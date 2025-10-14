España

La reacción de Alejandro Albalá al verse en el espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: “Tengo pellejo”

El gaditano tuvo que dar el último adiós al resto de sus compañeros y ya ha puesto rumbo a España

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Alejandro Albala, alucina al verse
Alejandro Albala, alucina al verse en el espejo tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2'

Supervivientes All Stars 2 empieza su cuenta atrás para la gran final. Y, prueba de ello, es que esta semana ya hayan comenzado las dobles expulsiones. El pasado jueves, 9 de octubre, Alejandro Albalá tuvo que dar el último adiós a sus compañeros de aventuras en Cayos Cochinos. Tras protagonizar un tenso duelo durante las nominaciones, el gaditano afrontó con suma entereza su expulsión del espacio de Mediaset, pues aunque quería continuar demostrando sus destrezas y habilidades en Honduras, su destino ha sido otro.

La expareja de Anabel Pantoja mantenía una buena relación con Miri Pérez-Cabrera, con quien se batía en duelo la expulsión. “La sensación es amarga porque no quiero irme yo, pero no quiero que se vaya ella. La situación ahora mismo es difícil", anticipó, poco antes de poner fin a su experiencia en Honduras. La conexión que ambos tuvieron fue tal que, incluso, el exconcursante gaditano no pudo evitar tenerla presente en sus últimos momentos en la isla. Además de disfrutar de algunos privilegios, como una ducha de agua dulce caliente o una gran cena, Alejandro Albalá ha podido verse en el espejo, donde ha comprobado cómo ha cambiado físicamente tras semanas aislado en una playa sin apenas suministro.

“¡Qué delgado! Qué pelos, parezco Moisés", ha comenzado a decir nada más verse. Completamente sorprendido, el joven se ha quedado boquiabierto al ver su barba, su pelo y el peso que ha bajado en tan poco tiempo. Después de dar vueltas sobre sí mismo y tocarse para comprobar su estado, ha resaltado el moreno de su piel. "Lo que más me ha llamado la atención son los brazos, tengo pellejo. Los hombros, el abdomen, las venas... Lo que hacen 5 semanas, es una locura".

Alejandro Albalá en 'Supervivientes All
Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2'

“Esto es mejor que la ducha”

Otras de las cosas que ha vivido Albalá antes de poner rumbo a España ha sido el hecho de poder lavarse bien tras más de un mes sin usar jabón y champú. “Qué momento, Dios”, ha expresado, mientras se duchaba con agua caliente. Además, ha disfrutado de un delicioso banquete en el que no ha faltado de nada. Ha sido justo en ese momento cuando ha traído al presente a algunos de sus compañeros para revelar con quién compartiría los manjares preparados por el equipo del programa.

Pese a que la pizza, las patatas y los perritos calientes han sido sus platos estrellas, lo cierto es que lo que más ha degustado su paladar ha sido el zumo natural. “Esto es mejor que la ducha, mejor que la cama. Me lo voy a comer todo“, ha manifestado, poco antes de recordar a algunos de sus compañeros. ”Compartiría esta cena con Carlos, pobre, que ha comido muy poco y le quiero mucho y con Noel, que ha sido muy importante. Con Miri, sobre todo, pero la sentaría aquí a mi lado los dos solos, después de compartir con Noel, Carlos e Iván".

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Eso sí, Alejandro Albalá tiene claro con quien no compartiría nada. "Con Torres no, que se aguante que no me invitó a la barbacoa“, ha dicho, haciendo referencia al momento en el que su compañero no quiso que este comiese con él tras ganar una prueba. Al contrario, Torres le eligió para preparar la cena al resto, algo que no le sentó nada bien, por lo que ha querido sentenciar su postura ante su compañero, dejando claro que ya no forman parte del mismo equipo.

