Cierra el albergue Pinar de San José: qué pasará con las personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas

La agenda del Ayuntamiento de Madrid tiene previsto para este lunes, 20 de octubre, el cierre del centro de acogida Pinar de San José, habilitado el pasado 14 de julio para ofrecer refugio a las personas sin hogar que pernoctaban en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con la llegada del frío, ahora la incógnita es: ¿A dónde irán quienes hasta ahora encontraban cobijo en este recurso municipal?

Preguntado por Infobae España, el Consistorio asegura que “Pinar de San José cierra el 20, pero los usuarios ya han sido reubicados en otros centros”, y confía en que nadie vuelva a dormir en las terminales. Sin embargo, sindicatos y trabajadores mantienen la atención puesta en la seguridad y las actividades irregulares que persisten en las instalaciones.

A comienzo de 2025, el aeropuerto alcanzó su situación más límite: cerca de 500 personas sin hogar dormían entre las terminales, especialmente en la T1 y la T4. Entre ellos, había varios solicitantes de asilo, migrantes sin recursos, desempleados y personas con problemas de salud mental o adicciones.

Del colapso del sinhogarismo en Barajas al dispositivo municipal

El aeropuerto se convirtió en un refugio improvisado para quienes no encontraban otra alternativa. A mediados de año, aún quedaban 119 personas durmiendo en Barajas, a los que se culpaba de disturbios, problemas de sanidad y plaga de chinches. Mientras tanto, AENA y el Ayuntamiento de Madrid se pasaban la patata caliente.

Fue entonces cuando, a mitades de julio, el Consistorio habilitó de urgencia 150 plazas nocturnas en Pinar de San José, financiadas con un presupuesto de emergencia que superaba los 900.000 euros y destinado exclusivamente a personas empadronadas en Madrid o atendidas por los servicios de calle.

A finales de verano, la presencia gente sin hogar entre las terminales había caído a 31 personas, todas con seguimiento. Según el Ayuntamiento, la intervención no solo se limitó a un techo temporal, sino que “se ha llevado a cabo una intervención social individualizada con cada uno de los usuarios”, explican a este diario.

Cientos de personas pasan a diario la noche en el aeropuerto de Barajas, por no poder pagar un alquiler en Madrid, una solución precaria que ha saltado a la luz pública con fuerza y ha desatado una guerra entre las instituciones concernidas.

Usuarios reubicados y cierre temporal

El Consistorio insiste en que nadie quedará desamparado tras el cierre del centro. Es más, destaca que “algunos han podido salir a la vida autónoma”, mientras que los que necesitan “un acompañamiento profesional más prolongado están siendo derivados a una plaza estable en centros de acogida de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar”.

Por otro lado, aclaran que el cierre será solo temporal, abriendo de nuevo sus puertas en invierno. “El próximo 23 de noviembre Pinar de San José volverá a abrir sus puertas para albergar la Campaña del Frío como en años anteriores”, informan a Infobae España.

El sindicato ASAE confía en la red, pero alerta sobre la seguridad

Desde la Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE), el sindicato mayoritario del aeropuerto de Barajas, confían en que el cierre del albergue no dejará a nadie en la calle. “Estamos seguros de que en la calle no se van a quedar porque abren la campaña de frío y posiblemente les acojan allí”, explican.

No obstante, advierten de que el foco del problema ha cambiado: ya no es la pernocta, sino las actividades ilegales que se dan dentro del recinto aeroportuario. “El problema ahora son las personas que realizan actividades irregulares, cuando no ilegales, como los plastificadores y vendedores de tarjetas SIM”.

Por ello, ASAE exige reforzar la presencia policial las 24 horas del día. “Barajas es la entrada a España y debe dar buena imagen del país. Lo que deseamos desde el sindicato es que, vista la buena disposición del Ayuntamiento, se traiga de una vez las 24 horas a la Policía Municipal”, señalan a este diario.

La organización incluso ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo para lograr un acuerdo efectivo entre AENA y el Ayuntamiento.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento ha trabajado con un total de 111 personas sin hogar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas a los que trata de ofrecer su red de atención, si bien ha insistido en que "rechazan sistemáticamente" este tipo de recursos.

AENA: “No tenemos competencias en atención social”

Por otro lado, la postura de AENA con respecto al sinhogarismo es clara: “Para el asunto de las personas sin hogar, debes preguntar al Ayuntamiento de Madrid, que son los encargados de dar una solución habitacional, puesto que en el aeropuerto no tenemos competencias ni personas en esta situación”, contestan al ser preguntados.

No obstante, el gestor aeroportuario recuerda que los aeropuertos “no están preparados para ser habitados” y que su función principal es garantizar el tránsito seguro y ordenado. De este modo, desde mayo de 2025, AENA ha reforzado su marco normativo para impedir la presencia de personas sin hogar, actualizando las normas de uso de las terminales y fortaleciendo los controles de acceso, cierres nocturnos y desalojos ante permanencias prolongadas no justificadas.

ASAE confirma que estas medidas ya surten efecto: “A lo largo del día hay mucho mayor control de la gente que pasa por el aeropuerto en aplicación de las normas de uso de AENA del 14-5-2025”, sentencia el sindicato.