España

Un satélite chino lanzado en 2020 se desintegra sobre Canarias dejando una cadena de explosiones visibles y un gran estruendo grabado por Red Sísmica

El satélite XYJ-7, identificado por el ICE-CSIC y el Instituto de Astrofísica de Canarias, se desintegró a 60 kilómetros de altitud generando una onda de choque detectada en trece estaciones sísmicas del archipiélago

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Múltiples fragmentos incandescentes, cada uno dejando su propia estela, tras la desintegración del satélite chino (@MeteoSW / X)

El cielo canario se convirtió la pasada madrugada en el escenario de un fenómeno tan inusual como espectacular. A las 01:57:27 (hora UTC) del 16 de octubre, el satélite chino XYJ-7 reentró en la atmósfera terrestre sobre Tenerife, desintegrándose en un brillante bólido que fue observado desde distintas islas del archipiélago. La reentrada del artefacto, lanzado en 2020, generó una serie de explosiones audibles y detectadas por la red sísmica de Canarias, además de una intensa luminosidad que iluminó el firmamento durante varios segundos.

Según confirmó el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), la fragmentación del satélite produjo un tren de ondas sónicas captado por trece estaciones sísmicas del Centro Geofísico de Canarias. “Hemos identificado desde @ICE_CSIC esta reentrada de un satélite hoy 16 de octubre de 2025 a las 01:57:27 UTC sobre Tenerife. Su fragmentación produjo un tren de ondas sónicas captado por unas trece estaciones sísmicas del Centro Geofísico de Canarias”, comunicó el astrofísico Josep Trigo, investigador del ICE-CSIC, a través de su cuenta en X.

El suceso también fue registrado por la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Izaña, junto al Observatorio del Teide, donde los sensores ópticos y acústicos confirmaron la presencia de un objeto de origen artificial desintegrándose a gran altitud.

Onda de choque y detección sísmica en el archipiélago

El fenómeno no solo fue visible en el cielo. La Red Sísmica Canaria, del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), detectó una señal que en un primer momento fue interpretada como un posible bólido, visible desde varias islas alrededor de las 02:58 hora local. “La desintegración liberó una gran cantidad de energía al entrar en contacto con la atmósfera, generando una onda de choque perceptible tanto en los registros sísmicos como en la superficie”, explicó el instituto en un comunicado.

Los tinerfeños pudieron contemplar las estelas de fuego que dejó el objeto en su reentrada a la atmósfera (@RohanGoes)

El análisis preliminar de los datos indica que el evento tuvo lugar a unos 60 kilómetros de altitud, dentro de la mesosfera, la capa atmosférica donde se suelen desintegrar meteoritos y restos espaciales. Involcan detalló que la señal registrada estaba compuesta por decenas de ondas de choque, cada una asociada a fragmentos que se separaron durante la entrada.

Los vídeos difundidos en redes sociales por residentes en Tenerife y Gran Canaria muestran un objeto brillante que se divide en múltiples fragmentos incandescentes, cada uno dejando su propia estela. Algunos testigos relataron haber escuchado varias explosiones sucesivas y observaron cómo “el cielo se iluminaba con un tono verdoso azulado”, un color característico de la desintegración de materiales metálicos.

Identificación del objeto y análisis orbital

El satélite fue identificado como el XYJ-7, un dispositivo de origen chino lanzado en 2020, según confirmaron tanto el ICE-CSIC como el investigador Marco Langbroek, experto en dinámica orbital de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos). “El tiempo y la trayectoria celeste coinciden bien. El análisis y la propagación de la evolución orbital sugieren un reingreso en la madrugada del 16 de octubre”, señaló Langbroek en su cuenta de X.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) también participó en la verificación del fenómeno, tras recibir las primeras imágenes captadas por aficionados y cámaras automáticas del observatorio. “Desde primeras horas de la mañana, los investigadores del IAC debatieron sobre el posible origen de los destellos y coincidieron en que la trayectoria correspondía a un objeto artificial en reentrada”, precisó el divulgador y astrofísico Oswaldo González, del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó además que su red de sensores sísmicos detectó un temblor superficial a la misma hora que la reentrada, aunque los técnicos descartaron que se tratase de un evento tectónico. “La señal no procedía del subsuelo, sino del aire. Se trataba de una onda acústica generada por la desintegración del satélite, registrada por la Red Sísmica Nacional”, detallaron los responsables del IGN.

Basura espacial y riesgos asociados

Los expertos recuerdan que este tipo de reentradas se están volviendo cada vez más frecuentes debido al creciente número de satélites en órbita terrestre. En la actualidad se estima que existen más de 10.000 satélites activos, además de miles de fragmentos inactivos y restos de cohetes que conforman lo que se conoce como basura espacial.

“Estos objetos pierden altitud con el tiempo hasta ser atraídos por la gravedad terrestre. Cuando penetran en la atmósfera, la fricción genera temperaturas que pueden superar los 1.500 grados y provocar su completa desintegración”, explicó el astrofísico Alfred Rosenberg, del IAC.

Imagen de la estación de
Imagen de la estación de la Agencia Estatal de Metorología en Izaña difundida en redes sociales por la Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) y el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) (EFE)

Involcan añade que la Tierra está continuamente expuesta al impacto de objetos cósmicos y artificiales, aunque la mayoría de ellos se vaporiza antes de alcanzar la superficie. Solo en casos muy excepcionales, la energía liberada puede causar daños materiales, como ocurrió en Cheliábinsk (Rusia) en 2013, cuando la onda expansiva de un meteorito rompió miles de ventanas y causó centenares de heridos leves.

El evento sobre Canarias, pese a su espectacularidad y a la alarma inicial entre los vecinos, no supuso ningún riesgo para la población ni dejó restos sobre el terreno, según confirmaron los organismos científicos implicados. Los expertos insisten en que este tipo de fenómenos forman parte del ciclo natural de objetos espaciales que, tarde o temprano, regresan al planeta que los lanzó.

Temas Relacionados

MeteoritoBasura espacialCanariasIslas CanariasEspacioChinaCohetesCohetes EspacialesAEMETTerremotosSeísmosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Obregón confiesa el bullying que sufrió Aless Lequio en el colegio: “No voy a contar lo que hice...”

La actriz ha compartido en ‘Y Ahora Sonsoles’ que tuvo que actuar para cesar el acoso que sufrió su hijo en su infancia

Ana Obregón confiesa el bullying

Raquel Mosquera rompe su silencio, la exmujer de Ábalos se planta y Sonia Monroy reaparece: estos son los invitados de ‘¡De Viernes!’

El programa de Telecinco ha anunciado a sus invitados para este viernes, 17 de octubre

Raquel Mosquera rompe su silencio,

Barra libre de alcohol y aperitivos en el avión: la nueva política de esta aerolínea para hacer olvidar el cobro del equipaje de mano

Eliminar las tasas de alcohol “es más asequible”, admitió un directivo

Barra libre de alcohol y

Una colombiana que vive en España habla de la dificultad de sacarse el carné de conducir: “Veo a los españoles sufrir tratando de hacer ese examen”

La creadora de contenido, Laura Vargas, recomienda a los extranjeros obtener el permiso de conducción fuera de España y realizar una posterior homologación

Una colombiana que vive en

Resultados de EuroDreams de este 16 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams de este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Familiares de las víctimas de

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Ramón López, experto en fiscalidad, sobre los trabajadores: “Este derecho es con diferencia el mejor que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Si te deniegan la autorización de residencia de trabajo, esto es lo que debes hacer, según un abogado: “Podría ser un problema para la propia empresa”

El BBVA fracasa en su opa al Sabadell, no obtiene ni el 26% del capital y abandona

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder