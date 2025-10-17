Empiezan a llegar los invitados a la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski

Los preparativos para el que será uno de los acontecimientos de la temporada en nuestro país ya han comenzado, y es que a menos de 48 horas del gran día, Valladolid ya ha empezado a recibir a los invitados que acudirán a la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski este sábado 18 de octubre en un enclave tan especial como los viñedos de la Ribera del Duero, una zona de la que los novios se enamoraron en cuanto la visitaron.

El lugar elegido por la única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith para darle el 'sí quiero' a su pareja desde 2015 -ambos se conocen desde que eran unos niños y empezaron su noviazgo siendo dos adolescentes- es el prestigioso hotel Abadía Retuerta LeDomaine, situado en Sardón de Duero. Un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido hoy en un alojamiento de lujo que los novios han reservado por completo durante cuatro noches para celebrar su amor con sus seres queridos a salvo de miradas indiscretas.

Una boda blindada -y que se rumorea que veremos en exclusiva en portada de una conocida revista- a la que asistirán numerosas celebrities, además de los padres de Stella del Carmen: su abuela, la icónica musa de Alfred Hitchcock Tippi Hedren; su hermana Dakota Johnson; el exmarido de su madre (y padre de sus hermanos) Don Johnson; o algunos de los mejores amigos de Banderas y Melanie, como Demi Moore, Goldie Hawn, o Pedro Almodóvar.

Además, será el grupo Coldplay -a pesar de la reciente ruptura de Chris Martin y Dakota- el que ponga banda sonora a la celebración, a la que ya han empezado a llegar algunos de los 200 invitados que serán testigos del 'sí quiero' de Stella y Álex. Varios autobuses, furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y algunos coches de alta gama han ido haciendo su aparición en el Hotel Abadía Retuerta Ledomaine, una 'fortaleza' para mantener a la prensa a distancia para que la pareja disfrute de intimidad a salvo de los focos en el día más especial de sus vidas.

A última hora de este jueves, los novios han ofrecido una cena informal al grupo de invitados más jovenes, entre los que no había ningún rostro conocido pero sí looks elegantes pero también de lo más variopintos, como una chica con una camiseta negra con un esqueleto, a los que hemos visto llegar al hotel -que cuenta con su propio helipuerto- de lo más sonrientes y distentidos para disfrutar de un rato con Stella y Álex antes de la preboda que se celebrará este viernes, y de la ceremonia del sábado en la que se convertirán en marido y mujer.