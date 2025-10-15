Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

Feijóo asegura que Sánchez "protege al que roba" y éste dice que "caja b" solo hubo en el PP.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a verse las caras en una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso marcada por el aborto y el caso Koldo. El PSOE ha encontrado un filón en el primero de los temas, dispuestos a exprimir las divisiones dentro de los populares, marcadas por la línea dura de Madrid frente a la ambigüedad estratégica de Génova. Feijóo, que ya vio en el anterior cara a cara a un Sánchez blindado de las acusaciones de financiación irregular de su partido (lo ve avalado así tras los últimos informes de la UCO), ha pasado al ataque por una cuestión distinta: el bolsillo de los españoles y la subida de cuota a los autónomos.

“Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y su familia. Mientras a su circulo se le encaja, los españoles hacen cuentas para salir de mes”, ha comenzado su intervención el líder popular. Feijóo se ha referido a la propuesta del Gobierno para subir la cuota de los autónomos en 2026 entre 11 y 206 euros al mes. “Usted ha convertido a España aun país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”, ha aseverado.

Sánchez ha defendido que su Gobierno “es de los más decentes, estables y Europa”. Y entre las risas de a bancada popular, el presidente del Gobierno se ha referido al último informe del FMI, que elevó las previsiones de crecimiento de España en 2025 y 2026. “Deje de hablar la caja B, que si ha existido ha sido en su partido mientras tanto este gobierno seguirá haciendo una economía con triple A”, ha replicado.

Sánchez critica los “silencios” de Feijóo

Feijóo ha vuelto a insistir en el daño a la economía doméstica. “España está cansada de pagar su corrupción y los privilegios de su gente. La gente trabaja para mantenerles a ustedes. Con usted merece la pena ser un jeta. Trabajar no debe consistir en que tu Gobierno te cruja a impuestos. Debería dar esperanza y con usted da rabia. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas pagas, si robas cobras y se le aplauden prosperan [...] deje de hablar de triple A que lo que usted hace es subir el triple los impuestos", ha sentenciado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reprocha a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haya llamado "machito" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a "cumplir la ley" sobre el aborto en lugar de actuar "como la líder de la ultraderecha" en España. (Fuente: Congreso)

En su segunda réplica, Sánchez ha querido dar carpetazo al asunto recurriendo al “silencio” de Feijóo sobre la batalla contra el aborto de Ayuso o sobre la declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez. Sobre estos asuntos, reprocha Sánchez, “usted que ha dicho nada”. “La clave la tiene en su grupo, que le aplaude para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones”, ha señalado.

En los pasillos del Congreso ha hablado también sobre esta cuestión el portavoz de los socialistas, Patxi López, quien ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haya llamado “machito” al presidente del Gobierno y le ha instado a “cumplir la ley” sobre el aborto en lugar de actuar “como la líder de la ultraderecha” en España.