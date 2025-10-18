España

Una mujer sale por la noche, bebe tres caipiriñas y termina ciega por completo: “Me envenenaron”

El análisis médico reveló que la concentración de metanol en sangre estaba disparada

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Caipiriñas. (Adobe Stock)
Caipiriñas. (Adobe Stock)

Superar los límites de metanol aceptados por el organismo puede tener consecuencias devastadoras. Es el caso ocurrido en São Paulo, donde una mujer brasileña de 43 años se despertó privada de la vista tras una noche en la que únicamente consumió tres caipiriñas en un bar, según detalló Globo. El análisis médico reveló que la concentración de metanol en sangre superaba el 400%, cifra que excede ampliamente el umbral del 150% capaz de causar daños irreversibles. Su vida, claro está, se ha visto transformada por completo: “Cosas que antes hacía de manera automática se han convertido en pruebas difíciles”, ha confesado la afectada al mismo medio.

La información publicada sobre la rápida evolución del cuadro clínico señala que al principio la mujer experimentó náuseas, desorientación y mareos después de ingerir la bebida. La gravedad de la situación obligó al equipo médico a intubarla y a inducirle un coma para estabilizarla. Diez días después de estos hechos, los médicos comunicaron el diagnóstico: intoxicación por metanol, un tipo de alcohol industrial extremadamente tóxico que, en ocasiones, se usa de manera ilegal para aumentar la graduación de las bebidas.

Este suceso ha motivado una petición firme de justicia por parte de la víctima, quien ahora demanda explicaciones y sanciones contra el establecimiento en el que se produjo el consumo. “Me envenenaron. Y otros siguen siendo envenenados”, ha reclamado, dejando constancia de su preocupación sobre la posible afectación a otras personas y la posible negligencia o mala práctica en la fabricación de bebidas alcohólicas.

Los riesgos del metanol

El metanol, prohibido por ley en bebidas destinadas al consumo humano, puede encontrarse ocasionalmente en licores artesanales, bien debido a procesos defectuosos de destilación o por su adición deliberada como método ilícito para reducir costos. La dificultad para identificar la presencia de metanol radica en su olor, que apenas se distingue del etanol, el alcohol consumible común. Estos factores incrementan el riesgo de que casos semejantes continúen ocurriendo, según la información recogida por Globo.

En total, 452 personas de las 937 víctimas analizadas dieron positivo en alguna de estas sustancias, lo que representa un 48,2% del total (Fuente: Europa Press).

Y es que Brasil enfrenta una crisis por este tema, que ha generado alerta entre las autoridades de varios estados, tras confirmarse dos muertes y abrirse más de 200 investigaciones por posibles intoxicaciones derivadas del consumo de estos licores alterados en las últimas semanas.

“El metanol, conocido también como alcohol de madera, suele emplearse para adulterar bebidas alcohólicas con fines de reducción de costos, lo que trae consecuencias devastadoras para la salud”, ha explicado a Infobae América el médico toxicólogo Carlos Damin, presidente de Fundartox y profesor de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. “Por desgracia, estas prácticas las llevan adelante empresas clandestinas, debido a que el alcohol metílico es más barato que el etílico”.

Los episodios de mayor gravedad se dan en el contexto de la manipulación de destilados por organizaciones ilícitas, que introducen residuos industriales en la cadena alimentaria para abaratar costes, exponiendo así a la población a severos riesgos sanitarios. Los productos más afectados suelen ser bebidas de bajo costo o vendidas en circuitos informales, donde la trazabilidad del origen es poco fiable.

Temas Relacionados

AlcoholBebidasSucesosSucesos EspañaHospitalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así son los misiles Tomahawks que Zelenski reclama a EEUU y en los que Trump prefiere “no pensar”: tienen un alcance de 1.600 kilómetros

El presidente estadounidense aseguró a sus homólogos ruso y ucraniano que espera que no sean necesarios

Así son los misiles Tomahawks

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Así ha sido la preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski: el esperado reencuentro de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Los todavía novios pasarán por el altar este sábado, 18 de octubre, para unir sus vidas en matrimonio

Así ha sido la preboda

La infanta Sofía protagoniza su primera aparición internacional en solitario: su importante cita con guiño a la princesa Leonor

La benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia ha visitado el Palacio de Belém para saludar al presidente Marcelo Rabelo de Sousa

La infanta Sofía protagoniza su

Montse Prados, endocrinóloga, explica por qué se engorda durante la menopausia: “Cuando llega, bajan los estrógenos y se altera el metabolismo”

Los profundos cambios hormonales del cuerpo modifican la forma en la que el organismo utiliza la energía

Montse Prados, endocrinóloga, explica por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso quiere

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los accionistas de BBVA y Banco Sabadell son los grandes beneficiados del descalabro de la opa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+