admisibles”.

“Por eso, desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico”, continúa el comunicado publicado en redes sociales.

Así, han aclarado que el objetivo de la petición de Red Eléctrica “es reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando”. Es decir, que se trata de medidas de prevención.

Sánchez niega "apocalipsis" en el apagón y destaca el civismo de la población

El aviso de Red Eléctrica: las “variaciones bruscas de tensión” pueden “desestabilizar el sistema eléctrico”

Según la documentación enviada el miércoles, durante los últimos 15 días se han observado “variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español”. Red Eléctrica advirtió que este fenómeno puede “tener impacto en la seguridad del suministro” y lo atribuye a “cambios bruscos” en los programas de producción, en especial en la “generación renovable”, así como al tiempo de respuesta de las unidades responsables del control dinámico de tensión.

El operador destacó que estas fluctuaciones “aun estando siempre dentro de los márgenes establecidos”, podrían “desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico”. Ante esto, la propuesta de Red Eléctrica contemplaba modificaciones en la programación horaria, la regulación secundaria y el control de tensión de las instalaciones, orientadas a “minimizar desequilibrios de energía” y a reducir la necesidad de intervenciones de emergencia.

Entre las medidas destacadas, el operador sugiere flexibilizar el horario de publicación del Programa Diario Viable Provisional (PDVP), que se adapta para asegurar la operatividad del sistema eléctrico, y permite adelantar la programación de generación por reserva para adecuarse “a la mayor penetración de renovables y autoconsumo”. Asimismo, la empresa solicita elevar las exigencias en el servicio de control de tensión, incrementando del 75% al 90% el porcentaje mínimo de cumplimiento y aumentando el rigor en la validación, según el documento revisado.

Las nuevas disposiciones se mantendrán durante 30 días, con opción de ampliarse en periodos de 15 días, y requerirán informes diarios a la CNMC. El texto especifica que “se elimina la posibilidad de solución parcial de restricciones técnicas y se retiran algunos medios de reequilibrio generación-demanda”, justificando la urgencia en la elevada presencia de fuentes no gestionables y la necesidad de “reforzar la operatividad de los servicios de balance y control de la red”.

Temas Relacionados

Sistema EléctricoElectricidadEnergía EspañaEnergías RenovablesEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los padres de Mario Biondo anuncian que llevarán el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Europa: “Han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino”

La pareja ha ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación este jueves en Barcelona tras conocerse una nueva resolución judicial que vuelve a poner el caso en el foco mediático

Los padres de Mario Biondo

El nuevo registro horario obligará a las empresas a informar a los empleados sobre cómo se compensarán las horas extra

Según la normativa, deberá ser el trabajador quien lleve el control de las horas de manera “libre, personal, directa e inmediata”

El nuevo registro horario obligará

Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

El jefe de la oposición evita mencionar a la presidenta madrileña, pero recuerda que un futuro Gobierno del PP aplicará la ley del aborto en todas las comunidades autónomas

Feijóo marca distancias con Ayuso

Los mensajes desesperados de las amigas de Jose Luis Ábalos: “Te pido de corazón... no tengo ni para darle de comer a mis hijos”

La UCO tiene ingentes mensajes sobre la vida personal del ex ministro, que confirman que tenía “una fuente de ingresos paralela” para afrontar gastos que le pedían ciertas mujeres

Los mensajes desesperados de las

Ni caminar ni hacer deporte: este es el hábito que ayuda a relajarse y a liberar estrés

Los expertos recomiendan poner en práctica un método que consideran tan eficaz como el ejercicio físico, y que es perfecto para cuidar la salud mental y combatir la ansiedad que genera la rutina diaria

Ni caminar ni hacer deporte:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo marca distancias con Ayuso

Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

Los mensajes desesperados de las amigas de Jose Luis Ábalos: “Te pido de corazón... no tengo ni para darle de comer a mis hijos”

El filtro del aire te está haciendo gastar más combustible: esto es lo que debes hacer, según un mecánico

Juanma Moreno limita el fallo de los cribados a un error marginal e insiste que el sistema “funciona”

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

ECONOMÍA

El nuevo registro horario obligará

El nuevo registro horario obligará a las empresas a informar a los empleados sobre cómo se compensarán las horas extra

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Esther Juara, enfermera viviendo en Noruega: “Nadie gana menos de 3.000 euros al mes. Aspirar a más es mucho más fácil aquí”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Marcos Llorente: las fumigaciones, su

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna