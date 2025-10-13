España

Pese a bajar, el precio de la luz seguirá muy alto: las tarifas por hora este 14 de octubre de 2025

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios oficiales de la luz para este martes 14 de octubre de 2025. Aunque se registraron ligeras bajas en las tarifas, el servicio de energía eléctrica sigue muy alto.

La tarifa más barata del día se redujo en cuatro euros, sin embargo, aún está muy lejos de regresar al precio bajo cero euros.

Por su parte, la tarifa más cara de la jornada se redujo en apenas dos euros.

En consecuencia, la tarifa promedio bajó alrededor de tres euros para este martes.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio de la luz

  • Fecha: martes 14 de octubre de 2025.
  • Precio promedio: 108,24 euros por megavatio hora
  • Precio máximo: 165,75 euros por megavatio hora
  • Precio mínimo: 56,00 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

El precio de la luz
El precio de la luz cambia cada hora (Ricardo Rubio / Europa Press)

A lo largo de este lunes 13 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 116,29 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109,22 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 107,06 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 106,93 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 107,22 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 108,5 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 111,58 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 126,63 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 155,86 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122,51 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 105,43 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88,04 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76,86 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 66,76 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 63,5 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69,35 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61,72 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 86,95 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 112,33 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 145,16 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160,2 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 144,19 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 130,07 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 111,39 euros por megavatio hora.

