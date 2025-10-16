El hermano de Joaquín Sánchez, exjugador del Betis, acusado de inquiokupa en Cádiz: debe más de 7.000 euros

Joaquín Sánchez en una imagen de archivo. (Europa Press)

La tensión en torno a Joaquín Sánchez ha vuelto a captar la atención mediática, aunque esta vez no se trata de fútbol ni de nada relación con su vida familiar. En esta ocasión la controversia gira en torno a un caso de “inquiokupación” que involucra directamente a Lucas, hermano del exjugador del Betis.

El conflicto comenzó cuando unos amigos de la familia decidieron alquilarle su piso en El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, en medio de una situación personal difícil. Los dueños de la vivienda, Marta y Kike, han contado a los equipos de El tiempo justo y En boca de todos que todo empezó bien, pero que la situación no tardó el torcerse.

Según la dueña del inmueble, la historia arrancó en 2019, cuando el piso en cuestión fue arrendado a Juan Aurelio, más conocido como Lucas, amigo de la infancia de Marta y hermano del exfutbolista. “Le alquilamos el piso en un momento complicado, confiando en él. Nos pidió tiempo para irse, pero llevamos años así”, ha explicado Marta.

Al parecer, tras la firma del contrato, Lucas inició una relación sentimental y tuvo una hija con su entonces pareja. Al final se acabaron separando y mientras que él abandonó el hogar, su expareja y la niña permanecieron en la vivienda. El problema comenzó entonces, pues desde hace casi un año, nadie paga el alquiler, según denuncian Marta y Kike.

“Primero pedía dos meses, luego otros dos… hasta que dejó de pagar”, añaden los propietarios, para quienes la situación se está volviendo insostenible tanto emocional como económicamente. “Debemos más de 7.000 euros. Estoy medicado de los nervios, esto es insostenible”, ha asegurado Kike ante las cámaras del programa de Telecinco.

Los problemas no acaban ahí. El desgastante proceso de desalojo y la imposibilidad de recuperar la vivienda han llevado a los propietarios a buscar soluciones alternativas. Incluso han pegado carteles en la zona con los datos de la okupa, lo que provocó la furia del hermano de Joaquín, que les habría amenazado. “Mañana te vienes a las 11:00 horas, que te voy a estar esperando. Nos vamos a plazoleta y me dices maricón en la cara”, se lee en uno de los mensaje que habría enviado a sus caseros.

En otro: “A mi hija no la molestas tú porque no me sale a mí de la polla. Si la molestas, ya sabes lo que hay porque nos vamos a partir la cara los dos”.

La situación ha escalado hasta el punto de quelos dueños ya no saben qué hacer. “(La inquiokupa) se ha declarado vulnerable y no lo es. Ya hemos hecho un escrito al Ayuntamiento pidiendo que se revise bien y que estén seguros. Yo creo que esta señora, con un coche en la puerta, viajes a Disney y comidas en buenos restaurantes, no me parece vulnerable”.

Un negocio ilegal dentro de la casa okupada

Pero las sospechas de los propietarios van más allá. Denuncian ante las cámaras que, según la policía, la pareja incluso ha llegado a subarrendar habitaciones a terceros por unos 300 euros al mes: “La policía ha identificado a gente dentro que no conocemos”, señala Marta.

Para conocer la situación en profundidad, los reporteros de ambos programas desplazados hasta Cádiz par buscar la versión de Lucas y de su expareja, Gina. Al final encontraron al hermano del televisivo en la puerta del inmueble, aunque este no quiso hablar esgrimiendo que estaba su hija delante.

“¿Están ocupando el piso o tienen contrato de alquiler?”, preguntó. “No me molestes, estoy con mi hija, no me molestes. Te estás equivocando conmigo, no me grabes delante de mi hija”, respondió Lucas con tono amenazante y negándose a mostrar ninguna prueba.

Y aunque no logró que respondiera ninguna pregunta, el reportero confirmó que Lucas ha vuelto al piso junto a su hija y la madre de esta tras una temporada fuera por “denuncias previas”, según relató en directo.