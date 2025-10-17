España

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación

Por Newsroom Infobae

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez.
El abogado Emilio Rodríguez Menéndez. (Europa Press)

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como “El Dioni” o “la Dulce Neus” ha fallecido en Madrid a los 75 años.

Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.

Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, “la dulce Neus”, acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, “el Nani”; o a Dionisio Rodríguez, “El Dioni”, guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de dos millones de euros.

Noticia en ampliación

