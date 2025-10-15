Una española que vive en Argentina habla sobre si hay inseguridad en las calles: “Es una verdad que no se puede negar”

Una española que vive en Argentina habla sobre si hay inseguridad en las calles. (Composición Infobae/TikTok)

La inseguridad en Buenos Aires despierta inquietudes tanto en quienes planean mudarse como en los turistas que la visitan. Las percepciones varían, pero el diagnóstico comparte un punto en común: hay riesgos, sí, pero también formas de vivir y viajar con normalidad.

“¿Es verdad que es tan inseguro?”

La creadora de contenido española, Valentina Ferrari, ha respondido en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok una de las preguntas que más recibe por el hecho de vivir en Argentina: “¿Es verdad que es tan inseguro?”.

Las consultas, según explica, llegan sobre todo de personas que quieren emigrar al país latino. Pero su respuesta fue contundente: “Sí, es una verdad que no se puede negar”.

No obstante, decidió centrar la discusión en Buenos Aires, la capital, donde ella reside. “¿Es inseguro Buenos Aires? Sí. Ahora, ¿se puede vivir aquí? También. Yo llevo aquí dos años y no me ha pasado nada”, sentencia.

Para ella, la clave es ajustar hábitos: “Sí es verdad que tienes que tener unos cuidados que en España yo creo que no tendrías o que tendrías menos, aquí tienes que doblar los cuidados”.

Además, detalló algunas de las precauciones que se deben tener en cuenta, como “estar muy atenta al móvil cuando caminas por la calle, tienes que ver en qué caminos te metes, tanto si vas en coche como en autobús o caminando...”

Aun así, insiste en que millones de personas viven con normalidad: “Hay zonas que es preferible evitar, pero más allá de eso, tú puedes hacer una vida completamente común… millones de personas viven, van a trabajar y no les pasa nada”. Y dejó un mensaje final para los indecisos: “Si tú te quieres venir a Buenos Aires a vivir, que la inseguridad no te frene”.

Una ciudad “amable y retorcida”

Desde la mirada local, la viajera y bloguera argentina Eva Abal describe Buenos Aires con una dualidad que resume bien su carácter: “Buenos Aires es tan acogedora como complicada. Es amable y retorcida, es vibrante, apasionada y también implacable”.

A pesar de ello, coincide con Ferrari en que es posible disfrutar la ciudad si se toman recaudos: “Es importante tener ciertas precauciones, ser precavido y conocer de antemano cuáles son los principales peligros de la ciudad porteña. Y con eso estás listo para disfrutar de una de las ciudades que más me gustan del mundo y que sin lugar a dudas no te decepcionará”.

Sobre la seguridad para los visitantes, señala: “Buenos Aires es considerada una ciudad segura para los turistas si se toman las precauciones adecuadas. Al igual que en otras grandes urbes, existen riesgos de delitos menores, como robos o carterismo, pero con medidas preventivas, es posible disfrutar de la ciudad sin mayores problemas”.

Le robó a un turista: un sospechoso detenido

Precauciones cotidianas

Sin embargo, para hacer frente a dichos delitos, Abal enumera conductas básicas para reducir los riesgos, sobre todo en el transporte público: “En el metro, ve siempre pendiente de tus cosas. Evita llevar a la vista teléfono y cartera y ponte la mochila por delante”.

El consejo se extiende a las calles más transitadas: “Los robos menores son comunes en zonas turísticas como La Boca, Florida o Retiro. Trata de no llevar joyas llamativas, grandes cantidades de efectivo o dispositivos electrónicos a la vista”. “Evita caminar solo o sola en calles poco iluminadas o zonas desoladas después del anochecer. Planifica tus rutas con anticipación para evitar este tipo de situaciones”, añade.