Pepe Álvarez, secretario de la UGT, sobre la subida a los autónomos: “Beneficiará a la inmensa mayoría”

Durante la entrega del Premio Julián Besteiro en Madrid el pasado martes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió la nueva propuesta del Gobierno sobre la subida de las cuotas para autónomos prevista para 2026. Con prácticamente todos los agentes en contra de esta medida, Álvarez ha sostenido que el modelo de cotización por ingresos reales será un gran avance para miles de trabajadores por cuenta propia en España

“Este acuerdo va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país, que no se dejen llevar por estas voces que están en contra de todo, se trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones y para ello, sus cotizaciones tienen que tener una relación directa con lo que están ganando en cada momento”, explicó Pepe Álvarez, según las declaraciones recogidas por Onda Cero, durante el acto.

“Se trata de mejorar las pensiones y romper con las cotizaciones muy bajas”

Asimismo, el dirigente sindical calificó de “sorprendente” la polémica que ha despertado la propuesta, y recordó que el nuevo sistema parte de un acuerdo alcanzado en 2022 entre el Gobierno, la patronal CEOE y la organización de autónomos ATA. Este pacto establecía un modelo progresivo de cotización en el que los aportes a la Seguridad Social de los autónomos evolucionarían según los rendimientos declarados, con el objetivo de alinear sus prestaciones futuras con su contribución real. Según afirmó, “se trata de mejorar las pensiones, y para eso las cotizaciones deben tener relación con lo que se gana”.

Álvarez también subrayó la importancia de que el nuevo sistema responda no solo a la equidad, sino también a la sostenibilidad del sistema. En palabras del líder sindical, este nuevo marco pretende romper con el patrón histórico de cotizaciones “muy bajas” de los autónomos, que derivan en “pensiones de miseria” y generan situaciones “muy difíciles” para el colectivo.

Incremento progresivo de cuotas según los ingresos reales de los autónomos

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a agentes sociales y asociaciones de autónomos establece que, a partir del año que viene, las cuotas mensuales oscilarán entre 217,37 euros para quienes declaren rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, y 796,24 euros para quienes superen los 6.000 euros. Esto supone una subida de 17 euros para la cuota más baja respecto a 2025, fijada en 200 euros, y un incremento de 206 euros en el tramo más alto, actualmente en 590. El sistema estará articulado sobre 15 tramos de ingresos, con incrementos variables según la franja.

Por ejemplo, quienes declaren entre 2.030 y 2.330 euros mensuales pasarán de abonar 390 euros a 428,53 euros en 2026. Aquellos cuyo rendimiento mensual esté entre 3.620 y 4.050 euros afrontarán una subida de 490 euros a 592,95 euros, de acuerdo con el documento remitido a los interlocutores sociales.

El Ejecutivo plantea que este esquema se implemente de manera progresiva durante tres años. Así, en 2027 las cuotas oscilarán previsiblemente entre 234,73 y 1.002,49 euros, mientras que en 2028 los importes irán de 252,1 a 1.208,73 euros al mes, siempre en función de los rendimientos netos declarados.

Desde el Gobierno explicaron que el motivo principal para ajustar las bases mínimas reside en evitar que los autónomos coticen por debajo de sus ingresos reales y, con ello, en impedir que sus futuras pensiones sean “muy inferiores” a las percibidas por los asalariados del régimen general. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en que el objetivo es garantizar un sistema más justo para el colectivo, asegurando que “si el SMI sube”, la base mínima de cotización también lo haga “de forma gradual”.