España

La okupa que se metió en casa de otra okupa y la dejó sin casa: “Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”

La actual residente, Leidy, advierte que denunciará a la primera okupa, que se encuentra de vacaciones en el extranjero

Por Enzo Iriarte

Guardar
Ambas okupas aseguran que se
Ambas okupas aseguran que se denunciarán mutuamente. (Diego Radamés/Europa Press)

Raquel, que residía hace diez años en su supuesta casa, decidió irse de vacaciones a República Dominicana. Fue allí donde se enteró de que su hogar había sido okupado por Leidy, una mujer que aprovechó que la residencia estaba vacía para entrar con su marido. Lo surrealista del caso es que la anterior habitante, que actualmente se encuentra en el extranjero, también era una okupa, aunque ahora denuncia desde la isla tropical su situación.

La primera okupa, Raquel, aseguró en el programa de televisión Ahora Sonsoles que puede aportar documentos que demostrarían que lleva residiendo en la vivienda desde hace diez años. Cuando decidió irse al país latinoamericano, dejó en la vivienda a María, una mujer que no conocía previamente. “La recogí en casa porque estaba totalmente desamparada en la calle con dos menores. La ayudé sin conocerla de nada”, aseguró.

María, que tenía el hogar en malas condiciones de habitabilidad, decidió, junto a sus amigas, ofrecer la casa en redes sociales, dando lugar a que entrara Leidy, junto a su esposo, a okupar la propiedad. “Que tú ayudes a estas personas y te lo paguen de esta manera...”, lamentó Raquel en referencia a su amiga.

Leidy (c) y Raquel (d)
Leidy (c) y Raquel (d) hablan de su caso de okupación en televisión.

“Ella también era una okupa. No puede pelear una casa que no es suya”, dijo Leidy refiriéndose a Raquel, en el mismo programa de televisión. Además, añadió que “si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”.

La actual okupa aseguró no conocer a Raquel ni haberla visto nunca: “La casa estaba sola y ella dijo que no iba a volver más. Que se iba a República Dominicana, que se casó, y que no iba a volver”, señaló Leidy.

Además, mencionó que cuando Raquel vuelva de sus vacaciones, le devolverá sus pertenencias. “Así como nosotros somos okupas, ella era una okupa”, añadió. La actual okupa concluyó su participación en el programa diciendo que, cuando Raquel vuelva a España, le dará un plazo de 15 días para que la denuncie y, pasado el mismo, será ella quien la denunciará por haberla acusado de recibir dinero para okupar la propiedad.

La okupación afecta al 0,057% de las viviendas en España

Hace unos días, Madrid se despertó con una nueva lona colocada en la calle Atocha por Desokupa. El PSOE ha denunciado ante la JEC dicha lona y, además, presentará una denuncia por la vía penal

En los últimos años, el debate sobre la okupación de viviendas y la protección de la propiedad privada en España ha ocupado una posición central en los medios de comunicación. A pesar de la percepción generalizada, los datos indican que las viviendas okupadas representan un porcentaje mínimo del parque inmobiliario.

“Hoy las okupaciones afectan al 0,057% de las viviendas, pero el 51% de la población cree que afectan a la mitad del país”, explicó Jaime Palomera, doctor en antropología económica, en uno de sus vídeos donde desmonta los mitos sobre la okupación en España.

El experto aseguró que los debates sobre okupas o inquiokupas ideas desvían la atención del verdadero eje del problema de la vivienda en España: “Sirven para cambiar el foco, para que dejemos de hablar de desahucios, de alquileres abusivos o de casas vacías”, señaló Palomera.

Temas Relacionados

Compra de ViviendaAlquileres EspañaMercado InmobiliarioViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mousse de lima y limón, un postre sencillo y muy refrescante para disfrutar en verano

Este postre es perfecto para los amantes de los sabores cítricos, con una textura fundente, cremosa y muy ligera que lo hace ideal para cualquier momento del día

Mousse de lima y limón,

El Supremo obliga a las comunidades de propietarios a responder por los impagos a conserjes subcontratados si la empresa no cumple

El Tribunal busca mejorar la protección de estos empleados

El Supremo obliga a las

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

El abuso de poder ocurre cuando el presidente se beneficia a costa de los intereses de la comunidad, actuando fuera de la ley o los estatutos

Qué hacer cuando el presidente

La dura confesión de Cayetana Guillén Cuervo sobre la violación que sufrió con seis años: “Me hostiaron, fue como La Manada”

La actriz ha vuelto a hablar de la agresión sexual que reveló hace un año y que marcaría su vida para siempre

La dura confesión de Cayetana

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Su consumo medio alcanza los 3,33 litros por persona y año y en Andalucía es donde más se venden, acapara el 22,3% del total del país

Helado a precio de caviar:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El arquitecto Santiago Calatrava sufre

El arquitecto Santiago Calatrava sufre el robo de un reloj valorado en 100.000 euros y lo recupera en minutos

Un trabajador fallece en un siniestro mientras conducía un vehículo de empresa y no se considera accidente laboral porque dio positivo en cocaína

El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

La Justicia condena a Zara por discriminar a un mozo de almacén con problemas de espalda al que excluyó del sorteo para trabajar en festivos: 2.000 euros de indeminzación

Una luna de miel que acabó en estafa: condenada la responsable de la agencia con la que una pareja contrató un viaje de novios a Tanzania y Zánzibar que nunca existió

ECONOMÍA

Qué hacer cuando el presidente

Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Helado a precio de caviar: sube un 30% en los tres últimos años y este verano lo hará hasta un 10% más

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 agosto

¿Cómo puedo darle dinero a mis hijos para que se compren una casa? Este es el procedimiento para evitar problemas fiscales

DEPORTES

Alcaraz regresa en Cincinnati y

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”