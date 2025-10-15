España

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

Vicente Rodríguez ha confesado que las lesiones le han dejado molestias después de su carrera

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Vicente en la cadena SER
Vicente en la cadena SER (X / @SERDepValencia)

Vicente Rodríguez, el exjugador de fútbol que pasó por Levante, Valencia y Brighton y que fue 38 veces internacional con la Selección Española, se ha pasado por el videopodcast de la cadena SER ‘Mano a Mano’, para repasar su trayectoria y vivencias en el deporte junto al entrevistador Chimo Masmano, que entrevista a figuras deportivas desde un enfoque personal y atemporal.

Las lesiones siempre están presentes en las carreras de los futbolistas en mayor o menor medida. Es bastante habitual incluso que los deportistas lleven a cabo su actividad con alguna molestia en muchas ocasiones. Sin embargo, hay grandes ejemplos de jugadores que han visto lastrada su proyección debido a las lesiones, que no les permitieron brillar y destacar todo lo que deberían. Uno de esos casos es el de Vicente.

En su día fue uno de los mejores extremos zurdos que ha visto el fútbol español. Actualmente, el que es embajador del Valencia, habló en la entrevista acerca de todas esas lesiones que condicionaron su carrera.

Si no llega a ser por las lesiones

Masmano preguntó al valenciano acerca de esa vinculación que siempre se ha hecho de su figura: “¿Cómo lleva que la gente tenga siempre la frase ‘Vicente, el mejor extremo del mundo, qué bueno era si no llega a ser por las lesiones’?”.

Rodríguez respondió con la misma incertidumbre, ya que a él también le habría gustado saberlo y plantea situaciones hipotéticas como que podría haber jugado el doble de partidos en el Valencia o que a lo mejor habría cambiado de equipo. “No lo sé”, añadió el exfutbolista.

Vicente jugando con el Valencia
Vicente jugando con el Valencia (Miguel Vidal / REUTERS)

Vicente también habló sobre su actual estado físico destacando lo peor que le ha quedado de las múltiples lesiones. Puntualiza en que si fuera un aspecto psicológico no habría problema ya que podría montar en bicicleta o jugar con su hijo. Sin embargo, afirma que eso no es posible para él.

“Puedo andar, más o menos hacer una vida más o menos decente, pero ni puedo montar en bicicleta, ni jugar una partida de pádel”, añade Vicente. Esto se debe principalmente a que apoya muy mal el tobillo y desde ese punto ha tenido un proceso de tres operaciones, una en la cadera derecha y dos en el tobillo.

“Es imposible que esté mucho rato de pie”

Vicente desveló en la cadena SER, en declaraciones que reproduce El Desmarque, que en su día a día sufre fuertes dolores, y ha comentado que sentado es capaz de aguantar pero que de momento necesita un cojín desde la primera operación. “Ahora estoy mejor, pero al principio estaba cinco minutos y me tenía que levantar porque me quemaba el glúteo. Ahora con el tiempo ha ido estando un poco mejor y entonces eso ha mejorado, pero todavía voy con el cojín”, añadió el extremo zurdo.

Es imposible que esté mucho tiempo de pie porque no puedo, porque la cadera empieza a molestarme, el tobillo también, entonces voy, me siento, me levanto, voy jugando un poco”, contó el embajador del conjunto ché.

Vicente Rodríguez es uno de los grandes mitos de la historia del Valencia. Durante su tiempo allí disputó más de 400 partidos y en sus 11 temporadas ganó 2 Ligas, 1 Copa de la UEFA, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa del Rey. En duda quedará si ese palmarés habría aumentado y su talento habría vestido otros colores de no ser por esas lesiones que a día de hoy incluso le siguen afectando a su vida cotidiana.

