Una bisabuela de 90 años se gradúa en la universidad: “Nunca es demasiado tarde”

La mujer de 90 años que se graduó de la Universidad (Instagram)

A sus 90 años, Maryette McFarland ha conseguido lo que muchos dan por imposible: obtener un título universitario. Su historia, que comenzó en los años sesenta en Dublín, es un ejemplo de determinación, paciencia y amor por el conocimiento.

En 1960, Maryette empezó su carrera en Literatura Inglesa en la Universidad de Dublín, pero el amor se cruzó en su camino. Decidió abandonar sus estudios y casarse, dejando su sueño académico en pausa.

Durante las siguientes décadas, su vida estuvo centrada en su familia. Tuvo cuatro hijos y se dedicó por completo a criarlos, a mantener su hogar y a acompañar a su marido. Aun así, su amor por la literatura nunca desapareció.

Años más tarde, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de su vida. Durante su recuperación tras un accidente automovilístico, Maryette decidió que era el momento de retomar lo que había dejado atrás. “Tenía algo de tiempo libre y pensé que me gustaría hacer algo”, recuerda a la BBC News NI.

El apoyo de una familia orgullosa

Así fue como se matriculó en la Open University, una institución británica que ofrece educación a distancia. No fue fácil adaptarse al mundo digital, pero McFarland no se rindió. “Soy muy mala navegando por internet, pero recibí mucha ayuda de mi familia”, explica entre risas.

Su familia fue clave en esta nueva etapa: sus cuatro hijos, nietos y bisnietos se convirtieron en su mayor apoyo en sus estudios. También recuerda como su nuera le enseñó a escribir a máquina y como sus nietos la ayudaron.

Una graduación llena de emoción

La mujer de 90 años que consiguió graduarse en la Universidad

El día de la ceremonia de graduación, Maryette acudió al Waterfront Hall para recoger su diploma. A su lado estaba su hija mayor, Shauna Gailey, que no podía contener la emoción. “Ella es una estudiante universitaria de grado a los 90 años, lo cual es muy emocionante para ella y para el resto de nosotros”, confesó con orgullo.

Shauna recordó cómo su madre se dedicaba por completo a sus estudios. “Solía sentarse en el sofá, rodeada de pilas de libros, con su computadora portátil y su tableta frente a ella. A veces pasaba horas tomando apuntes o escribiendo ensayos”, relató.

Para Maryette, el título no es solo un logro académico, sino una victoria personal. Durante años había sentido que había dejado algo incompleto, y ahora puede mirar atrás con satisfacción.

Universidad

El mensaje que inspira a todos

Maryette ha querido compartir unas palabras que resumen su espíritu para todos aquellos que se ven incapaces: “Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Nunca es demasiado tarde”, ha afirmado con orgullo.

Su historia ha inspirado a miles de personas en redes sociales y medios internacionales, que han celebrado su esfuerzo y constancia. En un mundo donde el aprendizaje suele asociarse a la juventud, McFarland ha demostrado que la edad no es una barrera para aprender ni para perseguir los sueños.

Hoy, la nueva graduada en Literatura Inglesa disfruta del reconocimiento de su familia y de su comunidad convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y amor por el conocimiento.