Espana agencias

Sánchez y Feijóo se ven hoy las caras en el Congreso, después del 'Ánimo, Alberto' y de la citación en el Senado

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse este miércoles las caras en el Congreso, una semana después del 'Animo, Alberto' con el que el presidente del Gobierno respondió, entre risas, al anuncio del líder del PP de que lo citarán en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

En concreto, el líder del PP preguntará a Sánchez si considera que es un presidente "decente", un interrogante abierto, como ya viene siendo habitual en el PP, en el que es previsible que Feijóo vuelva a echar mano de los casos de corrupción que afectan al presidente y al PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo miércoles el exasesor ministerial Koldo García y el exministro y ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, declaran ante el Tribunal Supremo.

De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pedirá directamente a Sánchez que explique las razones por las que, a su juicio, "el Gobierno protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados".

¿QUÉ CREE QUE PUEDE ACABAR CON SU GOBIERNO?

Sánchez también deberá responder a Esquerra Republicana (ERC), uno de sus socios en las Cortes, que pretende que el presidente reflexione sobre la fortaleza parlamentaria que asegura tener el Gobierno.

Aunque Sánchez sigue insistiendo en que no habrá elecciones hasta 2027, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ya viene avisando de que hay zonas de sombra alrededor del Gobierno, y de que, si se confirmara financiación ilegal en el PSOE, se acabaría su apoyo. "¿Qué cree que puede acabar con su Gobierno?", es la pregunta que Rufián formulará al jefe del Ejecutivo.

ERC también viene reprochando al Gobierno el incumplimiento del Gobierno con la financiación singular para Cataluña que pactaron con el PSC --sin la cual no habrá apoyo para los Presupuestos-- y no se descarta que Rufián vuelva a advertir a Sánchez de que no se fíe de Junts porque cree que acabará pactando con el PP y desalojándole, por ende, del poder.

Además, el PP, a través de su portavoz, Ester Muñoz, pretende que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé cuenta de si su Gobierno tiene "un proyecto para España", mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le preguntará cómo abordará el Ejecutivo la "crisis" que considera que vive España.

Al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está previsto que le pregunten la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, para que detalle cuáles son sus "verdaderas prioridades en el ocaso de su mandato", así como el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su caso para que explique "por qué se dedica a tapar la corrupción del Gobierno". "¿Cuál es el límite?", reza la escueta pregunta que, por su parte, le dirigirá la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

Por último, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, contestará al interrogante presentado por el diputado del PP Eduardo Carazo, quien le reclama saber cuándo va a dar explicaciones a todos los españoles. El político canario podría estar en la diana de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posibles conexiones con la trama de Koldo García cuando presidía la comunidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares responde a Trump: "España es un aliado fiable y su compromiso con la seguridad euroatlántica está fuera de duda"

Albares responde a Trump: "España

Ábalos encara hoy una cita clave en el Supremo donde se arriesga a perder su libertad

Ábalos encara hoy una cita

El Senado interroga hoy a la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz

El Senado interroga hoy a

Sindicatos promueven hoy paros y huelga general en apoyo a Palestina dos días después del acuerdo para Gaza

Sindicatos promueven hoy paros y

El PP reunirá este jueves la 'comisión Koldo' del Senado para fijar el día de la comparecencia de Sánchez

El PP reunirá este jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, inspector jefe de

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos