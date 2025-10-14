España

‘La Reme’, la asesina de ancianas condenada a 144 años, vuelve a matar: es detenida en prisión por un crimen cometido durante un permiso

‘La Reme’ cumplía condena por tres asesinatos y cinco tentativas de asesinato contra ancianas de Barcelona y Mataró en 2006

Por Carolina Viciano

Un coche de la Policía
Un coche de la Policía Nacional (Europa Press)

La gallega de 68 años Remedios Sánchez Sánchez (Boimorto, 1957), condenada a 144 años de prisión, disfrutaba de un permiso penitenciario el pasado día 3 de octubre cuando una mujer de 91 años fue hallada muerta en la avenida de Monelos, en A Coruña. En un primer momento, se creyó que la anciana había fallecido de muerte natural, pero los forenses descubrieron lesiones que podían ser compatibles con una muerte violenta. El 8 de octubre, la mujer condenada a más de un siglo de prisión por el asesinato en 2006 de varias ancianas en Cataluña, fue detenida en la misma prisión donde cumple condena, en la cárcel coruñesa de Teixeiro.

Los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron a la cárcel para detener a la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2008. Remedios Sánchez Sánchez fue acusada entonces de matar a tres ancianas y por tentativa de asesinato de otras cinco, además de siete delitos de robo con violencia y uno de hurto. La sentencia la condenó a 144 años de prisión y 7 meses, así como al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas cuyas cifras iban entre los 19.000 y los 120.000 euros. Por otro lado, fue absuelta de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

‘La Reme’ suma cuatro asesinatos a sus espaldas

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como “especialmente violentos” y sin capacidades de defensa, describe Europa Press. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios. El Juzgado mantiene el secreto de sumario y la Policía Nacional continúa recabando pruebas sobre los movimientos de la detenida durante su estancia fuera de prisión.

El tribunal en su momento descartó que Remedios Sánchez, conocida como ‘la Reme’, sufriera algún trastorno de la personalidad y subrayó que los peritos destacaron que no existía ninguna alteración psíquica. Tampoco se apreció ludopatía en la acusada aunque, tras algunos de los crímenes, la procesada acudió a bingos y salas de juegos a gastarse el dinero, según apuntó la prensa del momento. Ante este panorama, se impusieron condenas de 19 años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos; 13 años por cuatro delitos de tentativa de asesinato; otros 7 por una quinta tentativa; y 4 años por 7 delitos de robo con violencia, además de dos meses de multa por un hurto. Cabe mencionar que, durante la celebración del juicio en 2006, Remedios Sánchez trató de dirigir las sospechas de los crímenes hacia una supuesta inquilina suya llamada Mary. Sin embargo, el tribunal consideró inverosímil este hecho y lo rechazó.

Cuando se cometieron los crímenes, Remedios Sánchez tenía 49 años y trabajaba como cocinera en Barcelona. Es una de once hermanas oriunda de Dormeá, parroquia de Boimorto. Casada antes de cometer los crímenes y con dos hijos, tal y como publicó La Vanguardia en 2008. La primera de sus víctimas fue una mujer de 83 años, a quien asesinó el 10 de junio de 2006. Unos días después, trató de repetir el crimen, pero no murieron. Hasta que el 28 de junio, se cobró una nueva víctima de 96 años. Con un par de días de diferencia, el 1 de julio, asesinó a su última víctima ese 2006, de 76 años.

